Бійці батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" на честь загиблих побратимів підняли українські прапори над Ямполем та Тернами у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі бійці батальону опублікували відеозаписи, зроблені під час підняття прапора у визволених населених пунктах.

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