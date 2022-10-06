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Українські бійці приземлили ворожий безпілотник антидроновою рушницею. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці приземлили ворожий безпілотник за допомогою антидронової рушниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, що свідчить про ефективність такої зброї, опублікований у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+10
Сменит биндинг на другой пульт, который остался от раньше сбытого дрона той же модели. И дрон будет дальше служить ВСУ.
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06.10.2022 13:08
+9
Дійсно крутяк!
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06.10.2022 11:56
+8
Фантастіш .
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06.10.2022 12:31
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Піде на запчастини ))
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06.10.2022 11:45 Відповісти
Сменит биндинг на другой пульт, который остался от раньше сбытого дрона той же модели. И дрон будет дальше служить ВСУ.
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06.10.2022 13:08 Відповісти
Китай негодуэ, так теперь всю "технику" будут как сказал *****, "щелкать как орехи"
против Байдена - как дикари с луками просто будут красножопые.
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06.10.2022 11:54 Відповісти
можна поправити софт для нових дронів, щоб врахувати перешкоди сигналами, звісно на виробленим дронам не допоможе, тому не варто так радіти - на кожну дію є протидія. Також атакуюча зброя завжди у виграші, ніж захисна.
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06.10.2022 12:44 Відповісти
та це тіпа поправляти "град" проти аулу. ну ясно шо трохи більше вб.є, але несуттєво, те ж саме Байден проти ПуСі, окрім ядерки, тупо рознесуть всі більш-менш гідні ракет цілі, а потім нальотами, а потім бронетехніка - роздавати всім там 100% не підтримували злочинні режими - аборигенам покушать.
перший раз чи шо? вже дороздавалися до появи ЯЗ у дикунів. їм нема шо втрачати, а Байден буде вмилостивлювати....
нє, ну смішно, але це реально так.
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06.10.2022 12:58 Відповісти
Дійсно крутяк!
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06.10.2022 11:56 Відповісти
Фантастіш .
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06.10.2022 12:31 Відповісти
акуенно!
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06.10.2022 12:56 Відповісти
Наші котикт, бережи вас Господь
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06.10.2022 13:00 Відповісти
а я все чекав, коли він пальне з цієї рушниці по ********** дрону, а воно о как є
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06.10.2022 13:22 Відповісти
Он ему ружье только показал, - тот и присел!
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06.10.2022 13:40 Відповісти
на швабру за звичкою
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06.10.2022 13:44 Відповісти
С таким ружьем выйти против танка....
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06.10.2022 13:38 Відповісти
 
 