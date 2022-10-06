12 082 13
Бійці 92-ї ОМБр за один день знищили три ворожі артилерійські позиції. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за один день знищили три ворожі артилерійські позиції розташування яких викрили розвідники за допомогою БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі розвідник окремої розвідроти при 92-й ОМБр Леонід Маслов і публікує відео на якому зафіксована успішна робота розвідки та артилерії. Маслов присвятив відеоролик загиблому побратиму.
"Звіт про виконану роботу за сьогодні: день прожитий не зовсім даремно. Присвячується памʼяті нашого друга і побратима Біжан Шаропов, полеглого в бою за Ізюм. Спи спокійно, брате. Окупанти мають повиздихати. І горіти пекельним полумʼям", - пише Маслов у дописі до відео.
Топ коментарі
+21 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар06.10.2022 10:10
+13 Igor Uh
показати весь коментар06.10.2022 10:38
+11 Valter Valter
показати весь коментар06.10.2022 10:34
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар06.10.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 21
untrollable
показати весь коментар06.10.2022 10:14 Відповісти Мені подобається 1
Атас Злой
показати весь коментар06.10.2022 10:17 Відповісти Мені подобається 8
Vujko Donetski
показати весь коментар06.10.2022 10:18 Відповісти Мені подобається 5
Valter Valter
показати весь коментар06.10.2022 10:34 Відповісти Мені подобається 11
Igor Uh
показати весь коментар06.10.2022 10:38 Відповісти Мені подобається 13
Володимир Ярощук f72292f9
показати весь коментар06.10.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 6
LLL K fb767d26
показати весь коментар06.10.2022 10:51 Відповісти Мені подобається 1
MausMike
показати весь коментар06.10.2022 11:04 Відповісти Мені подобається 9
Раїса Тарасова
показати весь коментар06.10.2022 11:09 Відповісти Мені подобається 9
tax12 t
показати весь коментар06.10.2022 12:48 Відповісти Мені подобається 3
Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар06.10.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 2
vadik kut
показати весь коментар06.10.2022 13:02 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...