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війна (56581) визволення (556) Лиман (198)

Репортаж зі звільненого Лиману: "Ми в це вірили. Ми дочекалися". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські військові звільнили місто 1 жовтня та рухаються звідси далі. Битва за Лиман точилась кілька тижнів: ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у визволеному Лимані побували журналісти Суспільного. Дорога у Лиман всіяна розбитими автівками, технікою та тілами вбитих росіян. У самому Лимані боїв не було, більшість руйнувань припадають на травень, коли на місто наступала Росія. Нині у місто повертається українська поліція та скоро запустять гуманітарні вантажі. Хліба у людей немає вже кілька днів, ліків і медичної допомоги - протягом тижнів. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
Двояке відчуття. Друга частина відео - однозначний позитив. У першій частині - як мінімкм ті, "которим всьо равно, ліш би мір." Досі не зрозуміли, що це, що зараз пемеживають - це і є той їхній "мір". Русскій. Тільки не задоволені чомусь. І "камні с нєба" не сподобались. Хоча мали б знати, що у кацапській глибинці "мір" має такий самий вигляд, навіть без війни і руйнувань.
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05.10.2022 13:21
+13
Всё равно там половина как были ватанами так и остались. Особенно старые пердуны. По их рожам всё видно. Это неизлечимо.
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05.10.2022 13:31
+11
А вы включите телевизор на 1 год и не заходите в Интернет. Там такая промывка мозгов пойдет, что даже если вы будете думать как-то, то на камеру начнете ляпать именно пропаганду, язык сам будет нести этот бред, потом через час посмотрите сами на себя и офигейте, какой же мусор вы сказали под камеру.

Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.

На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
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05.10.2022 13:56
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Двояке відчуття. Друга частина відео - однозначний позитив. У першій частині - як мінімкм ті, "которим всьо равно, ліш би мір." Досі не зрозуміли, що це, що зараз пемеживають - це і є той їхній "мір". Русскій. Тільки не задоволені чомусь. І "камні с нєба" не сподобались. Хоча мали б знати, що у кацапській глибинці "мір" має такий самий вигляд, навіть без війни і руйнувань.
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05.10.2022 13:21 Відповісти
тоже в шоке..дожить до 60 лет, варить жратву на костре, спокойно говорить на русском еще и лишь бы мир...лять а кто это радость всю вам принес?????
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05.10.2022 13:41 Відповісти
А вы включите телевизор на 1 год и не заходите в Интернет. Там такая промывка мозгов пойдет, что даже если вы будете думать как-то, то на камеру начнете ляпать именно пропаганду, язык сам будет нести этот бред, потом через час посмотрите сами на себя и офигейте, какой же мусор вы сказали под камеру.

Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.

На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
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05.10.2022 13:56 Відповісти
Хороший совет, кстати. Но у них может хватить мозгов сказать, что эксперт врет. Что тогда?

Пропаганда очень качественная, мне как-то ютуб подсунул видео про то, как люди в Мариуполе выживают. Какая-то пара восстанавливает свой дом, показывают вообщем свою жизнь и жизнь города. Они ничего не говорят о "политике" явно, но через пару минут ты начинаешь думать, что "не все так однозначно", нужно ущипнуть себя, сказать себе "да ну, это ху@ня какая-то", вспомнить, кто все то начал с 2014 года и тогда выходишь из транса. Сильно работают. И ведь, твари, знают, что делают и какая этому цена. Но делают. Нелюди.
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06.10.2022 10:33 Відповісти
Людський вінегрет.
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05.10.2022 13:24 Відповісти
якщо вони так не задоволені визволенням то хайби йшли звідсм разом з чмонями. Миру вони хочуть, а решта українців що, не хоче? та вони до землі повинні вклонятись кожному воїну що їх звільняв.
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05.10.2022 13:29 Відповісти
Це тайгова генетика. Нащадки сибірських кікімор, яких закинули сюди за сталінських часів. Нічого з цим не поробиш.
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05.10.2022 13:34 Відповісти
Всё равно там половина как были ватанами так и остались. Особенно старые пердуны. По их рожам всё видно. Это неизлечимо.
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05.10.2022 13:31 Відповісти
Чим далі на схід, тим більше вати. Тупі виплодки так і не зрозуміли, що таке цей рускій мір.
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05.10.2022 13:36 Відповісти
С 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает масштабную поддержку украинской армии не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

https://haqqin.az/news/262028
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05.10.2022 13:38 Відповісти
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05.10.2022 13:49 Відповісти
На жаль, радіють там не всі, вати до фіга, так як і зрадників і колаборантів, вони як чують українську мову і бачать український прапор, то їх коробить і перекошує. На Херсонщині у визволених селах і містах зовсім інші відчуття - там чекали наших, а вату тільки могила виправить.
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05.10.2022 13:56 Відповісти
Ніхто не розмовляє українською, голосували все життя за януковичів і партію обригонів (зараз теж підтримують) не знають української історії, літератури, хто це а це манкрути. Вони мають те що виховували всі ці роки, є причинно наслідкові звязки і з цим нічого не зробиш.
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05.10.2022 15:08 Відповісти
там 90% за росію. ота бабця, що хоче мира так точно бо наші хочуть перемоги України.

її треба було уїбать з носака, щоб знала, паскуда.
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05.10.2022 17:59 Відповісти
...... с носака - бомба! минут 10 уже в угаре. но ведь правильно сказано. ничего в них нет украинского, да, и другого нет также. паразиты для любого общества
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05.10.2022 21:11 Відповісти
 
 