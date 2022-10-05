Екіпаж російського БМП-2 здається у полон: "Бросай оружие. Ложимся на землю". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапили кадри, як екіпаж російської БМП-2 здається в полон воїнам ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, ці кадри розміщуються у мережі.
Топ коментарі
+61 Павло ШОвте
показати весь коментар05.10.2022 21:05
+47 Castor Boris
показати весь коментар05.10.2022 21:10
+26 Ростислав Ланшин
показати весь коментар05.10.2022 21:13
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Тоді це означає, що більшість тутешніх коментаторів поливають брудом наших солдатів?
Квартал вже післявоєнні серіали знімає, я думав зараз актор зніме балаклаву, а там лисий із кварталу!
В реаліях ми чудово розуміємо що так би оператор не знімав коли на тебе їде беха.
демоновтранспорт!!!!!
Дубль №15! "Белые
колготкикальсоны" Мотор!! Режиссёру - незачёт!
А всего-то, данное видео нужно было назвать: "После предварительных переговоров о сдаче в плен, ВСУ встречает оккупантов в заранее обговоренном месте!" И никто бы не почувствовал себя одураченным лохом. И всем было бы ЩАСТЯ!
нічого дивного , просто жити хочуть , а не помирати за ху@ла 😡