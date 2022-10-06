Пропагандист Соловйов пропонує реанімувати сталінську статтю для "ворогів народу": "Кто-то же должен ответить?". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував судити винних за провали РФ на фронті за радянськими законами.

Про це він заявив під час одного зі своїх ефірів, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ну, якщо щось пішло не так, хтось же мусить за це відповісти? Осіння кампанія поки що, чемно кажучи, складається не на нашу користь. І хтось має за це відповісти так, щоб це було зрозуміло. Наразі ЗСУ стягнули в Запорізьку область величезну кількість техніки та людей. А де удар по місцях концентрації? І в мене просте запитання: це відбувається, бо не вміють і не знають, чи тому що зрада. Гарну статтю тут нагадали мені: 58-ю. У ній є цілі розділи актуальні. Наприклад, "Зрада Батьківщини", "Контрреволюційне повстання", "Шпигунство", "Шкідництво", "Диверсії", "Тероризм", - сказав пропагандист.

Зазначимо, що осіб, засуджених за цією статтею, в СРСР називали "ворогами народу".

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