У зруйнованій окупантами Білогорівці на Луганщині залишилось всього 15 мешканців. ВIДЕО
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У мережі з’явилися перші кадри з визволеної Білогорівки на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, село майже повністю зруйноване російськими окупантами. Зараз у ньому лишилося 15 мешканців.
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Аллоизий #3
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