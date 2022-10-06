Грузинські добровольці показали знищену російську техніку в селі Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО

Грузинські добровольці опублікували відеозапис, на якому зафільмована знищена російська бойова техніка поблизу села Давидів Брід на Херсонщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео можна побачити залишки щонайменше п'яти ворожих машин.

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