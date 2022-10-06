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Українські воїни полонили окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни полонили пораненого окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис шокуючого стану рани солдата армії РФ бійці опублікували в соцмережах. За словами полоненого, його було поранено два дні тому. Очевидно, що жодна медична допомога окупанту не надавалася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дванадцять окупантів із 103-го полку армії РФ здалися в полон бійцям 59-ї бригади ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
На рибалку з таким телепнем добре ходити.
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06.10.2022 11:05
+34
Лічинки мух прекрасно очищують рану від мертвих тканин. Це єдиний спосіб лікування за відсутності будь яких медикаментів.
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06.10.2022 11:08
+29
Сперва кацапы откармливают наших мух, а затем мухи похищают коров.
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06.10.2022 11:04
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Сперва кацапы откармливают наших мух, а затем мухи похищают коров.
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06.10.2022 11:04 Відповісти
Начинай писать сценарий
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06.10.2022 11:05 Відповісти
То най Стівен Кінг пише, у нього получається таке ))
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06.10.2022 11:29 Відповісти
Стивенг Кинг норм чувак, недавно заявил что путлера нужно уничтожить любым доступным способом
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06.10.2022 16:10 Відповісти
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06.10.2022 11:09 Відповісти
Далі воюйте за своє *****. Ви для нього - шматки гнилого м'яса.
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06.10.2022 11:05 Відповісти
І для наших мух.
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06.10.2022 11:09 Відповісти
На рибалку з таким телепнем добре ходити.
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06.10.2022 11:05 Відповісти
"Зато мы делаем ракеты, и перекрыли Енисей" да, кацапы. Убиваете наших мирных граждан остатками своих вонючих ракет, а у самих солдат опарыши заживо жрут
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06.10.2022 11:06 Відповісти
уже этой рукой не подрочит. останется только икону целовать.
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06.10.2022 11:07 Відповісти
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06.10.2022 11:14 Відповісти
До чого тут ікона?
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06.10.2022 11:17 Відповісти
Російські пабліки так дуже оригінально трактували відео з парою голубців і дроном, що ікона стала мемом🍆🍆🍆
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06.10.2022 11:20 Відповісти
Diakuju, tyljko тепер зрозумів, що ці двоє jablisj leža na ikone u okopa.
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07.10.2022 02:35 Відповісти
****** , вот ***** они прутся в Украину они реально там все ттупые
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06.10.2022 11:07 Відповісти
Пане,Немо, не треба недооцінювати кацапа.Воно тупе,тупе-але сказав,що його військова спеціальність -водій,на всяк випадок.По морді ж видно,що воно десь стріляло по наших,а бреше як його *****.Відріжте йому руку і залиште їду нашим личинкам...
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06.10.2022 11:26 Відповісти
Так.Відріжте по шию.
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06.10.2022 11:34 Відповісти
Лічинки мух прекрасно очищують рану від мертвих тканин. Це єдиний спосіб лікування за відсутності будь яких медикаментів.
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06.10.2022 11:08 Відповісти
заражение крови ?
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06.10.2022 11:08 Відповісти
Заражение?
так там зараза от этой крови "отсахнется" - десятки лет жрало спиртосодержащие ж*дкости, а тут еще и заразе заражать этого орка. Нема дурних зараз
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06.10.2022 11:15 Відповісти
какие десятки? Ссавцю 23 years old
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06.10.2022 11:29 Відповісти
Ну добре,згоден.Десяток.
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06.10.2022 11:37 Відповісти
в три года пропитая папашка не угощала "героя видео" пивком?
ой я вас прошу(в процедурную)
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06.10.2022 11:39 Відповісти
он детдомовский.
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06.10.2022 11:51 Відповісти
так еще хуже, с бутылками....
соприкасался. даже хуже чем бы бухал в деревне
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06.10.2022 11:55 Відповісти
При чём тут бутылки?
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06.10.2022 14:01 Відповісти
да притём что и Абрамович.
притём что если и Маск детдомовский, то и что-то такоЁ Ёсть, или ни разу ты нЁ троллик тупой, сорри, умный.
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06.10.2022 14:07 Відповісти
А детдомовсикй чё из бутылки родился?
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06.10.2022 12:59 Відповісти
Какое заражение?Сорок раз прочитает "Отче Наш" и в строй.
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06.10.2022 11:40 Відповісти
Навпаки! У 19 ст (в часи Громадянської війни в США) американські лікарі (здається "сіверяни") розробили цілу методику подібного лікування Розводили личинок у стерильних умовах і спеціально "підсаджували в рани Личинки з"їдали гниючі тканини а потім рани обробляли антисептичними препаратами Потім від цієї методики відмовилися Причин не знаю - може з етичних міркувань Та й мороки багато з розведенням личинок Зараз знову на Заході повертаються до подібного методу лікування і ведуть дослідження
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06.10.2022 12:05 Відповісти
причина может быть одна- последующее заражение крови от говна из этих личинок и от того, что рана остается открытой
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06.10.2022 12:17 Відповісти
Не тямиш - не "вумнічай" Навпаки - закривши рану і видаливши личинок, ти, навпаки прискориш розвиток гангрени! А від екскрементів самі ж личинки прекрасно позбавляються при відкритій рані!
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06.10.2022 12:20 Відповісти
І зараз важко заживаючи рани лікують личинками.
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06.10.2022 12:44 Відповісти
Можливо, етичні міркування. Але спочатку був розвиток "гнійної хірургії". Майстерність хірургів перемагала гнійні рани. Потім винайшли антибіотики - спочатку анілінові барвники, потім пеніцилін. Мухи-таргани відійшли на задній план, але про них не забули. Зараз антибіотики втрачають свою міць проти гнійних інфекцій, то лікарі почали шукати альтернативу.
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06.10.2022 20:02 Відповісти
І знову ми бачимо прогрес "передовой русской медициньі".
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06.10.2022 11:13 Відповісти
Зараз ця методика лікування стає дуже популярною в світі. Зокрема в Британії. Те що там це роблять в умовах клініки і під наглядом лікарів суті процесу лікування не змінює. Особливо ефективно при лікування трофічних язв.
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06.10.2022 11:20 Відповісти
понятно шо и газами лечат, суть процесса - тебе бегемот газует в глотку в саванне.
а по-нормальному - тихонечко вводят газ в Клинике имени доктора Менгеленко в ирландии.
как бы суть одна и та же, верно?
ну, ввели газ и там и там?
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06.10.2022 11:41 Відповісти
влітку 41 в полоні без медекаментів тільки тим і спасались з такими ранами .
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06.10.2022 12:06 Відповісти
Мені якось не траплялися свідчення про це в вітчизняній літературі.
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06.10.2022 12:29 Відповісти
НБ - ну ты ж куйловский бот?
Какие личинки - это метод из бурятии, гед вообще никуя нету.
Небось сам бы то перекисью бы промывал и ватку с бинтом да антибиотики принял.
Харе оправдивать отсутствие у куйла ЭЛЕМЕНТАРНОЙ военной медицины.
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06.10.2022 13:00 Відповісти
Поділіться де ж Ви прочитали про "виправдання відсутності у ***** елементарної військової медицини "?
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06.10.2022 14:43 Відповісти
Ну явно ж видно - черві, рука синя до пальців - це гангрена, а ВИ НБ упорото доказуєте тут, що "когда черві єдят плоть человека - єто гуд"...
... при цьому ні слова не сказали, ЧОМУ цьому куйлові хочаб БІНТОМ рану не обмотали, даже поверх червів.
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06.10.2022 15:08 Відповісти
Сподіваюсь що цей сюжет буде мати продовження і ви самі побачите і почуєте думку медиків стосовно його стану.
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06.10.2022 15:29 Відповісти
Главный признак "троля из ольгино" - он отвечает на все коментарии.
Собственно за что и получает бабки.
НБ - ты русский троль - что следовало доказать.
Скажи - тебе не страшно - ведь скоро куйлостану капец?
Озверевшие демогилизированные с вот такими черьвями ворвутся к тебе в подмосковье в дом...
Ночь долгих ножей с червями близко для тебя.
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06.10.2022 17:09 Відповісти
До тебе ще санітари з гамівною сорочкою не рвуться?
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06.10.2022 20:20 Відповісти
Наче й реєстрація не "вчорашня" - а "дурний, що сало без хліба"! Як ти з 2014 тут вижив? Мабуть, "сидів, як миш під віником" Метод не гірший від інших - просто "забутий" Лікарі наші надто "захімієзувалися" і забули природні методи лікування Я не маю медичної освіти, однак дечого навчився у своєї бабки-знахарки І коли "треба було", то провів видалення фурункула у паховій області хлопцю в польових умовах Використовував тільки голку, препарувальний пінцет і скальпель (буда експедиція зоологічна) Операційну область обробляв звичайною горілчаною настойкою квітів коров"яка скіпетровидного За добу запалення щезло, а за тиждень і рана зарубцювалася Так само і з личинками Людина ж не каже, що це - "панацея" Але як метод обробки ран - цілком прийнятний!
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06.10.2022 20:19 Відповісти
Це рятує від гангрени. Кацап реально врятував собі руку.
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06.10.2022 11:39 Відповісти
Единый здравый комментарий здесь!
Фильм гладиатор смотрели?? Без личинок уже давно бы гангрена была и заражение крови.
Но только ране явно не 2 дня
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06.10.2022 11:47 Відповісти
старшина-бурят помог чем мог.
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06.10.2022 13:02 Відповісти
От зразу видно досвідчену людину.
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06.10.2022 17:54 Відповісти
А не легше спиртом чи горілкою дезінфікувати рану? Невже горілки не було? Чи шкода горілки?
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06.10.2022 21:40 Відповісти
Найдивніше, що ці лічинки, скорше за все, врятували йому руку. Вони їдять тільки відмерли тканини. Це використовуе ******* хірургія.
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06.10.2022 11:08 Відповісти
личинки там більш-менш стерильні, а тут, хтозна..., з якогось лайна прилетіли...
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06.10.2022 11:15 Відповісти
Саме те, що вони живуть на лайне, є досвідом того, як їх організм є потужне захищеним від будь-яких інфекцій.
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06.10.2022 12:00 Відповісти
Повністю згоден. Можливо що він сам це розуміє.
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06.10.2022 11:19 Відповісти
В данному випадку може і врятували, бо в полоні видалять личинок та продизинфікують.

Якби сховався б десь в окопі чи підвалі то зі своїми тампонами мав би зараження крові і лишилися б самі кістки.

Личинки дійсно їдять гнилі тканини, проте випорожнюються вони не веселкою з єдинорогами.
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06.10.2022 11:26 Відповісти
Вам відомо що таке "мумійо"? Це фекалії пищух, що після виходу з кишечника проходять додаткову ферментацію на повітрі, у сухій атмосфері гірської місцевості Пищухи (як і зайці та деякі інші гризуни) - "копрофаги" Їх екскременти діляться на дві категорії - "вечірні" та "ранкові" Вечірні - сухі остаточно перетравлені рештки Ранкові - м"які і темні Пищухи їх відкладають вранці (після нічного годування, і вони ферментуються) Потім вони їх повторно поїдають У пищух "туалети" - чітко визначені місця під камінням Вони там злежуються (якщо господар не повернувся - беркут чи лисиця з"їли) От ці ферментовані фекалії і є знамените "мумійо" І люди ним широко користуються - як для лікування ран, так і вживають всередину!
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06.10.2022 12:16 Відповісти
Власне, до цього моменту думала, що те мумійо то якийсь бруд чи мох з каміння. В кацапському фільмі взагалі цю штуку заявляли як засіб від виразки.

Дякую, ваші дописи дуже цікаво читати)
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06.10.2022 14:56 Відповісти
Вірно!
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06.10.2022 11:28 Відповісти
В телеге уже есть видос с больницы, с рукой все ок... Но блеать это трэш, этот дебил что не мог их как-то водой\солярой, бензом, водярой смыть что ли?!
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06.10.2022 11:52 Відповісти
Только ампутация может спасти рашика !!!
Без наркоза....
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06.10.2022 11:12 Відповісти
Так это фигня, он наверное с сахалина, там семейкам чмобиков выдают 5кг. мороженой рыбы, вот и мечтал орк о ротации, на рыбку приехать, "шашлычки" пожарить, а аптечки у них конечно же есть, самые современные, правда туда почему то Байден наложил гнилых бинтов, а Джонсон просто наложил. Армия Буркина-Фасо ржет всеми казармами. Это Шойгу и прочие вместе в разы богаче Илона нашего Маска оказываются. на бумаге чмобики и чморки всем обеспечены так что в Бундесвере плачут от зависти, а на деле 5кг. рыбы, включая 3кг. льда, в округе где этой рыбы завались = "помощь семьям дебилизованных" урков...
Как тебе такое бы увидеть, Илон маск?
Ошибка Мгабунту Мгубабве(лидер ЮАР, откуда родом наш Илон, передал Зимбабве город Мбамуту)
Может просто Маск заболел заСпартак вирусом? либо мазохист?
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06.10.2022 11:12 Відповісти
он просто аутист(Маск)
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06.10.2022 11:30 Відповісти
Вот, вроде, пишете "психиатрическая больница", а бросаетесь термином "аутист", как будто это что-то плохое.
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06.10.2022 12:02 Відповісти
Ты сказал что плохое.
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06.10.2022 13:16 Відповісти
Я такого не говорил. Я говорил о Маске, но не об аутизме - у Маска его нет.
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06.10.2022 14:26 Відповісти
говорил. что он как будто плохое.
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06.10.2022 17:44 Відповісти
Он - Маск, или он - аутизм.

Что до аутизма - в нём ничего хорошего, конечно, нет. Но, во-первых: зная людей с высокофункциональным аутизмом, я во многом завидую им - хоть цена за это и высока. А, во-вторых глядя на Маска, могу сказать, что он - точно не аутист.

Если хотите знать, как высокофункциональный аутизм на самом деле выглядит - гляньте фильм "Доказательство". Там, конечно, Гвинет Пелтроу играет, но можно на момент забыть, что актриса несёт ньюэйжевую туфту, и смотреть на роль.
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06.10.2022 17:50 Відповісти
Новости

09 мая 2021 г.Миллиардеры

Илон Маск признался в наличии у него синдрома Аспергера

Тимур БатыровРедакция Forbes

Миллиардер Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Это расстройство аутистического спектра, у носителей которого бывают трудности с общением и социализацией, но им нередко свойственны повышенные когнитивные и вербальные способности

Глава компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера. Об этом он заявил в эфире телепередачи Saturday Night Live на телеканале NBC, ведущей которой он выступил.
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06.10.2022 17:46 Відповісти
"Странно. Ладно, снова за работу." (с) Илон Маск
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06.10.2022 17:52 Відповісти
Я не давал понять что это плохо. Его может клинить - в сторону от рационального поведения. Это надо иметь ввиду.
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06.10.2022 18:22 Відповісти
Требо було ті щі у трьохлітровій банці з сухпая вилити на рану, усі лічинки поздихали би...
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06.10.2022 11:13 Відповісти
Ця війна розвінчає вікові кацапські міфи та поставить на них жирну крапку. Один з них "рузьке своих не бросают"
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06.10.2022 11:15 Відповісти
Они это знают, но предпочитают жить во лжи. Ложь - основа их существования. Не будет лжи - не будет их вонючей *********. Они это знают.
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06.10.2022 11:39 Відповісти
Нет, не развенчает. Просто придумают новых мифов поверх тех, что в ходу уже сейчас.
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06.10.2022 12:03 Відповісти
Оставьте его в покое, и без помощи, мухи всегда на говно летят и опарыши в говне не случайно.
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06.10.2022 11:18 Відповісти
то тепер крім свиней, котів і т.д. їх ще й кури будудь доїдати
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06.10.2022 11:18 Відповісти
А чего 18+? Мухи начали кушать говно. Все естественно
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06.10.2022 11:21 Відповісти
в принципі, мухи врятували кацапові руку...
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06.10.2022 11:28 Відповісти
У него кисть черная, скорее всего гангрена.
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06.10.2022 11:44 Відповісти
Та і *** з нею,відріжуть по самий локоть.
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06.10.2022 13:15 Відповісти
Они неисправимы. Для сцаря и бояр это холопы. На них плюют, по ним ходят, они подошвы лижут, с благодарностью. Его вылечат, но он так ничего и не поймет.
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06.10.2022 11:35 Відповісти
Рашистской армии насрать на своих солдат. Им главное бомбить украинские города и побольше убивать мирных людей. Росийская *********- ето чума которую нужно побороть всем миром.
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06.10.2022 11:37 Відповісти
вова.....
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06.10.2022 11:56 Відповісти
Та нехай би і зжерли його ті мухи...медикам було б менше роботи...
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06.10.2022 11:56 Відповісти
Опарыши выедают мертвые ткани. До открытия антибиотиков их использовали для чистки ран. Сейчас, в условиях кризиса антибиотиков, снова обращаются к этому методу.
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06.10.2022 12:24 Відповісти
Ті личинку руку кацапу врятували.
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06.10.2022 12:35 Відповісти
я реально злий.

українські мухи врятували руку російськомовному недоноску.

мухи, би не ******, часом?
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06.10.2022 12:37 Відповісти
Потрібно посцати на його рану(народний метод).Але наші люди гидують даже таке робити!
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06.10.2022 13:14 Відповісти
Корм для мух!
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06.10.2022 13:30 Відповісти
Опарыш выделяет природный антибиотик сератицин, который позволяет личинке спокойно питаться мертвыми тканями. Другой вопрос почему вторая армия Мира лечит своих солдат таким способом в 21м веке!
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06.10.2022 13:59 Відповісти
Понятное дело, руку спасли хирурги. Рука отечная, скорее всего началась анаэробная инфекция. Еще несколько дней и развилась бы гангрена, интоксикация, "заражение крови". А так сделали глубокие разрезы, промыли перекисью, антибиотики в вену и местно. Короче без современной хирургии никуда.
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06.10.2022 14:02 Відповісти
У першу світову то був найпоширеніший способ чищення ран. Личинка виїдає тільки мертву тканину, і по друге вона абсолютно стерильна. Виглядае жахливо але дуже ефективно.Якщо нема інших засобів,
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06.10.2022 16:34 Відповісти
Навчився у героя Максімуса з "Гладіатора"
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06.10.2022 18:00 Відповісти
Та то карашо і срєпно, так нада 😁
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06.10.2022 23:43 Відповісти
За два дні личинки так не виростуть. Днів 5-6. Щодо очищення ран - так, личинки з'їдають гній, але і тканину теж.
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07.10.2022 08:56 Відповісти
 
 