Українські воїни полонили окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух. ВIДЕО 18+

Українські воїни полонили пораненого окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис шокуючого стану рани солдата армії РФ бійці опублікували в соцмережах. За словами полоненого, його було поранено два дні тому. Очевидно, що жодна медична допомога окупанту не надавалася.

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