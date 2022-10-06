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Знищена колона окупантів, які з награбованим намагалися втекти з Лимана. ВIДЕО
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Під час виходу з Лимана російські окупанти намагалися забрати із собою побільше награбованого.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Розгромлена російська техніка із награбованим. Окупанти намагалися вийти з Лимана і забрати побільше всього із собою", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Valter Valter
показати весь коментар06.10.2022 12:07
+28 IgorYakovlevich
показати весь коментар06.10.2022 12:02
+26 Алекс Скела
показати весь коментар06.10.2022 12:02
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Будь ласка, зачекайте...
Біжимо у тумані, нам треба за ріку.
Потягнувся землею слід кривавий.
До переправи...
Ги!!
Виходить,для них це цінність.
Убогі виродки,де ви взялися на нашу біду?
Тільки фізичне знищення цього отстойного утворення,разом з їхніми енергоресурсами,алмазами,добривами...
Коли три дні тому я тут запитав хто, що чув за расхєрачені колони та полонених, мене забанили! Диво)