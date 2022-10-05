"Троянський кінь" в армії РФ: у Криму створили рух, що має на меті розвалити російські ЗС зсередини. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Активісти оголосили про створення в лавах збройних сил РФ руху "Атеш", який має на меті розвалити російську армію зсередини.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим SOS".
"В окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців "Атеш". Вони будуть руйнувати армію окупанта зсередини", - йдеться у повідомленні.
У телеграм-каналі руху "Атеш" опубліковане відеозвернення його активіста.
"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - каже чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
Українське ІПСО.
Це не глупість, це провокація від ФСБ
Ряди паліїв в заборонених місцях поповнюються
Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
Якщо рух є, він буде шкодити ЗС РФ.
Якщо руху насправді немає, його наполегливі пошуки гебнею будуть шкодити ЗС РФ.
Тепер всі армійські "косяки" можна пояснювати діяльністю "Атеш".
Тепер можна помститись "діду", стуканувши "особісту", що "дід" потайки підтримує "Атеш".
Тепер у гебні буде ще більше повноважень, отже, ще більше зловживань.
Так само і росіяни діяли з т.зв. "контрреволюційними рухами" в 20-х роках.
Не вірю я цим показушним "рухам", нехай спочатку пару потягів підірвуть, тоді поговоримо.
кгбистську пропаганду.
Щодо цього випадку то час покаже.
Суть мого каменту - во всі часи, ловити прихільників опору було легше всього на фейкові "рухи опору".
Скрєпні ви нащі.
они бы не стали кидать в дуло танков гайки до первого выстрела и ссыпать в бак песок,
им такие расходы не спишут под спец операцию, даже для выявления антирфников в армии рф.
УДАЧИ, ПАЦАНЫ!
В плену будет чем отмазаться, станете еще героями!