Українські бійці приземлили ворожий безпілотник антидроновою рушницею. ВIДЕО

Українські бійці приземлили ворожий безпілотник за допомогою антидронової рушниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, що свідчить про ефективність такої зброї, опублікований у соцмережах.

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