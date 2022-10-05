Тіла вбитих російських солдат, що покинуті вздовж дороги під час відступу армії РФ. ВIДЕО 18+

У мережі опубліковане відео, на якому зафільмовані тіла вбитих російських солдат, що лежать вздовж дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно принаймні два убиті окупанти.

"Що я хочу сказати: гарний орк - дохлий орк", - каже автор відео.

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