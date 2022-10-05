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Богунівці встановили український прапор над сільрадою села Нововоскресенське на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна підняла український прапор над сільрадою села Нововоскресенське на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час окупації російські загарбники перетворили сільську адмінбудівлю на склад боєприпасів.

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Автор: Сергій Яковенко
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Здравствуйте, я ваша тьотя. Из Бразилии
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05.10.2022 11:29 Відповісти
Странно, а мы то думали, что ты всё таки дядя...
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05.10.2022 18:42 Відповісти
Про.дядю кино еще не сняли
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05.10.2022 18:58 Відповісти
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05.10.2022 12:40 Відповісти
Хлопці, ви найкращі воїни, дякуємо!
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05.10.2022 13:59 Відповісти
смерть моZZkaлям!!
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05.10.2022 17:06 Відповісти
Молодцы парни, Бог вам всем в помощь, и пусть вас оберегает от проклятых рашистов!
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05.10.2022 18:46 Відповісти
ЛУЧШИЕ
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05.10.2022 19:33 Відповісти
Ні, - найкращі!
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05.10.2022 20:53 Відповісти
 
 