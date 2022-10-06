Наступ ЗСУ. Мобілізація в РФ. Війна дронів | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 20:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проаналізує ситуацію на фронті.

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