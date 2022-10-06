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Грузинські добровольці показали знищену російську техніку в селі Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Грузинські добровольці опублікували відеозапис, на якому зафільмована знищена російська бойова техніка поблизу села Давидів Брід на Херсонщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео можна побачити залишки щонайменше п'яти ворожих машин.
Топ коментарі
+50 Чайка Київ
показати весь коментар06.10.2022 19:07
+29 Андрей Кузьменко 178cfe33
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+26 Muni
показати весь коментар06.10.2022 19:15
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ХЛОПЦІ, ЯКЩО БАЧИТЕ ЯК ХТОСЬ ТРИНДИТЬ ЗА ЯКОГОСЬ ПОЛІТИКА - ЗНАЙТЕ - ЦЕ ПРОДАЖНА ТВАРЮКА - БОТ.
У нас впп падає 300 років підряд... 30 останніх фактологічні документи є. Тобто обкрадають та на ці гроші купляють ботів.
При "попередникі"
"очистка банків"
зараз
"беня отменил долги в банке"
Тобто ніяких змін крадіжок з вашого карману, просто інформативно нав'язують зміну відношення від "говорящих голів"
зы А че, красивий язык, округлое, плавные линии)
Он зараз знову США рятує через НАСА... там і гуманітарка піде їм...
9 ч В Коми (РФ) неизвестные облили красной краской и разбили мемориальную табличку в честь боевика «ДНР» Моторолы. Доску разбили на здании школы № 13 в поселке Дальний. Мемориальную табличку в честь Арсена Павлова, известного как Моторола, российские чиновники разместили в июне.
https://twitter.com/i/status/1577929342755262466
Героям слава !!!
9 ч Sky News показав роботу M270 MLRS по скупченню техніки окупантів
https://twitter.com/i/status/1577918023981305856
скучаю-сумую по Грузії.. там залишив частку себе і цього вже не відняти..
подяка грузинським Героям-інтернаціоналістам.. -бандерівцям
Героям слава!!!
Слава Грузії!!!