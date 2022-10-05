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Два танки Т-80БВМ, БМП-3 і два бензовози знищили українські воїни в бою поблизу Павлівки на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили п’ять ворожих військових машин поблизу Павлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бою бійці опублікували у соцмережах. За попередніми даними, було знищено два танки Т-80БВМ, БМП-3 і два бензовози.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою під Лиманом. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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наши Т-80 работают на Херсонском направлении....
https://twitter.com/i/status/1577583514593234944
..........................................................................
Донецкое направление - Красивое!:
https://twitter.com/i/status/1577582057441697792
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05.10.2022 16:19 Відповісти
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05.10.2022 16:20 Відповісти
Schön!
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05.10.2022 16:22 Відповісти
а в тих бензовозах ще й паливо вціліло
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05.10.2022 16:25 Відповісти
це батьківщіна моїх батькив
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05.10.2022 16:34 Відповісти
якесь мудило музику підшукувало і не змогло знайти нашою мовою то знайшло язиком дітовбивць.
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05.10.2022 16:59 Відповісти
А кулі?
Зачьотная музика..
Бл*Ть вцам всім не вгодиш)))
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05.10.2022 18:14 Відповісти
Якесь мудило сказало своє "фе" з приводу музики, воно гумору ніц не розуміє. Ти спочатку спитай якими мовами розмовляє ЗСУ , а то здається , що ти послідовник старої провокаторші І. Фаріон. А до речі, ти на військовому обліку стоїш?
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05.10.2022 19:25 Відповісти
4 бензовози
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06.10.2022 10:15 Відповісти
 
 