Київ передав Дніпру 30 автобусів і 10 з них завантажив гумдопомогою, - Кличко. ВIДЕО
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Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від час російського обстрілу. 10 з них завантажені гуманітарною допомогою.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ відправляє Дніпру в якості допомоги 30 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту. 10 з них поїдуть до дніпрян завантажені гуманітарною допомогою. Ми повинні сьогодні допомагати один одному, повинні разом вистояти і перемогти російських варварів. У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту", - наголосив Кличко.
За його словами, Київ передає Дніпру автобуси, які зручні для пасажирів та які довели свою надійність.
"Автобуси, які столиця передала Дніпру, - це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв - із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу", - повідомив Кличко.
Він також додав, що кияни не відчують незручностей: наступного тижня до Києва прибудуть ще 10 автобусів як допомога від західних партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
Чи вони не українці ?
Поняття не маю що там у Дніпрі з бєнями. Якщо їх там занадто багато, автобуси розвертаємо? Нехай там люди пішки походять, кажуть це корисно?
До речі, Кличко - чорт (але не у цьому конкретному випадку).
Виталик, если у Киева излишки - пусть включает отопление.