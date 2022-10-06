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Українські воїни знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині. ВIДЕО
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Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад боєприпасів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки гвардійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+14 MausMike
показати весь коментар06.10.2022 11:33
+13 Роман Шишацкий
показати весь коментар06.10.2022 11:36
+13 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар06.10.2022 11:43
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Українські воїни знищили ворожий склад *********** на Херсонщині. (Article heading)
Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад *********** на Харківщині. (Very first paragraph).
ще й харашььььо кажуть...
1) Качество видео одинаково (цвет, яркость, некая дымка в воздухе)
2) Ракурс с дрона и дистанция примерно одинаковы
3) Такое же изначальное задымление склада (виден дымок от пожара)
4) Сила взрыва редкая и потому одинаково запоминающаяся.
5) Время года (листва, зелёнка) одинаковы
6) Бурная и радостная реакция ребят (наблюдателей) одинакова.
7) Погода - одинаковая! (Не ври)
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1) Разница - место взрыва.
А теперь, твоя очередь найти шесть отличий.
А ты, "мужик" отчётливо помнишь все взрывы трёхмесячной давности?
Так кто здесь дерьмом плюётся?
Українські воїни знищили ворожий склад *********** на Херсонщині. ВIДЕО
Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад *********** на Харківщині. Джерело: https://censor.net/ua/v3371851
для тебе відімо Херсонщина від Харківщини не відризнается- обое на Х