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Херсонські колаборанти вимагають від Шойгу застрелитися: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов вважає, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу мав би застрелитися.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто говорить, що на місці міністра оборони, який допустив таке становище, просто міг би як офіцер застрелитися. Але слово "офіцер" для багатьох є незрозумілим словом", - сказав зрадник України.

Також дивіться: "Когда мы отступаем - мы идём вперёд", - зрадник Стремоусов розповів про тактику армії РФ на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
Покажи приклад, клоун
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06.10.2022 13:22
+54
той хто зрадив
не може розповідати про якусь честь..
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06.10.2022 13:22
+45
Похоже правда что Шойгу решили списать
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06.10.2022 13:22
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Схоже що скоро цей спермоусов знов буде плавати, але вже не на човні, а у дерев'яному макинтоші.
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06.10.2022 15:22 Відповісти
до подрыва "партизанами" спермоусова 3...2...1
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07.10.2022 10:45 Відповісти
За манерою промов цей покидьок намагається наслідувати свого кумира путіна. Сподіваюсь ця гидота знайде свою гілку в херсонському лісі.
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06.10.2022 15:45 Відповісти
Цей покидьок вже зрозумів, що поставив не на того оленя.
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06.10.2022 16:51 Відповісти
Шойгу должен застрелиться.
А почему не путин
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06.10.2022 18:26 Відповісти
"Допустіл до такого положенія". Ой, а що з сталося?
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06.10.2022 18:35 Відповісти
в рашці слово офіцер нєпонятно поголовно для усіх - був такий хенерал брусілов, який переметнувся до большевічків(очолюва генштаб ркка) і коли взяли Крим, він дав слово офіцера(надрукували газету), що білогвардійці, які залишаться на острові не будуть переслідуватися червоними, результат - розстріл 30 тис бєлих в Севастополі
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07.10.2022 10:25 Відповісти
спермоусов RIP. забыл он что не в Украине, где можно выражать свои мысли, а в рашке.
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07.10.2022 10:44 Відповісти
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