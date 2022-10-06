Українські воїни знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині. ВIДЕО

Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки гвардійці опублікували у соцмережах.

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