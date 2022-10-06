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Вибухи лунають в окупованому Мелітополі. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. У північні частині міста здіймається густий дим.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунають сильні вибухи. Наразі, у північній частині міста здіймається густий дим". - йдеться в повідомленні.
Подробиці наразі уточнюють.
Топ коментарі
+15 5 копійок
показати весь коментар06.10.2022 13:18
+12 Алекс Скела
показати весь коментар06.10.2022 13:18
+5 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар06.10.2022 13:25
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сделай нам подарок.... сдохни завтра поутру...
Ну понятно шо туда 20000км., но вот у нас и Трайдентов то нет
Смешно кстати как чмобики тупо как стадо не дерутся с военкомамы, их же тупо как ..... нет! скот получше отправляют.
их тупо как уже утилизированное.... материал после например, вот они любят бросаться - как лепешки, выгружают и оставляют ждать, а орки не будь рабами, то есть, дураками, знают что принести с собой это значит что неделю и субботу можно не просыхать. побольше бы таких шойговцев.
Финны имели в сто раз больший напряг, чем щас ВСУ. Не вспугни.ТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ(Ермаку заткнуть бы... вообще бы всего заткнуть Ермака)
новому гитлеру поет заупокой.