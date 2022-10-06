Бійці 92-ї ОМБр за один день знищили три ворожі артилерійські позиції. ВIДЕО безпілотника

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за один день знищили три ворожі артилерійські позиції розташування яких викрили розвідники за допомогою БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі розвідник окремої розвідроти при 92-й ОМБр Леонід Маслов і публікує відео на якому зафіксована успішна робота розвідки та артилерії. Маслов присвятив відеоролик загиблому побратиму.

"Звіт про виконану роботу за сьогодні: день прожитий не зовсім даремно. Присвячується памʼяті нашого друга і побратима Біжан Шаропов, полеглого в бою за Ізюм. Спи спокійно, брате. Окупанти мають повиздихати. І горіти пекельним полумʼям", - пише Маслов у дописі до відео.

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