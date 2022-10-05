Кількості боєприпасів і техніки достатньо для того, щоб ЗСУ могли диктувати тактичну ініціативу на певних ділянках фронту, - Бутусов. ВIДЕО

ЗСУ боролися з окупантами за досягнення тактичної ініціативи впродовж декількох місяців.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз відбуваються активні дії українських військ по всій лінії фронту. Активна ділянка фронту - це майже тисяча кілометрів, і там ідуть активні бойові дії. Загалом, можна сказати, що більша частина фронту - не активна. Українська армія в березні захопила стратегічну ініціативу, зупинила російський бліцкриг. Декілька місяців йшла боротьба за досягнення тактичної ініціативи. Це залежало від організації мобілізації, розгортання, успішної оборони і передусім постачання боєприпасів", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, наразі кількість боєприпасів і техніки вже достатня для того, щоб диктувати свою тактичну ініціативу на певних ділянках фронту.

"На жаль, далеко не всюди, але на всій цій лінії фронту українські війська, навіть якщо і не мають достатньо можливостей забезпечення боєприпасами, намагаються діяти максимально активно: сковувати російські війська, не давати противнику маневрувати своїми резервами та створюють загрозу всюди, де це можливо", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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