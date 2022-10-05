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Сім російських окупантів потрапили під вогонь бійців ЗСУ. Один зміг втекти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону опублікували відеозапис, на якому зафіксований удар по групі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух ворожої групи із шести окупантів. Четверо з них - несуть на ношах свого пораненого. Після атаки українських бійців, оджин із ворогів швидко тікає з місця вибуху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання в групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
Втік той якого несли?
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05.10.2022 12:40
+35
Один побежал на почту дать радостную весть женам убитых, что они выиграли автамабииильь!!!
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05.10.2022 12:46
+19
Демобилизировались получается
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05.10.2022 12:37
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Демобилизировались получается
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05.10.2022 12:37 Відповісти
Им, наверное, больно, раз они там так кувыркаются.. )
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05.10.2022 14:12 Відповісти
добра робота ЗСУ
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05.10.2022 12:39 Відповісти
Втік той якого несли?
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05.10.2022 12:40 Відповісти
Очень похоже на Harlem Shake , только смешнее.
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05.10.2022 12:43 Відповісти
Один побежал на почту дать радостную весть женам убитых, что они выиграли автамабииильь!!!
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05.10.2022 12:46 Відповісти
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05.10.2022 13:01 Відповісти
дохлих кацапів уже 60 тис+. в рашкі автомобілів стільки нема.
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06.10.2022 09:12 Відповісти
цьому відео вже 3дні вона в Аслана на твіті було
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05.10.2022 12:47 Відповісти
Не всі підписані на Аслана.
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05.10.2022 12:50 Відповісти
Кто такой Аслана?
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05.10.2022 13:47 Відповісти
Кто такая Аслана?
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05.10.2022 14:14 Відповісти
Что такое Аслана?
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05.10.2022 17:21 Відповісти
Где находится Аслана? В Назарбаеве?
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05.10.2022 18:16 Відповісти
зачем Аслана?
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06.10.2022 09:16 Відповісти
Так шесть или семь? Вы до скольки без ошибки считаете?
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05.10.2022 12:50 Відповісти
7, 1 na nosilkak.
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05.10.2022 13:05 Відповісти
ноші ж, напевне, непорожні..?
2+4+1=7
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05.10.2022 13:08 Відповісти
Дмб-2022,осень..
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05.10.2022 12:51 Відповісти
Для тела на носилках мало что изменилось. Только меньше тряски стало.
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05.10.2022 12:51 Відповісти
Вiн лежачи мабуть перший раз поcрав....
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05.10.2022 13:41 Відповісти
Або останній ...
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05.10.2022 14:31 Відповісти
Он похоже и есть тот кто убежал Мигом вылечился.
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05.10.2022 15:19 Відповісти
це українська земля.
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05.10.2022 12:55 Відповісти
Швидконогий кацап, "своих не бросает".
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05.10.2022 13:05 Відповісти
Антилоп...
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05.10.2022 13:43 Відповісти
Безногий убежал, а остальные от смеха по земле катаются.
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05.10.2022 16:37 Відповісти
попадание четкое, всем досталось по сувениру. А нехшастать!
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05.10.2022 16:39 Відповісти
 
 