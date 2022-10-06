Пропагандист Соловйов пропонує реанімувати сталінську статтю для "ворогів народу": "Кто-то же должен ответить?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував судити винних за провали РФ на фронті за радянськими законами.
Про це він заявив під час одного зі своїх ефірів, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну, якщо щось пішло не так, хтось же мусить за це відповісти? Осіння кампанія поки що, чемно кажучи, складається не на нашу користь. І хтось має за це відповісти так, щоб це було зрозуміло. Наразі ЗСУ стягнули в Запорізьку область величезну кількість техніки та людей. А де удар по місцях концентрації? І в мене просте запитання: це відбувається, бо не вміють і не знають, чи тому що зрада. Гарну статтю тут нагадали мені: 58-ю. У ній є цілі розділи актуальні. Наприклад, "Зрада Батьківщини", "Контрреволюційне повстання", "Шпигунство", "Шкідництво", "Диверсії", "Тероризм", - сказав пропагандист.
Зазначимо, що осіб, засуджених за цією статтею, в СРСР називали "ворогами народу".
Будь ласка, зачекайте...
"космополитов" и "убийц в белых халатах"!
валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
историю КПСС учить надо было в универе, а не дурака валять
Просто мрію побачити, як кацапи почнуть жерти один одного!
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую."(с) - время для самобичевания пришло.
Шапиро шапире рознь
Кто-то, а не я, кто-то , а не я..." (с)
рука не здригнеться
"Боже, дякую тобі за це чудо!" - помолиться снайпер
Його свої доїдять.
если россия проиграет - россияне скажут, что это была личная война путина и ОН ее проиграл. и начнут подтирать посты в соцсетях, где они поддерживали войну.
путин тоже не хочет брать на себя поражение. он объявит виновными генералов и публично их расстреляет на площади.
генералам лучше первыми расстрелять путина и объявить его виновным.
Верной дорогой идёте, потомки УБЛЮДКОВ!
...нехай собі далі сподівається...
Повертайте 59-у і з нею "тройкі НКВД".
А втім, "тройкі НКВД" не обов'язково. Можете іх назвати "тройкі ФСБ".
И он живет теперь в городе Вологда , а я на севере это вона где.