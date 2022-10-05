Кількості боєприпасів і техніки достатньо для того, щоб ЗСУ могли диктувати тактичну ініціативу на певних ділянках фронту, - Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ боролися з окупантами за досягнення тактичної ініціативи впродовж декількох місяців.
Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зараз відбуваються активні дії українських військ по всій лінії фронту. Активна ділянка фронту - це майже тисяча кілометрів, і там ідуть активні бойові дії. Загалом, можна сказати, що більша частина фронту - не активна. Українська армія в березні захопила стратегічну ініціативу, зупинила російський бліцкриг. Декілька місяців йшла боротьба за досягнення тактичної ініціативи. Це залежало від організації мобілізації, розгортання, успішної оборони і передусім постачання боєприпасів", - пояснив журналіст.
За словами Бутусова, наразі кількість боєприпасів і техніки вже достатня для того, щоб диктувати свою тактичну ініціативу на певних ділянках фронту.
"На жаль, далеко не всюди, але на всій цій лінії фронту українські війська, навіть якщо і не мають достатньо можливостей забезпечення боєприпасами, намагаються діяти максимально активно: сковувати російські війська, не давати противнику маневрувати своїми резервами та створюють загрозу всюди, де це можливо", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Но про паритет по технике говорить невозможно. У кацапов тотальное превосходство в авиации и флоте. У нас одно сплошное старье в воздухе без (самое главное) мощных радаров с хорошим поиском целей, ракеты то еще можно найти. Без авиации фронт очень тянущийся и нету возможности, увидев колонну в 1км из кацапов, накрыть ее 40 тоннами авиабомб в ряд сразу на сотни механизированных целей. И у кацапов в наступлении нету авиации, но в обороне Крыма она будет мощно работать и создавать нам очень много проблем.
Пока у нас не будет современных самолетов с радаром, ракетами хорошими и компактных одноместных бункерных ангаров, рассредоточенных от взлетки в разные стороны, то мы не может быть сильной армией. Бьем кацапов, потому что это тупые безмозглые орки, но в любой момент, подчеркиваю, в любой момент на Востоке может появится Китай, если придет к власти не Си, а кровожадный генерал, а также Северная Корея с многомиллионной армией и не самой плохой техникой. Это надо учитывать и делать упор на подготовку летчиков здесь и сейчас, массово. США не будут вмешиваться в конфликт даже в ситуации, если Китай будет здесь воевать, пока Перл-Харбора им не устроят, это же классика Америки, всегда так ведет себя, Европа тем более погрязнет в политических взаимных конфликтах, они ведут себя как жадные голодные дети, которые все деньги тратят на сиюминутные развлечения, не думая о будущем и цепочки последовательных ситуаций, которые могут и будут созданы. Воевать будем именно мы и нужно как можно раньше начать полугодовые-годовые курсы подготовки и пилотов, и техников.