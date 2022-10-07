На південному напрямку знищено ще два ворожі безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Сили ППО Збройних Сил Україїни знищили ще два ворожі безпілотники на південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань "Південь" та "Схід" на південному напрямку близько 18:00 та 21:00 за підтвердженими даними знищили два ворожих БпЛА, наразі їх тип уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 6 жовтня, з 15:00 до 20:00 сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб