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війна (56581) розвідка (3621) 92 окрема механізована бригада (157) Маслов Леонід (55)

Бійці 92-ї ОМБр за один день знищили три ворожі артилерійські позиції. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за один день знищили три ворожі артилерійські позиції розташування яких викрили розвідники за допомогою БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі розвідник окремої розвідроти при 92-й ОМБр Леонід Маслов і публікує відео на якому зафіксована успішна робота розвідки та артилерії. Маслов присвятив відеоролик загиблому побратиму.

"Звіт про виконану роботу за сьогодні: день прожитий не зовсім даремно. Присвячується памʼяті нашого друга і побратима Біжан Шаропов, полеглого в бою за Ізюм. Спи спокійно, брате. Окупанти мають повиздихати. І горіти пекельним полумʼям", - пише Маслов у дописі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
Ай хлопці - молодці. Справжні снайпери. Слава Україні!!!
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06.10.2022 10:10
+13
Це певно якісь високоточні снаряди типу Ескалібуру, влучання з першого пострілу. Оце справжня контр батарейна боротьба. Її ефективність важко переоцінити.
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06.10.2022 10:38
+11
Уххх, как красиво. Чем то очень точным орков мочат
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06.10.2022 10:34
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Ай хлопці - молодці. Справжні снайпери. Слава Україні!!!
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06.10.2022 10:10 Відповісти
гарно, шо за музло?
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06.10.2022 10:14 Відповісти
Гарно горить кацапська мразота.
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06.10.2022 10:17 Відповісти
Бавовнятко вже прокинулося і почало гратися з кацапами
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06.10.2022 10:18 Відповісти
Уххх, как красиво. Чем то очень точным орков мочат
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06.10.2022 10:34 Відповісти
Це певно якісь високоточні снаряди типу Ескалібуру, влучання з першого пострілу. Оце справжня контр батарейна боротьба. Її ефективність важко переоцінити.
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06.10.2022 10:38 Відповісти
І ад судьби нє спрятатся еє скритца -а-а..... Ну а пакой нам толька снітца-а-а....
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06.10.2022 10:44 Відповісти
патанцуєм???
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06.10.2022 10:51 Відповісти
Точність вражаюча.
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06.10.2022 11:04 Відповісти
Красавчики , снайпери . Слава ЗСУ.
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06.10.2022 11:09 Відповісти
влучання з першого пострілу це або око бога або ескалібур.
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06.10.2022 12:48 Відповісти
точно лупят
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06.10.2022 13:00 Відповісти
прямісінько у дзюрдочку! Браво! дякі,котики😉
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06.10.2022 13:02 Відповісти
 
 