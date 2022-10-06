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Знищена колона окупантів, які з награбованим намагалися втекти з Лимана. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час виходу з Лимана російські окупанти намагалися забрати із собою побільше награбованого.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгромлена російська техніка із награбованим. Окупанти намагалися вийти з Лимана і забрати побільше всього із собою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко. ФОТО 18+

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Ну красиво же. Сдохнуть за стиральную машинку и старые трусы ето так по-руzки
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06.10.2022 12:07
+28
Наочна ілюстрація до російського прислів'я (мовою оригіналу) "Жадность фраера сгубила".
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06.10.2022 12:02
+26
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06.10.2022 12:02
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Наочна ілюстрація до російського прислів'я (мовою оригіналу) "Жадность фраера сгубила".
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06.10.2022 12:02 Відповісти
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06.10.2022 12:02 Відповісти
Російська ТЕХНІКА?
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06.10.2022 12:02 Відповісти
Ну, Урали.
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06.10.2022 12:05 Відповісти
Ну, Жигулі.
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06.10.2022 12:25 Відповісти
Але щось пішло не так, стрілянина, крики.
Біжимо у тумані, нам треба за ріку.
Потягнувся землею слід кривавий.
До переправи...
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06.10.2022 12:04 Відповісти
Унитазные войска
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06.10.2022 12:06 Відповісти
Ну красиво же. Сдохнуть за стиральную машинку и старые трусы ето так по-руzки
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06.10.2022 12:07 Відповісти
Кацап прилег отдохнуть вместе со своим скарбом. Не захотел расставаться со спи@женым феном и кремом для бритья.
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06.10.2022 12:08 Відповісти
ещё там были женские трусы и лифчики которые хозяйка не успела постирать
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06.10.2022 12:16 Відповісти
красота !!!!!!
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06.10.2022 12:12 Відповісти
Всі орки полягли з награбованими речами , да так гарно
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06.10.2022 12:18 Відповісти
Легкові авто грабували місцеві...ніхто не буде під час драпу знімати деталі з авто...
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06.10.2022 12:23 Відповісти
Легкові авто грабували не під час драпу, а під час окупації. Хто б з окупантів дозволив це робити місцевим, коли самим треба?
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06.10.2022 12:28 Відповісти
От окупанти на награбованих авто і вивозили типу унітази..але коли припекло,покидали все, далі -- драп на остен, місцеві ж потім все спокійно дограбували...
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06.10.2022 12:38 Відповісти
І якщо Ви мені скажете,що окупанту під час драпу для чогось знадобилось знімати переднє ліве коліща з жигуля, або праве з Уралу --- я Вам не повірю....
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06.10.2022 12:42 Відповісти
Може запаску вирішив поставити?!
Ги!!
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06.10.2022 12:48 Відповісти
Кому взагалі потрібне колесо з жигуля?
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06.10.2022 13:43 Відповісти
Дуже файно.
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06.10.2022 12:23 Відповісти
А мужик какой то в прицепе заснул. Разбудите, уже приехали, последняя остановка. Может он прозевал свой выход.
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06.10.2022 12:37 Відповісти
Кто так шустро откручивает колеса?Наши воины?Но они вряд ли передвигаются на тавриях.Или местные?
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06.10.2022 12:54 Відповісти
певно партізанен
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06.10.2022 15:14 Відповісти
Місцеві і нашу таким же чином розібрали би? Не побачив б це - не повірив...
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06.10.2022 13:50 Відповісти
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06.10.2022 15:00 Відповісти
Не вкладається в голові : навіщо це все тягнути? Воно все не нове...
Виходить,для них це цінність.
Убогі виродки,де ви взялися на нашу біду?
Тільки фізичне знищення цього отстойного утворення,разом з їхніми енергоресурсами,алмазами,добривами...
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06.10.2022 15:45 Відповісти
Кажуть колон було чотири.
Коли три дні тому я тут запитав хто, що чув за расхєрачені колони та полонених, мене забанили! Диво)
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06.10.2022 16:11 Відповісти
Кто-то может определить самую первую машину в колонне? У меня оставалась вишнёвая 99-я в Лимане.
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06.10.2022 17:25 Відповісти
 
 