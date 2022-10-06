Обід українських воїнів у польових умовах: "Тільки чмобікам російським не показуйте". ВIДЕО

Українські бійці показали свій обід у польових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі на столі, за який сідають українські воїни, стоять два види ролів, хліб і ще кілька страв

"Обід ЗСУ. Тільки чмобікам російським не показуйте", - пишуть автори публікації у дописі.

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