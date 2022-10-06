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Вибухи лунають в окупованому Мелітополі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. У північні частині міста здіймається густий дим.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунають сильні вибухи. Наразі, у північній частині міста здіймається густий дим". - йдеться в повідомленні.

Подробиці наразі уточнюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі невідомо, що сталося зі скіфським золотом із окупованого росіянами Мелітополя, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Бавовнятко бавиться.
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06.10.2022 13:18
+12
Там виконують Баха...
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06.10.2022 13:18
+5
То американская "Катюша"
новому гитлеру поет заупокой.
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06.10.2022 13:25
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Бавовнятко бавиться.
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06.10.2022 13:18 Відповісти
с Днем рорждения ******** с Днем рожденья ********.. ты наш
сделай нам подарок.... сдохни завтра поутру...
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06.10.2022 13:44 Відповісти
У нього ДН завтра. Він молодший за мене. Салага пітерська.
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06.10.2022 13:52 Відповісти
Там виконують Баха...
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06.10.2022 13:18 Відповісти
Атакамс у нас нет, но если вна Камчатке хлопки с покуревом неудачно на дачах, то это не мы.
Ну понятно шо туда 20000км., но вот у нас и Трайдентов то нет

Смешно кстати как чмобики тупо как стадо не дерутся с военкомамы, их же тупо как ..... нет! скот получше отправляют.
их тупо как уже утилизированное.... материал после например, вот они любят бросаться - как лепешки, выгружают и оставляют ждать, а орки не будь рабами, то есть, дураками, знают что принести с собой это значит что неделю и субботу можно не просыхать. побольше бы таких шойговцев.
Финны имели в сто раз больший напряг, чем щас ВСУ. Не вспугни.ТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ(Ермаку заткнуть бы... вообще бы всего заткнуть Ермака)
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06.10.2022 13:23 Відповісти
То американская "Катюша"
новому гитлеру поет заупокой.
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06.10.2022 13:25 Відповісти
Касапы чё, курить хотели бросить...??
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06.10.2022 13:26 Відповісти
Склади орків чомусь вибухають , мабуть до зміни погоди
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06.10.2022 13:34 Відповісти
Бавляться сірниками суки !?
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06.10.2022 13:37 Відповісти
Курение вредит Вашему Здоровью!
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06.10.2022 14:13 Відповісти
 
 