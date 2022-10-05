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"Троянський кінь" в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активісти оголосили про створення в лавах збройних сил РФ руху "Атеш", який має на меті розвалити російську армію зсередини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим SOS".

"В окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців "Атеш". Вони будуть руйнувати армію окупанта зсередини", - йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі руху "Атеш" опубліковане відеозвернення його активіста.

"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - каже чоловік.

Дивіться: Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 01
Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 02
Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 03
Троянський кінь в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Є ще третій варіант: рух організовує сама гебня, щоб вичислити та нейтралізувати найбільш активних супротивників.
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05.10.2022 13:16
+9
Дай Боже Вам сил та сміливості в цій нелегкій справі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
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05.10.2022 13:08
+9
це стьоб

про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
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05.10.2022 13:22
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Молодці. Залишилось фамілії опублікувати.
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05.10.2022 13:06 Відповісти
Згодом будуть і фаміліі наших Героів !
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05.10.2022 13:09 Відповісти
от побачите - чим більше ЗСУ буде розвалювати россійську армію, тим більше буде зʼявлятися різноманітних групп, які будуть "ставити на меті розвалити" чи то россійську армію чи то россію з середини!
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05.10.2022 13:15 Відповісти
це стьоб

про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
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05.10.2022 13:22 Відповісти
Тролінг кацапів, - щоб нервували і підозрювали кожного поміж себе.
Українське ІПСО.
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05.10.2022 22:39 Відповісти
Це як 'укиаїнізація' в 30 роках. Щоб виявити всіх активістів і заарештувати.
Це не глупість, це провокація від ФСБ
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05.10.2022 13:22 Відповісти

Ряди паліїв в заборонених місцях поповнюються
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05.10.2022 13:07 Відповісти
Дай Боже Вам сил та сміливості в цій нелегкій справі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
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05.10.2022 13:08 Відповісти
це може виявитися ефесбешною операцією по виявленню підпілля, або щоб його очолити
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05.10.2022 13:17 Відповісти
Добре, як не крути.
Якщо рух є, він буде шкодити ЗС РФ.
Якщо руху насправді немає, його наполегливі пошуки гебнею будуть шкодити ЗС РФ.
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05.10.2022 13:11 Відповісти
Є ще третій варіант: рух організовує сама гебня, щоб вичислити та нейтралізувати найбільш активних супротивників.
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05.10.2022 13:16 Відповісти
Зовсім не виключено. І це теж непогано, тому що веде то "шпигуноманії".
Тепер всі армійські "косяки" можна пояснювати діяльністю "Атеш".
Тепер можна помститись "діду", стуканувши "особісту", що "дід" потайки підтримує "Атеш".
Тепер у гебні буде ще більше повноважень, отже, ще більше зловживань.
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05.10.2022 13:23 Відповісти
З Богом
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05.10.2022 13:17 Відповісти
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05.10.2022 13:21 Відповісти
Пригадується іісторія т.зв. "Молодої гвардії" - німці контролювали цей "рух" і використовували як магніт до якого тягнулися сили спротиву, щоб потім всіх накрити.
Так само і росіяни діяли з т.зв. "контрреволюційними рухами" в 20-х роках.
Не вірю я цим показушним "рухам", нехай спочатку пару потягів підірвуть, тоді поговоримо.
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05.10.2022 13:25 Відповісти
Не було ніякої Молодої гвардії - були осередки ОУН УПА, не треба розповсюджувати
кгбистську пропаганду.
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06.10.2022 16:59 Відповісти
це не змінює суті мого коментаря.
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06.10.2022 18:09 Відповісти
Суть вашого коменту це комуняцька кгбістська пропаганда про "молоду гвардію" якої не було ніколи в реальності. Було підпілля УПА і звязківці УПА у Краснодоні і інших містах України.
Щодо цього випадку то час покаже.
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06.10.2022 20:31 Відповісти
ти дивишся на форму а не на зміст. Рюськіє корні?
Суть мого каменту - во всі часи, ловити прихільників опору було легше всього на фейкові "рухи опору".
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06.10.2022 21:49 Відповісти
У кого тут ще кацапські корені - у того хто каже правду чи того хто тут комуняцьку пропаганду просуває. У тебе кацапська молода гвардія і УПА одне і теж бачу.
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06.10.2022 22:59 Відповісти
Краснодонські підпілники УПА що дожили до нашого часу спростували ці легенди, хоч поодинокі випадки співпраці зі Молодої гварії і бували
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07.10.2022 17:19 Відповісти
Кацапи - не було ніякої "Молодої гвардії", зарубіть собі на носі, це видумка Фадєєва.
Скрєпні ви нащі.
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07.10.2022 20:27 Відповісти
Наївний хід. Думають тАк уникнути могілізації.
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05.10.2022 13:27 Відповісти
раССея - вперёд... вперёд в каменный век, где ваше и место..
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05.10.2022 13:31 Відповісти
Хорошая дезинформация со стороны Украины. Пусть россияне гоняются за призраками в своей армии
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05.10.2022 13:48 Відповісти
Вони завжди за привідами гоняються і бачать агентів Госдепу всюди, такі кацапи.
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06.10.2022 20:33 Відповісти
Вся ця муйня для того, щоби спасти свою дупу.
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05.10.2022 14:00 Відповісти
Не татарин точно. Якщо судити по вимові, то акцент український чи можливо родом з півдня кацапії.
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05.10.2022 15:34 Відповісти
Это может быть наживка фсб для выявления предателей.
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05.10.2022 17:26 Відповісти
Там де розповсюдженя інформації, там і пропаганда.
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06.10.2022 17:01 Відповісти
Это не КГБ,
они бы не стали кидать в дуло танков гайки до первого выстрела и ссыпать в бак песок,
им такие расходы не спишут под спец операцию, даже для выявления антирфников в армии рф.

УДАЧИ, ПАЦАНЫ!
В плену будет чем отмазаться, станете еще героями!
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06.11.2022 20:16 Відповісти
 
 