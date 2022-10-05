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Екіпаж російського БМП-2 здається у полон: "Бросай оружие. Ложимся на землю". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри, як екіпаж російської БМП-2 здається в полон воїнам ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці кадри розміщуються у мережі. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший російський мобілізований здався в полон за допомогою проєкту "Хочу жити". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+61
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05.10.2022 21:05
+47
норм. и жить будут и Бэху подогнали.
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05.10.2022 21:10
+26
Може і кіно показують. Квартет 95 може. А може і правда. В любому випадку це орієнтовано на орків. Хай бояться
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05.10.2022 21:13
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А якщо це не постановка?

Тоді це означає, що більшість тутешніх коментаторів поливають брудом наших солдатів?
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05.10.2022 21:55 Відповісти
Збіговисько диванних ікспердів.що з них взяти
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05.10.2022 21:58 Відповісти
Шо за серіал ?!
Квартал вже післявоєнні серіали знімає, я думав зараз актор зніме балаклаву, а там лисий із кварталу!
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05.10.2022 21:55 Відповісти
ЭТО ПРАВИЛЬНО !!!
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05.10.2022 22:02 Відповісти
ПРОСТО НЯШКА )))
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05.10.2022 22:05 Відповісти
ПУТИН ХЙЛО !!!
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05.10.2022 22:06 Відповісти
А НАПРЯГ КОНКРЕТНЫЙ !!!
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05.10.2022 22:08 Відповісти
Добро, хай буде
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05.10.2022 22:09 Відповісти
НАШИ ПЕРЕБДЕЮТЬ ))) ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ СПЕЦОТРЯДЫ !!!
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05.10.2022 22:10 Відповісти
А почему не монтажные пластиковые стяжки У меня всегда такие есть на всякий случай , один скотч передают , времени много тратят , а вдруг что то прилетит . Надо чуть быстрее работать
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05.10.2022 22:26 Відповісти
при определённой гибкости, можно просунуть руки под жопой, а потом ударом, скреплённых стяжкой рук, о колени разорвать эти говностяжки нафик! так что скотч рулит
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06.10.2022 07:53 Відповісти
Ролик для мотивації росіян здаватися чудовий. Але це красиво постанова.
В реаліях ми чудово розуміємо що так би оператор не знімав коли на тебе їде беха.
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05.10.2022 22:34 Відповісти
Режисер мабуть арестович,кацапи не повірять.
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05.10.2022 22:55 Відповісти
Ті дебіли повірять все що завгодно.Якщо вони вірять в те що Америка сюда хоче Шварца зі Сталоне прислати і атакувати їх.То це вже клініка))))
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05.10.2022 23:08 Відповісти
Зразу виднощо ви не воєнні.Тому що коли на стволі білий прапор і бмп їде з піднятим стволом по максимуу вгору,то це не постановка,а реальність!
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06.10.2022 03:04 Відповісти
ну тоді нашим військовим треба передати, що не можна влаштовувати засідку один навпроти інших
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06.10.2022 08:20 Відповісти
Людина взагалі не розуміє про що винаписали.)
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06.10.2022 11:11 Відповісти
От якраз видно що ви взагалі далекий від такої теми.Їде беха яка може чергою і могла всіх завалити.А стоїть оператор в повний зріст і знімає не кажучи сам порядок хлопців.Не кажучи про балаклави статуру і інші речі які видно що це постанова.
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06.10.2022 11:08 Відповісти
Ролик не для показу українцям, а для показу русні на ресурсах.Його рознесуть автоматично і русня подивиться що можна здаватися .Тому не потрібно про постанову всі і так розуміють.
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05.10.2022 22:36 Відповісти
Как-то театрально всё это выглядит. Все так красиво залегли, а оператор, самый крутой, с яйцами из обеднённого урана стоит во весь рост и ждёт, когда на них из-за горки выедет что-то. Может бэха, может БМД или "мотолыга"? Может сразу жахнет из пушки/пулемёта, а может помашет кальсонами (бл#дь и откуда орки их только взяли?!!!). А у встречающей пехоты - ни одного гранатомёта на изготовке! Живьём брать демонов транспорт!!!!!
Дубль №15! "Белые колготки кальсоны" Мотор!! Режиссёру - незачёт!
А всего-то, данное видео нужно было назвать: "После предварительных переговоров о сдаче в плен, ВСУ встречает оккупантов в заранее обговоренном месте!" И никто бы не почувствовал себя одураченным лохом. И всем было бы ЩАСТЯ!
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06.10.2022 01:25 Відповісти
Пропаганду з обоїх сторін ніхто не відміняв.
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06.10.2022 01:54 Відповісти
Вот ресурсах русни и показывали бы эту пропаганду. А нам то зачем эта хрень?
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06.10.2022 02:18 Відповісти
Русня цензор теж читає і посилання з ресурсу на ресурс.Плюс даний ролик теж буде по сіткі також русня читає всі телеграм канали і іншу тему.
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06.10.2022 11:09 Відповісти
В рашке цензор заблокирован. Только через VPN, которым пользуются далеко не все, бо не у всех сало в мозгах присутствует.
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06.10.2022 11:43 Відповісти
А де буква z на бехі?
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05.10.2022 22:41 Відповісти
ты слепой Пью...?
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05.10.2022 22:43 Відповісти
починаючи з 3:40
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05.10.2022 23:00 Відповісти
Якась зетка маленька не скрєпна.
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06.10.2022 00:49 Відповісти
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05.10.2022 22:42 Відповісти
Тут саме смішне це білі (не обісрані) кальсони одіті на ствол бетера
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05.10.2022 22:42 Відповісти
Круговорот обмена 2 , мобилизация от ***** , снова вместе , но на лыжах .
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05.10.2022 22:48 Відповісти
потрібно хлопцям скотчу підкинути, бо витратились.
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05.10.2022 23:27 Відповісти
У всех лица сокрыты. Так не бывает в жизни, что бы и нападающие и пленные были с закрытыми лицами.
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05.10.2022 23:32 Відповісти
як будеш здаватись то закриєш, особливо якщо домовишся перед цим за беху мані отримати
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05.10.2022 23:40 Відповісти
Сразу три умных кацапа в одном месте?!
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05.10.2022 23:43 Відповісти
Нууу....не знаю.. Якось все занадто🤷
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05.10.2022 23:49 Відповісти
награно
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06.10.2022 00:09 Відповісти
треба було ще тим кацам сто грамів налити і дати закусити. а потім це відео розігнати по всім їхнім військовим паблікам - ленд ліз від мокш виросте в рази. ))
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06.10.2022 00:17 Відповісти
Дуже багато москальні , останніми днями , здаються в полон і немає тут
нічого дивного , просто жити хочуть , а не помирати за ху@ла 😡
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06.10.2022 01:00 Відповісти
Сценарий немножко по дебильному написан. Но актеры старались. ))
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06.10.2022 02:29 Відповісти
Не хочу сподіватись, але щось 95 кварталом тхне...
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06.10.2022 03:11 Відповісти
не все кацапы тупые, сохранили себе жизнь, если в боях не участвовал - сдаться в плен мудрое решение
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06.10.2022 09:56 Відповісти
Вам не понятно, что они заранее договорились о сдаче в плен?
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06.10.2022 10:42 Відповісти
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