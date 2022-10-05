Сім російських окупантів потрапили під вогонь бійців ЗСУ. Один зміг втекти. ВIДЕО

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону опублікували відеозапис, на якому зафіксований удар по групі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух ворожої групи із шести окупантів. Четверо з них - несуть на ношах свого пораненого. Після атаки українських бійців, оджин із ворогів швидко тікає з місця вибуху.

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