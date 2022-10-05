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Тіла вбитих російських солдат, що покинуті вздовж дороги під час відступу армії РФ. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковане відео, на якому зафільмовані тіла вбитих російських солдат, що лежать вздовж дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно принаймні два убиті окупанти.

"Що я хочу сказати: гарний орк - дохлий орк", - каже автор відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім російських окупантів потрапили під вогонь бійців ЗСУ. Один зміг втекти. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+59
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05.10.2022 14:07
+34
Типова кацапська доля - народився, трохи помучився і здох на узбіччі.
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05.10.2022 14:02
+27
Лады уже в дефиците. Они только "элитным" хрюске. За стандартного холопа - баран или 5 кило рыбы. Такие нынче тарифы
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05.10.2022 14:15
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Маску б донести а він би «розширив» ці думки Портнікова ' котрі важко переоцінити ютуб «Людство зникне, якщо захід не відреагує на ядерний удар /Портніков/ПолітПросвіта
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05.10.2022 14:01 Відповісти
Да что Маску, он сразу начнет голосить: "Да как можно так с ними обращаться, они, может, с миром к вам пришли, а вы их так.. Нехорошо.." )
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05.10.2022 14:10 Відповісти
истину глаголит
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05.10.2022 14:02 Відповісти
Типова кацапська доля - народився, трохи помучився і здох на узбіччі.
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05.10.2022 14:02 Відповісти
А вдоль дороги.. Коса их подкосила.. )
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05.10.2022 14:33 Відповісти
Маршрут длиною в жизнь

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05.10.2022 20:14 Відповісти
Хорошо ж сідєлі, по- домашнєму...
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05.10.2022 14:02 Відповісти
Тепер родичі ладу отримають і весь сум за скотами.
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05.10.2022 14:03 Відповісти
родичі саме цих *уй отримають..
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05.10.2022 14:04 Відповісти
Лады уже в дефиците. Они только "элитным" хрюске. За стандартного холопа - баран или 5 кило рыбы. Такие нынче тарифы
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05.10.2022 14:15 Відповісти
Картина маслом... прям бальзам на душу.. да простит Господь..
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05.10.2022 14:03 Відповісти
Простит. После Марицполя - все простит.
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05.10.2022 14:41 Відповісти
Він, мабуть, вже простив. Ще після Іловайська ...
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05.10.2022 19:09 Відповісти
Це - не вбивство, це - захист від вбивць. І це - богоугодно
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05.10.2022 15:39 Відповісти
це знищення демонів.
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05.10.2022 20:12 Відповісти
це вони "ідуть уперед".
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05.10.2022 14:04 Відповісти
А вдоль дороги мертвые с касками лежат. И тишина... "Острів" Кровіщ
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05.10.2022 14:05 Відповісти
Отошли на более выгодные позиции.......в ад
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05.10.2022 14:06 Відповісти
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05.10.2022 14:07 Відповісти
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05.10.2022 14:29 Відповісти
Красівоє
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05.10.2022 14:07 Відповісти
Кто бы не издох, бурят, росиец или каУказец, чернозем будет - УКРАИНСКИЙ.
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05.10.2022 14:07 Відповісти
Дохлі орки на узбіччі це гарніше за квіти на тому ж узбіччі. Аби ще не смерділи! Але вони і при житті не дуже пахучі))))))
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05.10.2022 14:09 Відповісти
Внимание! На обочине дороги несъедобные грибы - рядовка ордооркская.
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05.10.2022 14:12 Відповісти
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05.10.2022 14:22 Відповісти
Фсьо ідьот по плану,потєрь нєт.
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05.10.2022 14:32 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
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05.10.2022 14:37 Відповісти
не поховали москаля край дороги 😆
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05.10.2022 14:40 Відповісти
А Зе таки частину кацапів випустив з оточення в Лиману, дЄрмак у Туреччині гарно домовився.
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05.10.2022 14:44 Відповісти
Виходили колонами зі зброєю, те що показують то мала частина вбитих. дЄрмак в Туреччині на перемовинах час не гаяв.
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05.10.2022 23:14 Відповісти
Хароший маскаль - дохлий маскаль.
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05.10.2022 22:38 Відповісти
Гарно лежать, душевно. ) Демілітаризовані як слід.
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06.10.2022 16:34 Відповісти
 
 