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Українські воїни знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки гвардійці опублікували у соцмережах

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+14
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06.10.2022 11:33
+13
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06.10.2022 11:36
+13
То в Україні ))
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06.10.2022 11:43
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То на Харківщині чи на Херсонщині????
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06.10.2022 11:31 Відповісти
То в Україні ))
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06.10.2022 11:43 Відповісти
какаяразніца?
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06.10.2022 11:55 Відповісти
який ще нах уй вуйко, ушльопок ти йо баний. в заголовку пишуть, що склад на Херсонщині, а в тексті - що на Харківщині
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06.10.2022 13:02 Відповісти
I think AMBER is "she"
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06.10.2022 14:43 Відповісти
Ти не вуйко , ти даунбаське бидло 😠
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07.10.2022 00:25 Відповісти
ти піда расіще **** не, навіть амер тобі очі відкриває, ти рашист обісрани й
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07.10.2022 08:11 Відповісти
Can you?

Українські воїни знищили ворожий склад *********** на Херсонщині. (Article heading)

Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад *********** на Харківщині. (Very first paragraph).
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06.10.2022 14:41 Відповісти
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06.10.2022 11:33 Відповісти
що пять тисяч польських негрів наробили...
ще й харашььььо кажуть...
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06.10.2022 11:33 Відповісти
ожидаем с нетерпением хороших новостей из покаещеЧкалово и Максима матьегоГорького.
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06.10.2022 11:34 Відповісти
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06.10.2022 11:36 Відповісти
Якщо здаєтья щось , то потрібно хреститися
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06.10.2022 12:07 Відповісти
нах ты дерьмом плюёшься! оба сильных взрыва но в совершенно разных местах. разные по форме и мощности и погода разная.
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06.10.2022 12:49 Відповісти
Так, один "мужик" уже готов. Ну, что ж, сравним.
1) Качество видео одинаково (цвет, яркость, некая дымка в воздухе)
2) Ракурс с дрона и дистанция примерно одинаковы
3) Такое же изначальное задымление склада (виден дымок от пожара)
4) Сила взрыва редкая и потому одинаково запоминающаяся.
5) Время года (листва, зелёнка) одинаковы
6) Бурная и радостная реакция ребят (наблюдателей) одинакова.
7) Погода - одинаковая! (Не ври)
---------------------------------------------------------------------------
1) Разница - место взрыва.
А теперь, твоя очередь найти шесть отличий.
А ты, "мужик" отчётливо помнишь все взрывы трёхмесячной давности?
Так кто здесь дерьмом плюётся?
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06.10.2022 13:16 Відповісти
да, там еще на двух видосах вдоль посадки лось пробегает. заметил? или это ты и был?
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06.10.2022 14:18 Відповісти
Кацап, яке повинно бути листя зараз?Ти з Якутіі? В мене вишня зелена і навіть горіх.
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06.10.2022 11:59 Відповісти
Стара тєма ватників, старе відео..))
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06.10.2022 11:59 Відповісти
Героям Слава !!
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06.10.2022 12:05 Відповісти
⁉️⁉️⁉️⁉️

Українські воїни знищили ворожий склад *********** на Херсонщині. ВIДЕО

Воїни 5-ї Слобожанської бригади НГУ ефектно знищили ворожий склад *********** на Харківщині. Джерело: https://censor.net/ua/v3371851
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06.10.2022 13:21 Відповісти
***** знищили два склади! Заспокоївся?
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06.10.2022 18:02 Відповісти
Ти то но перепил 🤣🤣🤣
для тебе відімо Херсонщина від Харківщини не відризнается- обое на Х
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06.10.2022 18:19 Відповісти
"Аллилуйя бл@ть!" - это пять! 👍
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06.10.2022 13:34 Відповісти
 
 