УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11902 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
37 147 35
армія РФ (13510) танк (1665) РСЗВ (157)

Український танк знищує ворожу РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, на якому зафіксовано як український танк влучним пострілом знищив ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширюється у соцмережах. 

На кадрах видно, що постріл по ворожій техніці був здійснений із достатньо близької відстані. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська артилерія знищила дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег. І розцвіте Херсон. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
06.10.2022 21:22
+37
Нормально, эта хрень, которая РСЗО по идее должна быть в глубоком тылу. Но если там уже есть украинский танк, то есть основания для многозначных выводов
показати весь коментар
06.10.2022 21:36
+32
С языка сняли....ЗСУ прорываются так быстро, шо русня тикать не успевает
показати весь коментар
06.10.2022 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег. І розцвіте Херсон. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
06.10.2022 21:22 Відповісти
Ніт...навіть якщо арестович каже що так. Херсон буде дуже важким...
показати весь коментар
06.10.2022 21:38 Відповісти
Херсон можна обіити .
показати весь коментар
06.10.2022 21:42 Відповісти
я теж вважаю, що наші Генерали достатньо розсудливі, щоб ломитися в Хєрсон в лоба!
хоча, з іншого боку, дивлячись на всі ті злодіяння, які роблять русские-потвори, не здивуюся, якщо у хлопців будуть так чухатися руки, що вони, все ж таки підуть їх душити власноруч
показати весь коментар
06.10.2022 21:57 Відповісти
І знову як можна побудувати захист на одному березі,коли переправи будуть під вогнем ЗСУ? Тільки втеча,щоб якось закріпитися на другому березі. До речі, це питання було в анонсі Бутусова.
показати весь коментар
06.10.2022 22:04 Відповісти
Сомневаюсь, что Херсон расцветет. Раньше орки херачили по Николаеву, а теперь будут и по Херсону. Хорошо бы их от Запорожья погнать одновременно.
показати весь коментар
06.10.2022 22:11 Відповісти
Неа, наша "власть" поддерживает расстрел городов: доказательство: смена генералов под Харьковом которьіе отгоняли от Него - удаляли, 3й остался в "управлении" которіьй дал подойти реактивньім и артелерии...
показати весь коментар
07.10.2022 00:44 Відповісти
Валентина Саюн c856325a

"Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть"
Це навряд.
До Херсона на 20 км вже давно дійшли, до Антонівського дещо більше.
А от коли почнеться реальне оточення або відріжуть від переправ, троді і побіжуть.
показати весь коментар
06.10.2022 22:12 Відповісти
Дивиться карту,міряйте відстані, а не плітки читайте. Берислав ще не в зоні боїв,тільки Дудчани звільнили. До Нової Каховки ще є що робити.
показати весь коментар
06.10.2022 22:19 Відповісти
Валентина Саюн c856325a

1) Ви писали в своєму коменті про Херсон, найближча переправа біля нього - Антонівський та залізничний мости.
Судячи зі змісту Ваших багаточисельних коментів під багатьма статтями, лінійкою я навчився користуватися і картою (тоді були тільки паперові) "трошки" раніше за Вас.
При чому тут Нова Каховка?

2) Я плітками не бавлюся, у мене там друзі та діти друзів воюють, так що лінійка навіть не потрібна.
Звісно, що з Німеччини значно "відніше", особливо зважаючи на кількість Ваших коментів, бачу що інших справ у Вас мабудь взагалі нема, так що скоріше саме Ви збираєте, може і ненавмисно, побрехеньки сидячи добами в мережі.
показати весь коментар
07.10.2022 10:47 Відповісти
Ви напишіть на якому місці стоять ЗСУ за 20 км від Херсону? Так, коли маю час,то читаю багато з інших ресурсів, часто зарубіжних. Аналіз від Бутусова говорить те саме,що і я. На сьогодні не так,як ви пишите,хоч і жаль
показати весь коментар
07.10.2022 18:20 Відповісти
Валентина Саюн c856325a

"Аналіз від Бутусова говорить те саме,що і я."
Що за звичка перестрибувати з теми на іншу і що до "20 км від Херсону" і "аналіза Бутусова"?
Давайте розберемось для початку хоча б з тим, з чого почалось - які переправи є найближчими до Херсона, ті, що я написав, чи у Новій Каховці?
Та Вашого прогнозу - "дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег."
і мого варіанту.
Я взагалі не телепат, і про який саме "аналіза Бутусова" телепатнути не виходить не можу.

"на якому місці стоять ЗСУ за 20 км від Херсону?"
Не напишу, сподіваюсь зрозуміло чому.
Скажемо так - приблизно в північно-західному напрямку.
показати весь коментар
07.10.2022 19:29 Відповісти
головна мета не херсон. це другорядна ціль, яка буде досягнута автоматично, по ходу досягнення основної. головна ціль - максимальна демілітаризація кацапів із максимальним збереженням своїх сил.
показати весь коментар
06.10.2022 22:34 Відповісти
Как на ху.ла именины ЗСУ спекли пирог с касапов железа и глины.
показати весь коментар
06.10.2022 21:25 Відповісти
Нормально, эта хрень, которая РСЗО по идее должна быть в глубоком тылу. Но если там уже есть украинский танк, то есть основания для многозначных выводов
показати весь коментар
06.10.2022 21:36 Відповісти
С языка сняли....ЗСУ прорываются так быстро, шо русня тикать не успевает
показати весь коментар
06.10.2022 21:40 Відповісти
Хай у Вас ручки не болять!))
показати весь коментар
06.10.2022 21:36 Відповісти
Видно у москалів там повний триндець з обороною, раз їхню рсзо яка має знаходитись на відстані від лінії фронту розстрілюють з танка.
показати весь коментар
06.10.2022 21:37 Відповісти
Це означає, шо нема ні арти, ні птурщиків, ні авіації. Нічого
показати весь коментар
06.10.2022 22:08 Відповісти
Новые веяния в отмазках

показати весь коментар
06.10.2022 21:40 Відповісти
Тому що перемогу Бог дає Україні
показати весь коментар
06.10.2022 21:43 Відповісти
Як їм Бог може дати перемогу, якщо він на нашему боці? Дивні якісь.
показати весь коментар
06.10.2022 21:44 Відповісти
От якраз і ми взнали хто з "кумирів" виявився гівном
показати весь коментар
06.10.2022 21:59 Відповісти
Даруй вам хлопці боже здоров'я!
показати весь коментар
06.10.2022 21:44 Відповісти
The Guardianновые войска будут отправлены на фронт в определенной боеспособной форме, это снова изменит природу конфликта. Поэтому очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия.
показати весь коментар
06.10.2022 21:46 Відповісти
Serg Marco

Цікаво дивитись, як у російських телеграм-каналах зараз йде пошук "хто винуватий".

Так ось, для росіян.

У вас все в этой ситуации виноваты. Нет какого то одного, или двух, или десяти генералов, что виноваты в вашей ситуации. Вы все одинаково никчемны и ущербны.

Все те "контрактники", которые имели такую экипировку на момент вторжения, что получили от украинцев (у которых хватает нюансов по экипированию) ласковое прозвище "бомжи".

Ваши производители оружия, что в 21 веке на все что смогли- это проапгрейдить старую совковую технику гаджетами иностранного производства, и решили что теперь у них современная техника "на которой мы НАТО в пепел сотрем".

Ваше Министерство обороны которое после 8 лет войны даже не закупило форму и экипировку на случай обострения конфликта.

Ваше общество, которое так и не одуплилось, что вы просто товарно-сырьевая республика, которая имеет в наличии в общем то не самые дефицитные ресурсы на планете. Что эти ресурсы есть и у других. И что надо было не "ваевать с НАТА", а просто сидеть и не выделываться. Ну да, ресурсов у вас хватает. В Африке тоже. И величия там от этого факта что то немного.

Ваша абсолютная бесхребетность и русское раболепие, позволяющее Путину сидеть у власти. Два десятка лет одна моль формирует деспотичный формат навязывания власти, а вы при этом себя чем то великим считаете. Ведь скинуть Путина, это по людским жертвам гораздо меньше 60 000 росиян погибших за эти полгода. Но вы настолько рабы что готовы погибать на чужой земле из-за боязни Пыни потерять власть, или сидеть по тюрьмам при отказе от мобилизации, чем выступить единым фронтом. Не выступите. Для этого ваш народ должен быть единой нацией. А вы просто рабы, которым для того чтоб поддерживать относительно нормальный уровень мотивации, достаточно пичкать псевдопатриотической херней "Я русский, с нами бог", при стране что не может освоить производство туалетной бумаги.

Вы живете в своем манямирке, а сейчас просто жестокая реальность начала вас бить в лицо, и чем сильнее ваш манямирок отличается от реальности- тем сильнее удары.

Так что у вас нет каких то отдельных личностей, виновных за нынешнюю ситуацию.

Вы все одинаково никчемны
(с) командор-сержант Хартман
показати весь коментар
06.10.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2022 21:48 Відповісти
Порвали 2 баяна?
показати весь коментар
06.10.2022 21:56 Відповісти
"Меня схватили за бока, два здоровенных мужика

Играй, паскуда, пой, пока не удавили..."
показати весь коментар
06.10.2022 22:06 Відповісти
Та ні. Вручили інсрумент двохсотому кацапидлу для відправки на концерт кабздоха шляхом реінкарнації. Не пропадать же добру.
показати весь коментар
06.10.2022 23:07 Відповісти
Российский чмобик, из глухой деревни, пытается снять с убитого коллеги бронежилет, дёргает и дёргает, у него ничего не получается. Он вытирает со лба пот
-Тьфу, ёпты! "Хохлы" что, гвоздями стреляют?!
показати весь коментар
06.10.2022 22:06 Відповісти
Бог то є наші незламні воїни-захисники! Слава Нації! 💙💛 Смерть ворогам! 🖤❤️
показати весь коментар
06.10.2022 22:17 Відповісти
👏👍🇺🇦‼️⚔️❤️✌️✊🫡❤️🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇺🇸🇪🇪🇹🇷🇳🇴🇱🇹🇩🇪🇨🇿🇦🇿🇮🇩🇸🇪🇯🇵🇫🇮🇩🇪✌️✊👏👏🇺🇦‼️⚔️❤️
показати весь коментар
06.10.2022 22:43 Відповісти
Танкісти - красені, вже в тил до кацапів забралися, орки мабуть охреніли перед польотом в пекло. Не чекали, підораси?
показати весь коментар
06.10.2022 23:34 Відповісти
А були часи, коли рашка приймала участь у спільних навчаннях з НАТО... Ото сиділи б собі тихенько, продавали нафту та жили як Емірати, так ні... Закортіло повий.буватись.
показати весь коментар
07.10.2022 00:04 Відповісти
 
 