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Наступ ЗСУ. Мобілізація в РФ. Війна дронів | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні о 20:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проаналізує ситуацію на фронті.

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Також дивіться: СПЕЦВИПУСК. Юрій Бутусов та "БЕЗ ЦЕНЗУРИ". Розгром під Лиманом, НАТО! День 219. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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А скільки книжок у нього...
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06.10.2022 20:11 Відповісти
То 3D шпалери)
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06.10.2022 20:32 Відповісти
В принципі усе зрозуміло, правда трохи різна інфа відносно озброєння ЗСУ. І так,Бахмут і Авдіївка тримаються. Ще буде важко, але мотивація ,якість Армії зроблять свою справу.
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06.10.2022 20:41 Відповісти
ukrainiansfirst

Бабич, Каракай, Жеребецький, Юрченко, Зайцев...Всі вони мали пряме відношення до Справи Громад чи ЄС. Всі вони і тисячі патріотів, взявши зброю, вступили на захист своєї держави. Це підтверджує ще одну істину - таки є велика різниця між патріотами, і тими кому #какаяразніца

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07.10.2022 02:45 Відповісти
І знову пресловуті ПІськи, скільки ж можна? Ну ПіскИ ж, йоли-пали!
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07.10.2022 22:32 Відповісти
 
 