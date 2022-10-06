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"Пусть там прячется... Сюда чтобы не ехал": російські військові закликають родичів та друзів уникати мобілізації, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти радять оформити відстрочку за станом здоров’я або взагалі тікати з Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

У черговій перехопленій розмові окупант, який зараз знаходиться у Херсонській області, розповів матері про ситуації на передовій та просить будь-яким способом завадити мобілізації родича.

"У будь-якому випадку... Нехай там, я не знаю, ховається, що хоче робить, щоб сюди не їхати... Хоч крану змінює - без різниці! Сюди нехай не їде. На кордоні Грузії там чорти-що твориться. Люди тікають. Нехай будь-які способи знаходить", - сказав російський солдат.

За словами окупанта, останні три дні на фронті були "важкі". Він стверджує, що ЗСУ "щось озвірілі", тому російська армія зазнає втрат.

"Поранених багато. До цього взагалі кожен день там пачками вивозили. Зараз в окопах зазвичай сидимо", - додав окупант.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
не успеют его разыскать - завтра-послезавтра и батыру и его дону в Красносельском будет ********.
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06.10.2022 12:42
+7
І знову тікати. Тікати і все. Ніхто навіть думки собі не думає, щоб організувати протест, опозицію, опір. Просто стадо, яке тікає від забою. Німе і тупе.
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06.10.2022 12:36
+3
Золотого Тамерлана онучата голі.
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06.10.2022 12:36
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Э вихід: у воєнкоматі сказати що ти дуже любиш молитися та продемонструвати це воєнкому. Ну і не забуваємо говорити що ви, падлюки, вне палітікі.
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06.10.2022 12:26 Відповісти
Татары, по ходу.
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06.10.2022 12:27 Відповісти
МОНГОЛИ вони всі
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06.10.2022 12:33 Відповісти
Вы так говорите, как будто быть монголом - это что-то плохое.
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06.10.2022 12:34 Відповісти
Золотого Тамерлана онучата голі.
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06.10.2022 12:36 Відповісти
Передай родичу що ми тут вже отримали люлєй. Нехай не їде.
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06.10.2022 12:35 Відповісти
І знову тікати. Тікати і все. Ніхто навіть думки собі не думає, щоб організувати протест, опозицію, опір. Просто стадо, яке тікає від забою. Німе і тупе.
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06.10.2022 12:36 Відповісти
Їх цьому не вчили.
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06.10.2022 12:38 Відповісти
Тугодуми -- думали шо тут прогулки на свіжому повітрі .
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06.10.2022 12:38 Відповісти
не успеют его разыскать - завтра-послезавтра и батыру и его дону в Красносельском будет ********.
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06.10.2022 12:42 Відповісти
Виродки ,тупі раби
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06.10.2022 12:49 Відповісти
через позывной найдут тебя собаки и лисицы в посадке
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06.10.2022 12:55 Відповісти
Цікаво, а де те бидло, яке регулярно пише, що всі ці перехоплення несправжні, а постановки СБУ?
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06.10.2022 13:00 Відповісти
А ще би фоток їм добавить з дохлими ОРКАМИ , так баби будуть синов і чоловіків везти у Монголію сами
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06.10.2022 13:14 Відповісти
позивной "дон". знаю такого
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06.10.2022 15:08 Відповісти
Не, тот с приставкой "ган" или "гон"... точно не буду утверждать, неразборчиво было.
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06.10.2022 16:34 Відповісти
 
 