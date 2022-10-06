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Два українські танки Т-64БМ2 "Булат" стріляють в окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опубліковано фрагмент бойової роботи українських танків Т-64БМ2 "Булат" на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одну із бронемашин українські воїни причепили номерні знаки американського штату Аляска.
Т-64БМ2 - український основний бойовий танк, який є модернізацією старих танків Т-64БМ2 (об'єкт 447АМ2), шляхом заміни двигуна та нової електроніки. Станом на початок лютого 2022 року - на озброєння ЗСУ було поставлено 10 танків Т-64БМ2 і ще 2 екземпляри для випробувань лишив собі Харківський бронетанковий завод).
Топ коментарі
+25 olele
показати весь коментар06.10.2022 18:43
+9 Bob Fayn
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+7 Alessandro Moretti
показати весь коментар06.10.2022 18:38
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@nadzor_kherson_bot
4 ч
Херсонщина:
Трифонівка, Нововасилівка, Новогригорівка - звільнені.
Людям вже надають допомогу та починає діяти офіційна влада!
Я взагалі то літери читаю. Не тільки ті що у заголовку. Х...ня якась.
???
Цензори, ви хоч іноді читаєте те що самі пишете?