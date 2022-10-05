У зруйнованій окупантами Білогорівці на Луганщині залишилось всього 15 мешканців. ВIДЕО

У мережі з’явилися перші кадри з визволеної Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, село майже повністю зруйноване російськими окупантами. Зараз у ньому лишилося 15 мешканців.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В очікувані ЗСУ російські окупанти мінують Кремінну, - Гайдай