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Українські воїни полонили окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух. ВIДЕО 18+
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Українські воїни полонили пораненого окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис шокуючого стану рани солдата армії РФ бійці опублікували в соцмережах. За словами полоненого, його було поранено два дні тому. Очевидно, що жодна медична допомога окупанту не надавалася.
Топ коментарі
+48 MausMike
показати весь коментар06.10.2022 11:05
+34 НБ
показати весь коментар06.10.2022 11:08
+29 Aleksey NotBad
показати весь коментар06.10.2022 11:04
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Будь ласка, зачекайте...
так там зараза от этой крови "отсахнется" - десятки лет жрало спиртосодержащие ж*дкости, а тут еще и заразе заражать этого орка. Нема дурних зараз
ой я вас прошу(в процедурную)
соприкасался. даже хуже чем бы бухал в деревне
притём что если и Маск детдомовский, то и что-то такоЁ Ёсть, или ни разу ты нЁ троллик тупой, сорри, умный.
а по-нормальному - тихонечко вводят газ в Клинике имени доктора Менгеленко в ирландии.
как бы суть одна и та же, верно?
ну, ввели газ и там и там?
Какие личинки - это метод из бурятии, гед вообще никуя нету.
Небось сам бы то перекисью бы промывал и ватку с бинтом да антибиотики принял.
Харе оправдивать отсутствие у куйла ЭЛЕМЕНТАРНОЙ военной медицины.
... при цьому ні слова не сказали, ЧОМУ цьому куйлові хочаб БІНТОМ рану не обмотали, даже поверх червів.
Собственно за что и получает бабки.
НБ - ты русский троль - что следовало доказать.
Скажи - тебе не страшно - ведь скоро куйлостану капец?
Озверевшие демогилизированные с вот такими черьвями ворвутся к тебе в подмосковье в дом...
Ночь долгих ножей с червями близко для тебя.
Фильм гладиатор смотрели?? Без личинок уже давно бы гангрена была и заражение крови.
Но только ране явно не 2 дня
Якби сховався б десь в окопі чи підвалі то зі своїми тампонами мав би зараження крові і лишилися б самі кістки.
Личинки дійсно їдять гнилі тканини, проте випорожнюються вони не веселкою з єдинорогами.
Дякую, ваші дописи дуже цікаво читати)
Без наркоза....
Как тебе такое бы увидеть, Илон маск?
Ошибка Мгабунту Мгубабве(лидер ЮАР, откуда родом наш Илон, передал Зимбабве город Мбамуту)
Может просто Маск заболел
заСпартаквирусом? либо мазохист?
Что до аутизма - в нём ничего хорошего, конечно, нет. Но, во-первых: зная людей с высокофункциональным аутизмом, я во многом завидую им - хоть цена за это и высока. А, во-вторых глядя на Маска, могу сказать, что он - точно не аутист.
Если хотите знать, как высокофункциональный аутизм на самом деле выглядит - гляньте фильм "Доказательство". Там, конечно, Гвинет Пелтроу играет, но можно на момент забыть, что актриса несёт ньюэйжевую туфту, и смотреть на роль.
09 мая 2021 г.Миллиардеры
Илон Маск признался в наличии у него синдрома Аспергера
Тимур БатыровРедакция Forbes
Миллиардер Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Это расстройство аутистического спектра, у носителей которого бывают трудности с общением и социализацией, но им нередко свойственны повышенные когнитивные и вербальные способности
Глава компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Об этом он заявил в эфире телепередачи Saturday Night Live на телеканале NBC, ведущей которой он выступил.
українські мухи врятували руку російськомовному недоноску.
мухи, би не ******, часом?