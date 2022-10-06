Вибухи лунають в окупованому Мелітополі. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. У північні частині міста здіймається густий дим.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунають сильні вибухи. Наразі, у північній частині міста здіймається густий дим". - йдеться в повідомленні.

Подробиці наразі уточнюють.

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