Репортаж зі звільненого Лиману: "Ми в це вірили. Ми дочекалися". ВIДЕО

Українські військові звільнили місто 1 жовтня та рухаються звідси далі. Битва за Лиман точилась кілька тижнів: ЗСУ захоплювали селище за селищем та взяли в оточення російське угрупування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у визволеному Лимані побували журналісти Суспільного. Дорога у Лиман всіяна розбитими автівками, технікою та тілами вбитих росіян. У самому Лимані боїв не було, більшість руйнувань припадають на травень, коли на місто наступала Росія. Нині у місто повертається українська поліція та скоро запустять гуманітарні вантажі. Хліба у людей немає вже кілька днів, ліків і медичної допомоги - протягом тижнів.

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