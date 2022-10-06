Знищена колона окупантів, які з награбованим намагалися втекти з Лимана. ВIДЕО

Під час виходу з Лимана російські окупанти намагалися забрати із собою побільше награбованого.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгромлена російська техніка із награбованим. Окупанти намагалися вийти з Лимана і забрати побільше всього із собою", - йдеться в повідомленні.

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