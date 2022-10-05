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Сім російських окупантів потрапили під вогонь бійців ЗСУ. Один зміг втекти. ВIДЕО
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Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону опублікували відеозапис, на якому зафіксований удар по групі окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух ворожої групи із шести окупантів. Четверо з них - несуть на ношах свого пораненого. Після атаки українських бійців, оджин із ворогів швидко тікає з місця вибуху.
Топ коментарі
+48 Олег Квиташ
показати весь коментар05.10.2022 12:40
+35 Valter Valter
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+19 дмитрий a4f273bf
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