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Два танки Т-80БВМ, БМП-3 і два бензовози знищили українські воїни в бою поблизу Павлівки на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили п’ять ворожих військових машин поблизу Павлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бою бійці опублікували у соцмережах. За попередніми даними, було знищено два танки Т-80БВМ, БМП-3 і два бензовози.
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Бл*Ть вцам всім не вгодиш)))