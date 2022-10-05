Два танки Т-80БВМ, БМП-3 і два бензовози знищили українські воїни в бою поблизу Павлівки на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили п’ять ворожих військових машин поблизу Павлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бою бійці опублікували у соцмережах. За попередніми даними, було знищено два танки Т-80БВМ, БМП-3 і два бензовози.

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