Репортаж зі звільненого Лиману: "Ми в це вірили. Ми дочекалися". ВIДЕО
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Українські військові звільнили місто 1 жовтня та рухаються звідси далі. Битва за Лиман точилась кілька тижнів: ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у визволеному Лимані побували журналісти Суспільного. Дорога у Лиман всіяна розбитими автівками, технікою та тілами вбитих росіян. У самому Лимані боїв не було, більшість руйнувань припадають на травень, коли на місто наступала Росія. Нині у місто повертається українська поліція та скоро запустять гуманітарні вантажі. Хліба у людей немає вже кілька днів, ліків і медичної допомоги - протягом тижнів.
Топ коментарі
+22 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.10.2022 13:21
+13 Garry Grant
показати весь коментар05.10.2022 13:31
+11 Vlad Cheh
показати весь коментар05.10.2022 13:56
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Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.
На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
Пропаганда очень качественная, мне как-то ютуб подсунул видео про то, как люди в Мариуполе выживают. Какая-то пара восстанавливает свой дом, показывают вообщем свою жизнь и жизнь города. Они ничего не говорят о "политике" явно, но через пару минут ты начинаешь думать, что "не все так однозначно", нужно ущипнуть себя, сказать себе "да ну, это ху@ня какая-то", вспомнить, кто все то начал с 2014 года и тогда выходишь из транса. Сильно работают. И ведь, твари, знают, что делают и какая этому цена. Но делают. Нелюди.
https://haqqin.az/news/262028
її треба було уїбать з носака, щоб знала, паскуда.