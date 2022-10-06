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Наступ ЗСУ. Мобілізація в РФ. Війна дронів | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні о 20:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проаналізує ситуацію на фронті.
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Бабич, Каракай, Жеребецький, Юрченко, Зайцев...Всі вони мали пряме відношення до Справи Громад чи ЄС. Всі вони і тисячі патріотів, взявши зброю, вступили на захист своєї держави. Це підтверджує ще одну істину - таки є велика різниця між патріотами, і тими кому #какаяразніца