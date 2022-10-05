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Тіла вбитих російських солдат, що покинуті вздовж дороги під час відступу армії РФ. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опубліковане відео, на якому зафільмовані тіла вбитих російських солдат, що лежать вздовж дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно принаймні два убиті окупанти.
"Що я хочу сказати: гарний орк - дохлий орк", - каже автор відео.
Топ коментарі
+59 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар05.10.2022 14:07
+34 MausMike
показати весь коментар05.10.2022 14:02
+27 Мобильный крематорий
показати весь коментар05.10.2022 14:15
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Будь ласка, зачекайте...
непоховали москаля край дороги 😆