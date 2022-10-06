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Грузинські добровольці показали знищену російську техніку в селі Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Грузинські добровольці опублікували відеозапис, на якому зафільмована знищена російська бойова техніка поблизу села Давидів Брід на Херсонщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео можна побачити залишки щонайменше п'яти ворожих машин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два українські танки Т-64БМ2 "Булат" стріляють в окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
Героям слава !!!
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06.10.2022 19:07
+29
დიდი მადლობა გენაცვალებო ჩემო ძვირფასო ქართველებო!
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06.10.2022 18:56
+26
На бандеромобілі. 😆
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06.10.2022 19:15
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Это они на багги?
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06.10.2022 18:55 Відповісти
на катафалке для рашистов
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06.10.2022 19:01 Відповісти
ПАРНИ ЕСЛИ ВИДИТЕ КАК КТО ТО ТЯНЕТ ОДЕЯЛО ЗА КАКОГО ТО ПОЛИТИКА - ЗНАЙТЕ - ЄТО БОТІЬІ

ХЛОПЦІ, ЯКЩО БАЧИТЕ ЯК ХТОСЬ ТРИНДИТЬ ЗА ЯКОГОСЬ ПОЛІТИКА - ЗНАЙТЕ - ЦЕ ПРОДАЖНА ТВАРЮКА - БОТ.

У нас впп падає 300 років підряд... 30 останніх фактологічні документи є. Тобто обкрадають та на ці гроші купляють ботів.

При "попередникі"
"очистка банків"
зараз
"беня отменил долги в банке"

Тобто ніяких змін крадіжок з вашого карману, просто інформативно нав'язують зміну відношення від "говорящих голів"
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06.10.2022 22:04 Відповісти
"беня отменил долги в суді"*
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06.10.2022 22:05 Відповісти
словесный понос зеленой ботвы...
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07.10.2022 04:51 Відповісти
На бандеромобілі. 😆
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06.10.2022 19:15 Відповісти
У Mad Max-а позичили
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06.10.2022 19:41 Відповісти
დიდი მადლობა გენაცვალებო ჩემო ძვირფასო ქართველებო!
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06.10.2022 18:56 Відповісти
wtf?
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06.10.2022 18:59 Відповісти
"Спасибо большое, мои дорогие грузины!"
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06.10.2022 19:30 Відповісти
Благодарит дорогих своих соплеменников.

зы А че, красивий язык, округлое, плавные линии)
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06.10.2022 19:31 Відповісти
А почему он называет отряд "грузинские партизаны", разве их легион не официальные ВСУ?
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06.10.2022 21:02 Відповісти
Я не бачив шо воно написало, але судячи з вашого запитання то він кацап Так звані рускіє для мене закінчились в 2014-му.
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06.10.2022 19:21 Відповісти
Чечня грузія то дрібниці? Афган Вьетнам? ЗЛО було є і буде таким.

Он зараз знову США рятує через НАСА... там і гуманітарка піде їм...
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06.10.2022 19:32 Відповісти
Я ж кажу шо не бачив шо воно там написало. Шо за наєзд?
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06.10.2022 19:36 Відповісти
Чинебулад!
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06.10.2022 18:58 Відповісти
хероев наваросеи Карма догоняет даже посмертно......
9 ч В Коми (РФ) неизвестные облили красной краской и разбили мемориальную табличку в честь боевика «ДНР» Моторолы. Доску разбили на здании школы № 13 в поселке Дальний. Мемориальную табличку в честь Арсена Павлова, известного как Моторола, российские чиновники разместили в июне.
https://twitter.com/i/status/1577929342755262466
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06.10.2022 18:58 Відповісти
Биджо, мои дорогие. Кстати есть поставки. Из Грузии в Харьков. Вино. Иссключительное
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06.10.2022 19:05 Відповісти
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
Героям слава !!!
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06.10.2022 19:07 Відповісти
красивое.....

9 ч Sky News показав роботу M270 MLRS по скупченню техніки окупантів
https://twitter.com/i/status/1577918023981305856
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06.10.2022 19:07 Відповісти
Кацапню валить цілий Інтернаціонал. Завели "друзів" вздовж всіх кордонів. Талант...
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06.10.2022 19:16 Відповісти
Понти до добра не доводять...
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06.10.2022 19:35 Відповісти
конашенков бреше, що в Давидовому Броду вони всіх укропів та іноземців повбивали, загалом 220 осіб. Це було вчора, мовляв; сьогоднішньої брехні його ще не дивився.
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06.10.2022 19:16 Відповісти
Какашенков язиком знищив особовий склад ЗСУ 3рази, а авіацію та техніку 5-10 разів.
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06.10.2022 21:57 Відповісти
Красавчеги брати грузини
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06.10.2022 19:16 Відповісти
дякую хлопці
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06.10.2022 19:21 Відповісти
❤️❤️❤️🇺🇦🇬🇪
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06.10.2022 19:22 Відповісти
Отважные ребята из Грузии!!
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06.10.2022 19:36 Відповісти
Дякую, хлопці! Дай Боже, щоб ви з таким нАстроєм(і настрОєм) повернулися після перемоги додому, до Грузії(якщо ви захочете, звісно). І пройдетеся в формі по თბილისი(Тбілісі), і натовчете пики рсні й там, щоб вони В ЧЕРЗІ, б.яді, в рашку стояли на пунктах пропуску!
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06.10.2022 19:38 Відповісти
Респект! Гамарджоба генацвале!
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06.10.2022 19:41 Відповісти
Грузини ще ті вояки, це не якісь там зачухані буряти. Дякуємо їм за це.
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06.10.2022 19:44 Відповісти
майже нічого не зрозумів.. але пісня у грузинському виконанні звучить - "на греммі"..
скучаю-сумую по Грузії.. там залишив частку себе і цього вже не відняти..
подяка грузинським Героям-інтернаціоналістам.. -бандерівцям
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06.10.2022 19:44 Відповісти
Спасибо, Грузия! Когда нужно будет мы к вам прийдем на помощь
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06.10.2022 20:01 Відповісти
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06.10.2022 20:04 Відповісти
слава сакартвело!
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06.10.2022 20:13 Відповісти
საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
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06.10.2022 20:20 Відповісти
Настоящие кунаки!
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06.10.2022 20:22 Відповісти
Супер! Ценный дядька. Спасибо грузинам, чеченцам и прочим нашим братьям за помощь!
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06.10.2022 21:25 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕЩЕ В ГРУЗИИ ВЛАСТЬ НАГНУТЬ !)
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06.10.2022 21:51 Відповісти
Говорит - как поёт!
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06.10.2022 21:54 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Грузії!!!
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06.10.2022 22:54 Відповісти
Вот он настоящий народ Кавказа. А не какие-то там доны.
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06.10.2022 23:29 Відповісти
Спасибо вам!
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07.10.2022 00:52 Відповісти
Гмадлобт, мегобребо! Сакартвелос дідеба!
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07.10.2022 07:28 Відповісти
 
 