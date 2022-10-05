УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8479 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
9 012 61
армія РФ (13505) війна (56581) Росія (47263) Бутусов Юрій (3136) мобілізація (1461)

Мобілізація 300 тис. осіб не дозволить РФ швидко проводити наступ, але вони намагатимуться здобути чисельну перевагу на певних напрямках, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ не зупиниться на мобілізації 300 тис. осіб та направить мінімум 500-700 тис. мобілізованих на фронт.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, армія РФ досі зберігає перевагу в кількості танків, артилерії та боєрипасів. 

"Має можливість зробити щільнішою свою оборону та стабілізувати її на певному рубежі. Спротив російської армії ще не підірвано, вони ще не втрачають керованість і вони ще намагаються за рахунок введення свіжих сил діяти активно. Але я не думаю, що ці мобілізовані дадуть можливість росіянам дуже швидко проводити якісь значні наступальні операції. Ці мобілізовані - це ще такий матеріал, який проходитиме природній відбір, через великі втрати. Росія, я вважаю, після першої хвилі продовжуватиме мобілізацію. Вони не зупиняться на 300 тис. Треба розуміти, що перед нами реальна загроза, коли Росія зможе, як мінімум, до 500-700 тис. людей ще направити на фронт, щоб позбавити нас чисельної переваги та здобути самим чисельну перевагу на певних напрямках", - пояснив журналіст. 

Читайте: Кількості боєприпасів і техніки достатньо для того, щоб ЗСУ могли диктувати тактичну ініціативу на певних ділянках фронту, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
05.10.2022 18:48
+11
Вопрос не в том что они хотят иметь 500, 700, тысяч или миллион. А в том что они не смогут их не обуть не вооружить, не прокормить. Не так важно 300 тысяч или 700 тысяч, важно иметь армию, а не толпу.
показати весь коментар
05.10.2022 18:31
+10
Ти бачив як ці танки зберігаються? По данным лента.ру вони з 2011-2020 відновили 960 танків при постачанні всіх західних комплектуючих(електроніки, тепловізори і т.п). 100 танків в рік при чому готуючись до війни. Попробуй корч відновити якому 50 років.
показати весь коментар
05.10.2022 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И опять как раньше модернизированные MG-3,бывшие МГ-42 с одной стороны и толпы атакующего мяса с другой.Ничего не поменялось в Рашке.
показати весь коментар
05.10.2022 18:30 Відповісти
Вопрос не в том что они хотят иметь 500, 700, тысяч или миллион. А в том что они не смогут их не обуть не вооружить, не прокормить. Не так важно 300 тысяч или 700 тысяч, важно иметь армию, а не толпу.
показати весь коментар
05.10.2022 18:31 Відповісти
Пока я вижу что наступательные действия на разных участках ведут ЗСУ. Есть понятие инициатива и это не просто слово. Пока ЗСУ имеет инициативу ваньки вынуждены играть в нашу игру. А это отступление, затыкание дырок трупами, потеря техники и игра в карты, когда твои действия просчитаны. В такой ситуации обычно просят перемирия, надеюсь наши власти на это не пойдут.
показати весь коментар
05.10.2022 18:45 Відповісти
Конешно, а никто и не отменял обычного призыва. Т.е. мы обсуждаем новый контингент призывников, дополнительный. Никто никогда не вооружал и не обмундировывал(полноценно) обычных срочников и уж точно не обучал, откуда теперь все это брать для НОВЫХ и на какие деньги? Откуда все это брать если на замену техники в действующие подразделения(на фронте) уже ставят танки Т-62(как пример). А офицерский состав где, пиджаков ставить или курсантов?
Вы дальше смейтесь, похоже думать это не ваше...
показати весь коментар
05.10.2022 18:58 Відповісти
Мы не нашли, к вашему сведению, это делает Запад. Вам смех давит на мозги и мешает думать. Вы новости слушаете, слышите кто нас вооружает, одевает и кормит? Какой ура-патриотизм, если мы разговариваем про армию рашки? Вы понимаете термин "ура-патриотизм"? Вам сколько лет?
показати весь коментар
05.10.2022 19:08 Відповісти
Задам еще раз вопрос, вы на него не ответили. Откуда рашке брать вооружение, боеприпасы и технику, обмундирование, жрачку и офицеров? И да вы наконец то правы - нам не просто, у нас убивают детей, женщин, НО ПОЧЕМУ ТОГДА ВЫ СМЕЕТЕСЬ???
показати весь коментар
05.10.2022 19:25 Відповісти
Тому що це кацап.
показати весь коментар
05.10.2022 19:28 Відповісти
У вас не хватает смелости признать что вы не знаете. Отвалите...
показати весь коментар
05.10.2022 19:41 Відповісти
))) Тебе даже словарный запас приходится мой использовать)
показати весь коментар
05.10.2022 19:46 Відповісти
))) На дурачков в суд не подают, с ними просто не общаются.
показати весь коментар
05.10.2022 19:52 Відповісти
Навіщо ви ховаєтесь за українським стягом?🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.10.2022 20:01 Відповісти
Ми,це хто?І на якому напрямку ви зараз воюєте?
показати весь коментар
05.10.2022 19:26 Відповісти
Так , смішно - дивитись на орків , яких беруть у полон одягнутими у форму української армії , носять навіть труси і носки з емблемою ЗСУ . Я вже мовчу про каски часів другої світової війни . .
показати весь коментар
05.10.2022 19:03 Відповісти
Наступать они будут с калашом от бедра? Понятно, что мясо это мясо, это проблема, ее можно решить. Всю арту, которою можно или нужно было стянуть на фронт - уже стянули, т62 себя никак не показали. Что не странно. Новые части чмобиков будут еще хуже вооружены, чем текущие. Минимум связи, минимум дронов, минимум техники, минимум индивидуальной снаряги. Это рецепт катастрофы, ибо даже в обороне, такая "армия" будет нести тяжелые потери. Но они же ими хотят наступать?

Я не спорю, что так и будет. Но эта затея имеет низкие шансы на какой-то "успех" о чем писал коментатор выше.
показати весь коментар
05.10.2022 19:43 Відповісти
Максимум новой техники? Максимум связи? О чем вы? Откуда новые танки появятся? Если уже сейчас затыкают дыры т72-а, т-62б? Это танки, на которые физически не приклеить контактную броню. Это техника для смертников.
показати весь коментар
05.10.2022 19:51 Відповісти
Да-да! А еще, в этой же ленте новостей, недельной давности будет про надежную оборону Лимана, а месячной - что БАРС надежно держит Балаклею. Весело, шо пздц. До свидания.
показати весь коментар
05.10.2022 20:01 Відповісти
Уралвагонзавод, наскільки звісно з СМІ, зайнят ремонтом вже пошкодженої техніки. Нові танки вони не взмозі випускати більш ніж один на день
показати весь коментар
05.10.2022 20:49 Відповісти
Досить,кацап.
показати весь коментар
05.10.2022 21:09 Відповісти
Почитал ваши коменты, вы либо не понимаете - либо руснявый бот. В обоих случаях - иди ***** со своими "экспертными" оценками. Никто не сомневается, что навала еще будет, что возможно, будет вторая атака со стороны бульбастана. Но вот этот треш, про то, что они ЧМОБИКОВ оден как космодесант - это, настолько конченая инфа, что даже коментировать не нужно. Им, бл, каски 43-года выдают. АлО! Аптечка с жгутами! И тампоны для пулевых! Перечитайте еще раз мое сообщение, первое, если вы действительно не понимаете.
показати весь коментар
05.10.2022 19:57 Відповісти
никогда мясо не выигровало у железа хоть миллион
показати весь коментар
05.10.2022 19:16 Відповісти
у меня разрыв шаблона мокшадия потеряла уже 2900 танков ( подбитые плюс захваченые ) и это без сломаных , до войны на вооружении стояло 3500
показати весь коментар
05.10.2022 18:31 Відповісти
в них на зберіганні ше 10200 танків якщо орієнтуватись на Military Balance
показати весь коментар
05.10.2022 18:37 Відповісти
Т 62 ..
Military Balance рахують весь хлам , якому по 50 і більше років . Ті танки десятки років іржавіють на складах , половина з них вже ні на що не годиться , тільки на переплавку .
Була інфа недавно що кацапи розконсервували вже навіть - недоторканий запас своїх т 90 . ( їх близько 250 шт .
показати весь коментар
05.10.2022 18:52 Відповісти
3500- это число новых и модернезированных, а на складах длительного хранения находятся порядка 10-13тыс.
показати весь коментар
05.10.2022 18:42 Відповісти
Ти бачив як ці танки зберігаються? По данным лента.ру вони з 2011-2020 відновили 960 танків при постачанні всіх західних комплектуючих(електроніки, тепловізори і т.п). 100 танків в рік при чому готуючись до війни. Попробуй корч відновити якому 50 років.
показати весь коментар
05.10.2022 18:44 Відповісти
бурятов- полная сибирь
показати весь коментар
05.10.2022 18:34 Відповісти
Сделайте УКРАИНЕ подарок на новый год и округлите до 200.000....
показати весь коментар
05.10.2022 18:36 Відповісти
Украине нужно увеличивать чиленность войск и нужно в 100 раз больше отправлять солдат на обучение в страны НАТО и особенно много нужно в США отправлять и нужно особенно много людей тренировать на самолетах тренироваться, больше часов налетать и так далее. И Украине нужно у Франции отдолжить Французкий легион весь. И нужно всех наемников мира за Украину поставить воевать! И нужно больше войск с Западных Армий с техникой и полностью обеспеченные. И нужно больше вооружений. Главное, что нужно сейчас на эту пору года - это очень много самолетов и очень много ударных беспилотников!!! И нужно много ПВО и ПРО для защиты от ракет России. И нужны вертолеты - Апаче и Черный Ястреб - это лучшие вертолеты для Украины будут!
показати весь коментар
05.10.2022 18:39 Відповісти
Уж лучше всю Вселенную Марвел!))
показати весь коментар
05.10.2022 18:44 Відповісти
США потратило на Украину копейки от своего военного бюджета, а Украина воюет с главным врагом США. Украина может от США получить гораздо больше вооружений. Почему не все сразу идет, потому что если знаешь историю холодной войны, там была гонка вооружений и она истощила СССР. А сейчас война в Украине - это типа гонки вооружений, она истощит РФ и федерации развалятся! А медленно делая это, весь мир аккамулируется против РФ, как анаконда медленно сдавливает и душит ломая косточки, так и РФ сейчас ломают медленно косточки и душат. А если Украине сразу дать все вооружения, то Украина уничтожит русскую армию, но РФ может не развалиться, потому идет затяжная война. РФ должна на нее тратить много ресурсов и истощаться.
показати весь коментар
05.10.2022 19:40 Відповісти
Нешвидко проводить наступ им, тоже подходит.
показати весь коментар
05.10.2022 18:47 Відповісти
Небыстрое наступление - это как под Бахмутом? Вы представляете уровень потерь? Ваньку то может никому и не жалко. Но ванька это не только ценный мех и несколько десятков килограм тухлого мяса. Это еще индивидуальная снаряга, техника, арта, которая по тихоньку, но выбывает. Снаряды, а масштабы производства новых таковы, что когда они достреляют последнее со складов, еще не извесно, сохранят ли "статус-кво" по арт огню, или начнут проигрывать.
показати весь коментар
05.10.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2022 18:48 Відповісти
В часі війни ,мобілізована велика кількість живих рашистів ,дуже швидко перетвориться у еквівалент небіжчиків.
показати весь коментар
05.10.2022 18:48 Відповісти
Після неперевершеної роботи ВСУ на херсонському та луганському напрямках, припускаю, що дуже показовим і важливим періодом для нас стане грудень. Саме тоді можна очікувати наступ москалів у стилі жукова та широкомасштабний виїзний концерт кобзона. Якщо москалі планують своє м'ясо ще якось навчати і кормити, то тоді все теж саме варто очікувати десь у лютому.
показати весь коментар
05.10.2022 18:55 Відповісти
дехто даже не представляє що таке 300тис
а тим паче 500тис
орки начинали компанию з 200тис
і всі ми помним як нам було важко
тому не треба в ейфорії літать
показати весь коментар
05.10.2022 19:24 Відповісти
200к це була проф. армія яка готувалася на протязі 10 років, добав сюди мін. 170к. сепарів. Далі зі всіма ротаціями то виходить 500к.
показати весь коментар
05.10.2022 20:08 Відповісти
УтилиZaция могилиZированных пошла в Турборежиме слуг урода...
показати весь коментар
05.10.2022 19:27 Відповісти
HIMARSaм все равно...сколько мочить в Сортире крыс путлера...хоть миллион хоть два...♥️🖤💪 Слава ЗСУ 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇪🇺
показати весь коментар
05.10.2022 19:30 Відповісти
Залужному треба чим бистріше закрить правий берег Херсона
і треба щось робить на запоріжському напрямку
ато москалі вже кордон побудовали а ми все спостерігаємо
показати весь коментар
05.10.2022 19:36 Відповісти
Спершу ти називаєш українців салоїдами, а потім тебе в канаві доїдає українська свиня. В карми все з іронією. Сидіть краще ванькі дома
показати весь коментар
05.10.2022 19:47 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2022 20:12 Відповісти
тогда нам придется проводить еще одну или две волны мобилизации
показати весь коментар
05.10.2022 21:20 Відповісти
Мобилизация 300 тыс. человек не позволит РФ быстро проводить наступление, но тем не менее это не помешает ЗСУ быстро проводить могилизацию не проводящих быстрого наступления.
показати весь коментар
06.10.2022 01:31 Відповісти
 
 