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Дніпро місто (2163) Київ (13851) Кличко (2817) транспорт (871) гуманітарна допомога (729)

Київ передав Дніпру 30 автобусів і 10 з них завантажив гумдопомогою, - Кличко. ВIДЕО

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Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від час російського обстрілу. 10 з них завантажені гуманітарною допомогою.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ відправляє Дніпру в якості допомоги 30 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту. 10 з них поїдуть до дніпрян завантажені гуманітарною допомогою. Ми повинні сьогодні допомагати один одному, повинні разом вистояти і перемогти російських варварів. У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту", - наголосив Кличко.

За його словами, Київ передає Дніпру автобуси, які зручні для пасажирів та які довели свою надійність.

"Автобуси, які столиця передала Дніпру, - це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв - із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу", - повідомив Кличко.

Він також додав, що кияни не відчують незручностей: наступного тижня до Києва прибудуть ще 10 автобусів як допомога від західних партнерів.

Також читайте: Київ відправить до Дніпра автобуси на заміну тим, які були пошкоджені російським ударом, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Молодці - всі украінці єдині , як ніколи 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.10.2022 12:30
+5
Особисто вам не доповіли скільки і чого? Щож... Тоді автобусам - кругом марш! Не треба їх Дніпру давати
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06.10.2022 12:48
+3
Передали міській раді. Маршрути (які максимально втратили автобуси) будуть вже міськими, а не приватними
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06.10.2022 12:37
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Молодці - всі украінці єдині , як ніколи 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.10.2022 12:30 Відповісти
То де ж українці-мільярдери ?
Чи вони не українці ?
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06.10.2022 14:07 Відповісти
Контролюйте гумдопомогу, бо клешні ярмака всюди.
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06.10.2022 16:10 Відповісти
Что то по Киеву *бнуло только что. А у нас тоже все автобусы в куче собранные?
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06.10.2022 12:30 Відповісти
Звучит красиво. А ситуация странная, Киев передал кому? Это ж частный автопарк был и должен был быть застрахован.
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06.10.2022 12:30 Відповісти
Передали міській раді. Маршрути (які максимально втратили автобуси) будуть вже міськими, а не приватними
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06.10.2022 12:37 Відповісти
Ну хорошо что вы в это верите. В Днепре даже за парковку на Кипр люди платят, не в местный бюджет, а на Кипр.
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06.10.2022 12:57 Відповісти
Усі водії, які будуть працювати на цьому маршруті на ціх автобусах, вже написали заяви на прийом на работу до комунального транспортного підприємства .
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14.10.2022 12:23 Відповісти
да, застрахован, только война - это форс-мажор
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06.10.2022 12:40 Відповісти
Получается автоцивилку можно не оплачивать и кредиты не платить? Или как объясните пожалуйста, а то я этот момент про форс-мажор упустил.
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06.10.2022 12:59 Відповісти
Страховку не виплатять, бо форс-мажор
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06.10.2022 14:48 Відповісти
Скільки і чого Київ передав Чернігову та Сумам яким зобов'язаний "як земля колгоспу" за героїчний захист шляху на Київ від окупантів?
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06.10.2022 12:35 Відповісти
Особисто вам не доповіли скільки і чого? Щож... Тоді автобусам - кругом марш! Не треба їх Дніпру давати
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06.10.2022 12:48 Відповісти
Не мені, а народу України. Жодних повідомлень. Я за цим слідкую. Жодних... Мабуть звідти "слуги народу (бєні)" повтікали...
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06.10.2022 12:56 Відповісти
Можливо це вас дуже здивує, але народ України це не тільки ви особисто. Мені, на приклад, достеменно відомо про постачання значної кількості медикаментів і обладнання у лікарню одного з містечок Сумської області. Саме з Києва. Саме з ініціативи у тому числі і Кличка. І це лише один конкретний випадок, повторюю точно відомий особисто мені.
Поняття не маю що там у Дніпрі з бєнями. Якщо їх там занадто багато, автобуси розвертаємо? Нехай там люди пішки походять, кажуть це корисно?
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06.10.2022 13:02 Відповісти
В Дніпрі, скажемо так, багато грошей. Виходить "гроші до грошей", а в невеликих містах коштів кіт наплакав і саме там скільки не ходи по колу з шапкою нічого не назбираєш...
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06.10.2022 14:33 Відповісти
Вибачте, але я досі не розумію вашу позицію щодо події описаної у цій статті. У Дніпрі виникли серйозні проблеми з містським транспортом. Київ (умовно Кличко) допоміг місту Дніпро трьома десятками автобусів і ще якимись ніштяками. Це погано? Так робити не треба було? Це прям дуже погано? Що у цій події вас так обурює? Гроші до грошей - це ви про що?
До речі, Кличко - чорт (але не у цьому конкретному випадку).
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06.10.2022 16:59 Відповісти
Дніпро дуже, мяко кажучи, не бідне місто на відміну від Чернігіва або Сум. Вважаю що допомагати насамперед потрібно тим субєктам які не можуть швидко вирішити проблеми самостійно. Дніпро може.
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06.10.2022 18:02 Відповісти
а 99-ых итак в три раза меньше на маршруте чем надо.. но переживём..
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06.10.2022 12:40 Відповісти
надо их рассредоточить хоть по городу, а не копить в 1-ом месте...
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06.10.2022 12:44 Відповісти
Беня выстроил в Днепре самую большую синагогу в мире - там отделка стоит больше, чем 30 автобусов.
Виталик, если у Киева излишки - пусть включает отопление.
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06.10.2022 14:05 Відповісти
Беня за копейку удавится. Синагогу построил чтобы выслужиться перед Израилем. Днепрянам за все время от него ничего не перепало - он думает только о своем обогащении и воровстве государственных денег.
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06.10.2022 15:58 Відповісти
Гумунітарка то добре, буде що міській владі деребанити. Той хто отримував державну гумунітарку у Дніпрі розуміє про що я.
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07.10.2022 20:01 Відповісти
 
 