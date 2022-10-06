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Українські бійці приземлили ворожий безпілотник антидроновою рушницею. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці приземлили ворожий безпілотник за допомогою антидронової рушниці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, що свідчить про ефективність такої зброї, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+10 Krotow
показати весь коментар06.10.2022 13:08
+9 Rulya Kosh
показати весь коментар06.10.2022 11:56
+8 Валентин Коваль
показати весь коментар06.10.2022 12:31
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Будь ласка, зачекайте...
против Байдена - как дикари с луками просто будут красножопые.
перший раз чи шо? вже дороздавалися до появи ЯЗ у дикунів. їм нема шо втрачати, а Байден буде вмилостивлювати....
нє, ну смішно, але це реально так.