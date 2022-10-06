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Два українські танки Т-64БМ2 "Булат" стріляють в окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковано фрагмент бойової роботи українських танків Т-64БМ2 "Булат" на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одну із бронемашин українські воїни причепили номерні знаки американського штату Аляска.

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Два українські танки Т-64БМ2 Булат стріляють в окупантів на Херсонщині 01

Т-64БМ2 - український основний бойовий танк, який є модернізацією старих танків Т-64БМ2 (об'єкт 447АМ2), шляхом заміни двигуна та нової електроніки. Станом на початок лютого 2022 року - на озброєння ЗСУ було поставлено 10 танків Т-64БМ2 і ще 2 екземпляри для випробувань лишив собі Харківський бронетанковий завод).

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+25
У В А Г А!

Потрібна інформація по населених пунктах:
Борозенське, Кучерське, Кошара, Нова Кубань, Садок, Безводне, Стариця, Іщенка, Брускинське

Місця розташування орків та техніки, колон та усе, що Вам відомо

Надсилайте до бота

@nadzor_kherson_bot
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06.10.2022 18:43
+9
НАТО...Аляска
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06.10.2022 18:56
+7
Alaska registered T62. OK. Where are the tabs?
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06.10.2022 18:38
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Alaska registered T62. OK. Where are the tabs?
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06.10.2022 18:38 Відповісти
Т64
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06.10.2022 20:14 Відповісти
My bad, thanks for the correction!
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06.10.2022 22:56 Відповісти
You're welcome
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07.10.2022 09:10 Відповісти
Still, no tabs. Can't drive it without getting the ticket. In US, it is. Not sure about Ukraine
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06.10.2022 22:58 Відповісти
In Ukraine, you can drive a tank without a ticket, even without a license plate.
Especially on the battlefield.
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07.10.2022 09:14 Відповісти
I didn't have any ******
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07.10.2022 16:38 Відповісти
You mean bills?
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06.10.2022 18:40 Відповісти
У В А Г А!

Потрібна інформація по населених пунктах:
Борозенське, Кучерське, Кошара, Нова Кубань, Садок, Безводне, Стариця, Іщенка, Брускинське

Місця розташування орків та техніки, колон та усе, що Вам відомо

Надсилайте до бота

@nadzor_kherson_bot
показати весь коментар
06.10.2022 18:43 Відповісти
Останній населений пункт уже в зоні не окупації, але і не звільнене. Вірогідно, що бої
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06.10.2022 18:51 Відповісти
Інфа застаріла, колір змінений на невизначений, це там ідуть бої.
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06.10.2022 18:55 Відповісти
то ЗСУ вже вторглися на територію рашки ?
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06.10.2022 22:09 Відповісти
Донбас це Україна
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06.10.2022 22:14 Відповісти
Херсон_це_Україна!@Irina61032137

4 ч

Херсонщина:
Трифонівка, Нововасилівка, Новогригорівка - звільнені.
Людям вже надають допомогу та починає діяти офіційна влада!
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07.10.2022 00:23 Відповісти
Нічого не зрозумів - Т-64БМ2 - український основний бойовий танк, який є модернізацією старих танків Т-64БМ2
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06.10.2022 18:49 Відповісти
А що Ви так засмучуютесь? Від Т64 там тількі броня залишилася все інше модернизували.
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06.10.2022 21:00 Відповісти
Від БМ2 до БМ2?
Я взагалі то літери читаю. Не тільки ті що у заголовку. Х...ня якась.
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06.10.2022 22:23 Відповісти
НАТО...Аляска
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06.10.2022 18:56 Відповісти
Ну, це як раз і ясно - на півді воює багато амеріканских добровольців у лавах ЗСУ.
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06.10.2022 20:39 Відповісти
Станом на початок лютого 2022 року - на озброєння ЗСУ було поставлено 10 танків Т-64БМ2 😢
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06.10.2022 21:31 Відповісти
Цитата: "Т-64БМ2 - український основний бойовий танк, який є модернізацією старих танків Т-64БМ2 "
???
Цензори, ви хоч іноді читаєте те що самі пишете?
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06.10.2022 22:22 Відповісти
Отож!
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06.10.2022 23:06 Відповісти
 
 