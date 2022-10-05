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Бійці батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці батальону опублікували відеозаписи, зроблені під час підняття прапора у визволених населених пунктах.

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Автор: Сергій Яковенко
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.10.2022 12:23 Відповісти
Саме дороге,що не можна відняти у України, це Пам'ять Героям.
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05.10.2022 12:36 Відповісти
Наші хлопці ще й висоти не бояться ...
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05.10.2022 13:04 Відповісти
Мой друзяка в этом подразделении. Стас , храни тебя Всевышний!
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05.10.2022 13:45 Відповісти
 
 