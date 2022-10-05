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У зруйнованій окупантами Білогорівці на Луганщині залишилось всього 15 мешканців. ВIДЕО

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У мережі з’явилися перші кадри з визволеної Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, село майже повністю зруйноване російськими окупантами. Зараз у ньому лишилося 15 мешканців.

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Автор: Сергій Яковенко
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Бедная Белогоровка. Какой раз ее уже освобождают? Вроде ж в середине сентября Гайдай рапортовал уже.
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05.10.2022 13:48 Відповісти
перший.вперше з'явилося відео звідти.
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05.10.2022 14:08 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3368141/belogorovka_zachischena_i_polnostyu_pod_kontrolem_vsu_gayidayi
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05.10.2022 14:10 Відповісти
руССкий дупомир пришёл - хуже чумы...
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05.10.2022 13:48 Відповісти
Ждуни лишились, їм тільки мір, може й кацапський.
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05.10.2022 14:06 Відповісти
чего ждут??Кого ждут??Типа-самые умные?
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05.10.2022 14:27 Відповісти
 
 