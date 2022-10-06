26 247 108
Херсонські колаборанти вимагають від Шойгу застрелитися: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов вважає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу мав би застрелитися.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато хто говорить, що на місці міністра оборони, який допустив таке становище, просто міг би як офіцер застрелитися. Але слово "офіцер" для багатьох є незрозумілим словом", - сказав зрадник України.
Топ коментарі
+69 Oleksandr Onys
показати весь коментар06.10.2022 13:22
+54 anna konovalenko
показати весь коментар06.10.2022 13:22
+45 Дмитрий 297cdebe
показати весь коментар06.10.2022 13:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А почему не путин