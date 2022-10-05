Мобілізація 300 тис. осіб не дозволить РФ швидко проводити наступ, але вони намагатимуться здобути чисельну перевагу на певних напрямках, - Бутусов. ВIДЕО

РФ не зупиниться на мобілізації 300 тис. осіб та направить мінімум 500-700 тис. мобілізованих на фронт.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, армія РФ досі зберігає перевагу в кількості танків, артилерії та боєрипасів.

"Має можливість зробити щільнішою свою оборону та стабілізувати її на певному рубежі. Спротив російської армії ще не підірвано, вони ще не втрачають керованість і вони ще намагаються за рахунок введення свіжих сил діяти активно. Але я не думаю, що ці мобілізовані дадуть можливість росіянам дуже швидко проводити якісь значні наступальні операції. Ці мобілізовані - це ще такий матеріал, який проходитиме природній відбір, через великі втрати. Росія, я вважаю, після першої хвилі продовжуватиме мобілізацію. Вони не зупиняться на 300 тис. Треба розуміти, що перед нами реальна загроза, коли Росія зможе, як мінімум, до 500-700 тис. людей ще направити на фронт, щоб позбавити нас чисельної переваги та здобути самим чисельну перевагу на певних напрямках", - пояснив журналіст.

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