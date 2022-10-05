Бійці батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами на Донеччині. ВIДЕО
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Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці батальону опублікували відеозаписи, зроблені під час підняття прапора у визволених населених пунктах.
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