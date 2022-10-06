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Обід українських воїнів у польових умовах: "Тільки чмобікам російським не показуйте". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці показали свій обід у польових умовах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі на столі, за який сідають українські воїни, стоять два види ролів, хліб і ще кілька страв
"Обід ЗСУ. Тільки чмобікам російським не показуйте", - пишуть автори публікації у дописі.
Топ коментарі
+94 Юрій Нікітін
показати весь коментар06.10.2022 19:22
+77 Red_Sky_On
показати весь коментар06.10.2022 19:19
+63 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар06.10.2022 19:28
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Будь ласка, зачекайте...
Але то вже за Гетьмана буде 😕
"Богдана - *****
Вильха - норм"
1) Вільха.
2) Але в Зміїний з материкової частини "Богдана" влучила і непогано.
Доречі, мінімальну відстань подивись.
Вахівець з артилерійських озброєнь?
Аргументуй, інакше "*****" у тебе в голові, ав ти черговий диванний π...добол.
Для сравнения во французских цезаря это делается автоматически за счёт чего и скорострільності и тп
а ще можна по рашці стріляти чи ні.
вибачайте, вже краще своє мати
Слава ЗСУ!
Избранное · 18 ч. ·
Яка в них кльова мобілізаційна пропаганда! Спершу Людожер, тепер цей сфінктер-командор!
чмобік думає: ***.. я из-за одной такой кухни сдамся в плен вместе с танком.....
Надо обещать не отрезать гениталии.
Суші робив профі.
Суші захотілось
Кто хорошо и вкусно ест, тот хорошо воюет.😋 Вы молодцы, лучшие воины света!👍✌