Богунівці встановили український прапор над сільрадою села Нововоскресенське на Херсонщині. ВIДЕО

Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна підняла український прапор над сільрадою села Нововоскресенське на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час окупації російські загарбники перетворили сільську адмінбудівлю на склад боєприпасів.

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