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пропаганда (2570) Росія (47279) Соловйов (133)

Пропагандист Соловйов пропонує реанімувати сталінську статтю для "ворогів народу": "Кто-то же должен ответить?". ВIДЕО

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Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував судити винних за провали РФ на фронті за радянськими законами.

Про це він заявив під час одного зі своїх ефірів, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, якщо щось пішло не так, хтось же мусить за це відповісти? Осіння кампанія поки що, чемно кажучи, складається не на нашу користь. І хтось має за це відповісти так, щоб це було зрозуміло. Наразі ЗСУ стягнули в Запорізьку область величезну кількість техніки та людей. А де удар по місцях концентрації? І в мене просте запитання: це відбувається, бо не вміють і не знають, чи тому що зрада. Гарну статтю тут нагадали мені: 58-ю. У ній є цілі розділи актуальні. Наприклад, "Зрада Батьківщини", "Контрреволюційне повстання", "Шпигунство", "Шкідництво", "Диверсії", "Тероризм", - сказав пропагандист.

Зазначимо, що осіб, засуджених за цією статтею, в СРСР називали "ворогами народу".

Також читайте: "Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
підтримую. цей перший піде під ніж
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06.10.2022 14:51
+35
Підтримую! ******, суки, один одного! Жеріть живцем! Щоб вас там менше лишилося.
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06.10.2022 14:53
+32
абсолютно "ЗА" !!!

"космополитов" и "убийц в белых халатах"!

валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
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06.10.2022 14:54
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підтримую. цей перший піде під ніж
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06.10.2022 14:51 Відповісти
абсолютно "ЗА" !!!

"космополитов" и "убийц в белых халатах"!

валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
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06.10.2022 14:54 Відповісти
Та да! 😁 Соловйову згадалася пісня "Кто-то а нє я, кто-то а нє я сложіт пєсню завтрашнєго дня... "
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06.10.2022 15:47 Відповісти
А о том, что он сам попасть под "статью" может, помет видимо не думает?
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06.10.2022 14:52 Відповісти
потому как "космополит безродный"

историю КПСС учить надо было в универе, а не дурака валять
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06.10.2022 14:56 Відповісти
Про це не думали навіть перші 20 років існування срср, думаєте будуть зараз думати?
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06.10.2022 14:57 Відповісти
це чмо повино першим підти по цій статті
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06.10.2022 14:52 Відповісти
А виллы в натовской Италии он тоже по сраленским законам покупал? Не много ли мы все внимания уделяем этому мусору с фамилией Шапиро-Виницковский?
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06.10.2022 14:53 Відповісти
І обов'язково поверніть ще кріпацтво
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06.10.2022 14:53 Відповісти
Непогана ідея, але погодьтесь, що не Ваша. Першим її висловив нєкій нікіта міхалков.
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06.10.2022 16:08 Відповісти
Підтримую! ******, суки, один одного! Жеріть живцем! Щоб вас там менше лишилося.
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06.10.2022 14:53 Відповісти
Висер "соловьйоваго памьйота" до негайної практичної реалізації
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06.10.2022 14:55 Відповісти
Говорящі голови рашки -- перші на виход .
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06.10.2022 14:55 Відповісти
І обов'язково, перейминуйте своє фсб в нквс, для історичної ідентичності.
Просто мрію побачити, як кацапи почнуть жерти один одного!
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06.10.2022 14:55 Відповісти
Перейменовувати не обов'язково. А от "тройки" вже пора повертати. Навіть якощ аони будуть "ройки ФСБ", а не "тройки НКВД".
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06.10.2022 16:07 Відповісти
Все вірно, вводьте ту статтю . І почніть з *уйла-он скільки вашого народу через нього в Україні хробаків , та диких тварин годує! Чом не ворог народу!
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06.10.2022 14:55 Відповісти
В декабре 2013 года другой пропагандон путлера Дима Сикелев был назначен начальником ВГТРК рабZeи..,а это значит начали поливать грязью Украину уже с декабря...
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06.10.2022 14:55 Відповісти
примечательно (русс.)
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06.10.2022 14:58 Відповісти
"Вчерашний день, часу в шестом,
‎ Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
‎ Крестьянку молодую."(с) - время для самобичевания пришло.
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06.10.2022 14:56 Відповісти
Какой ГовноКомандующий - такая и армия, и правительство, и СМИ, и народ Так что, давай, накажи себя, *****!
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06.10.2022 14:56 Відповісти
Соловьов. Ты думаешь, что ты бессмертный или какой-то неприкасаемый? Это ошибка.
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06.10.2022 14:56 Відповісти
шапира он безродная, а не соловьев.....
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06.10.2022 14:59 Відповісти
Прошу аккуратнее. У моего друга фамилия Шапиро
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06.10.2022 15:01 Відповісти
але він, певен порядна людина, а не салавьев
Шапиро шапире рознь
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06.10.2022 15:11 Відповісти
"Два міра - два Шапіра"
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06.10.2022 17:08 Відповісти
Он порядочный человек. Украинец
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06.10.2022 20:47 Відповісти
"Кто-то станет первым, а не я...
Кто-то, а не я, кто-то , а не я..." (с)
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06.10.2022 14:57 Відповісти
Ктт-кттт-кттт-кттт відгукнувся кулемет
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06.10.2022 16:01 Відповісти
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06.10.2022 15:00 Відповісти
Уявляю емоції українського снайпера, коли цей мобік доїде.))
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06.10.2022 15:27 Відповісти
десять пострілів і всі в першу дірку.

рука не здригнеться
"Боже, дякую тобі за це чудо!" - помолиться снайпер
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06.10.2022 15:58 Відповісти
этот до фронта не доедет, - свои чмобики в посадке прикопают=)
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06.10.2022 16:12 Відповісти
Цей точно тне доїде....
Його свої доїдять.
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06.10.2022 16:29 Відповісти
******** это хорошо, тебя лживую гниду расстреляют в первых рядах, вдруг ты предатель.
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06.10.2022 15:01 Відповісти
В сталінські часи це була аксіома.
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06.10.2022 17:22 Відповісти
Славно подгорает у Помёта.
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06.10.2022 15:01 Відповісти
та быстрее уже совмещайте расстрелы с мобилизацией и торжествами.
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06.10.2022 15:01 Відповісти
Ти, падло, перший мусиш біля стінки стояти...
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06.10.2022 15:04 Відповісти
К этой статье есть незабвенное: лес рубят - щепки летят. Так что готовьтесь: товарищ путин, произошла чудовищная ошибка...
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06.10.2022 15:07 Відповісти
Так, Мудозвона самого треба саджати по цій статті, чи він вважає, що наявність вілли в Італії під ч.4 ст.58 не підпадає, або його підбурювання до війни під ч.7, 10, 11?
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06.10.2022 15:08 Відповісти
"А что случилось?"
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06.10.2022 15:10 Відповісти
тивинського барана Кунжутбетного під заклання наряджають ...
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06.10.2022 15:31 Відповісти
Довго, довго запрягають! 200 +надцять днів - а ще нікого не розстріляли. Головне, щоб почали - там понесеться
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06.10.2022 16:03 Відповісти
А отвечать-то за что? Все же идет по плану. крыса сказала )))
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06.10.2022 15:10 Відповісти
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Дилемма - как выбирать врагов кода все враги?
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06.10.2022 15:17 Відповісти
От він і піде поцій статі дегенірат. Нічому деяких історія не вчить.
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06.10.2022 15:21 Відповісти
ти, гнида рогокопина, семітський кацапо-фашст, відповідати за за все зло війни будеш в першу чергу, я готовий безкоштовно бути палачем.
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06.10.2022 15:22 Відповісти
а єто происходит
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06.10.2022 15:24 Відповісти
никто не хочет брать на себя поражение.

если россия проиграет - россияне скажут, что это была личная война путина и ОН ее проиграл. и начнут подтирать посты в соцсетях, где они поддерживали войну.

путин тоже не хочет брать на себя поражение. он объявит виновными генералов и публично их расстреляет на площади.

генералам лучше первыми расстрелять путина и объявить его виновным.
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06.10.2022 15:25 Відповісти
Ну кто бы сомневался, что сейчас пересажают своё же стадо, а ***** объявит, что войну просрали из-за врагов народа, а те, кого не посадят, будут очень громко аплодировать, чтобы не попасть под замес!
Верной дорогой идёте, потомки УБЛЮДКОВ!
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06.10.2022 15:27 Відповісти
Тобто вихід лля пуйла знайдено! Всі боялися, що пуйло у тупіку-депресняку, може у розпачу почати кидатись ядрьоними бонбами по всьому світу, а в нього був заготований "планБ" - "бомбити" Воро... ніт, не Вороніж - ворогів народу. Але й Вороніжу не треба розслаблятися...
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06.10.2022 17:20 Відповісти
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06.10.2022 15:40 Відповісти
Так та стаття вже давно за соловйовим плаче - от же ж тупе, навіть не розуміє, що просить спиляти гілку, на якій сидить. Рашизм дуже згубний навіть для #идівських мізків. А можливо, саме для них у першу чергу
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06.10.2022 15:51 Відповісти
Тихше. Не розказуйте йому. Нехай повернуть ту 59-у статтю. Навіть нехай під іншим номером. І "тройкі" нехай повертають. Соловйов сподівається, що судити буде він. Ну то й нехай...
...нехай собі далі сподівається...
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06.10.2022 16:02 Відповісти
"Таварещ путен, прайзашла чодовещная ашипка!"
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06.10.2022 17:44 Відповісти
прекрасная статья
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06.10.2022 15:52 Відповісти
"Правільная статья"
Повертайте 59-у і з нею "тройкі НКВД".
А втім, "тройкі НКВД" не обов'язково. Можете іх назвати "тройкі ФСБ".
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06.10.2022 15:59 Відповісти
58-у.
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06.10.2022 17:22 Відповісти
"Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом ..."
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06.10.2022 16:00 Відповісти
там є цікава стаття про шкідництво, кацапах потрібно її реанімувати негайно. Усе сядуть. А помьот той що слов'їний повинен бути на поготові. В кацапії був такий собі літератор за псевдом Міша Кольцов. Писав на всіх без розбору. Відправили його в Іспанію, там він знюхався з несамовитою Долорес. Вона йому в ліжку накапала про вивезене золото і що частину його вкрали по дорозі. А він зразу ж Сталіну. Влаштували переваження, все сходиться. Мішу взяли за фаберже і він зник. По закритому списку. Так що Соловушці потрібно приготуватись.
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06.10.2022 16:00 Відповісти
Весьма недальновидно со стороны мудозвона. Его по этой статье и кокнут=)
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06.10.2022 16:11 Відповісти
У него, кроме вилл, небось ещё и паспортина буржуйская имеется.
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06.10.2022 16:26 Відповісти
Не прокатить паспортина: бо пропустять громадянина неназваної країни Європи, але дадуть під сраку громадянину параші!
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06.10.2022 18:32 Відповісти
Почему-то все совкодрочеры считают что они в Гулаге будут вертухаями, - что четко выдает неграмотность сабжев, так основная масса з/к была своя, совкодрочерская. Как там у классика, - "один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем" =)))
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06.10.2022 16:33 Відповісти
Так тебя первого сакральной жертвой и сделают.
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06.10.2022 17:59 Відповісти
Так він шизофренік (але хитромудрий)👈
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06.10.2022 18:26 Відповісти
Этот мудак наверняка читал в молодости "Архипелаг ГУЛаг" Солженицына. И наверняка совсем по другому воспринимал все пункты этой статьи.
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06.10.2022 18:55 Відповісти
Виродок, підла двулика потвора, Соловйов, чомусь забув згадати ще про 5-у графу, яка була обов"язковою в радянській анкеті (національність), коли людина хотіла вступати до вишу, або влаштуватися на роботу, особливо на престижні та високооплачувані спеціальності та посади... І, якщо ти був євреєм, німцем, або кримським татарином, то існували негласні квоти на прийняття таких людей на конкретні посади та на конкретні підприємства... І Соловйов все це знає, бо обидва його батьки були євреями, які, напевно, пам"ятають "дело врачей" при сталіні, дискредитацію в ссср людей за національністю, фабрикування карних справ поетам та письменникам лише за національною ознакою, приписуючи їм так званий "буржуазний націоналізм"(чим це відрізняється від нацизма?, котрий робив те саме, тільки називав все це по-іншому) Вован Соловйов щодня зраджує не українців, не грузинів, не латишів та литовців, не естонцівта та поляків, він щодня зраджує своїх власних батьків, євреїв, якщо, звісно він їх не зрікся, публічно, на камеру, "по-сталінськи", під порожні теревені про 58-ю статтю УК ссср, водночас, на камери, відмовившись від своєї віли в Італії, на озері Комо... та від решти об"єктів нерухомості за кордоном, які розташовані на території "бєздуховнава запада", який, чомусь так вабить Владіміра Рудольфовича Соловйова (в якого папа - Рудольф Наумович Віницьковський, мама - Інна Соломоновна Шапіро)
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06.10.2022 19:32 Відповісти
А потом мне пришили дельце по статье уголовного кодекса , успокоили, все перемелется , дали срок , не дали опомнится 58 дают статью говорят ничего Вы так молоды если б знал бы с кем еду с кем водку пью он бы хрен доехал до Вологды.
И он живет теперь в городе Вологда , а я на севере это вона где.
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06.10.2022 20:16 Відповісти
Може краще відразу до розвінчання культу лічності по Хрущову?
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06.10.2022 23:57 Відповісти
 
 