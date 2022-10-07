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На південному напрямку знищено ще два ворожі безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили ППО Збройних Сил Україїни знищили ще два ворожі безпілотники на південному напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань "Південь" та "Схід" на південному напрямку близько 18:00 та 21:00 за підтвердженими даними знищили два ворожих БпЛА, наразі їх тип уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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alexandr shamov
показати весь коментар07.10.2022 00:49 Відповісти Мені подобається 0
Анастасия Жданова
показати весь коментар08.10.2022 09:38 Відповісти Мені подобається 0
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