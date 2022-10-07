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На південному напрямку знищено ще два ворожі безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили ППО Збройних Сил Україїни знищили ще два ворожі безпілотники на південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань "Південь" та "Схід" на південному напрямку близько 18:00 та 21:00 за підтвердженими даними знищили два ворожих БпЛА, наразі їх тип уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 6 жовтня, з 15:00 до 20:00 сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко
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Та блин, за вчера сбился со счета, скока было тех тревог в Одессе... Вечером за 1 час было 3. Где те химеры, шо бьют за тысячу...
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07.10.2022 00:49 Відповісти
🧨Видео прилёта «бавовны» по мосту.
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08.10.2022 09:38 Відповісти
 
 