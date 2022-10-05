Екіпаж російського БМП-2 здається у полон: "Бросай оружие. Ложимся на землю". ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як екіпаж російської БМП-2 здається в полон воїнам ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці кадри розміщуються у мережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший російський мобілізований здався в полон за допомогою проєкту "Хочу жити". ВIДЕО