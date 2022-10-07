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Український воїн ліквідовує окупанта у вбиральні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з’явилося відео, на якому український воїн ліквідовує російського окупанта у вбиральні.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з’явилися в соцмережах. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+107
Замочили в сортире получается, прямо по классике жанра
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07.10.2022 01:44
+59
сдаются с белым флагом, иногда даже предварительно позвонив по номеру 0665803498, а не за миг до нажатия на спусковой крючок, выскакивая резко из говна. А травма у бойца уже давно от своего разрушенного двухэтажного дома в Мощуне, который он строил своими руками, от погибшего лучшего друга, с которым дружил со школы, от убитого тестя, который попёрся на старости лет в Вышгородское ТрО... Это травма.
А на видео - это уборка говна.
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07.10.2022 02:25
+57
Я просмотрел видео 3 раза, не увидел, шоб там убили человека.
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07.10.2022 02:14
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Яка гарно вiдео.
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07.10.2022 07:06 Відповісти
Обосраться успел или как?
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07.10.2022 07:16 Відповісти
тут еще интересное https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=KozakUA
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07.10.2022 07:22 Відповісти
Не, тут не так интерактивно.
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07.10.2022 09:26 Відповісти
Вкрасти парашу хотів перед смертю
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07.10.2022 07:24 Відповісти
Хйлу на днюху відос підігнати. Він в курсі.
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07.10.2022 07:28 Відповісти
Пачотная смерть💀пал зашічая унітаз😄
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07.10.2022 07:32 Відповісти
ВСУ, майте совість - ні посрать, ні помолитись...
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07.10.2022 07:36 Відповісти
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07.10.2022 08:09 Відповісти
Прекрасне видовище)))))))
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07.10.2022 07:37 Відповісти
Потрясающе!
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07.10.2022 07:44 Відповісти
Тільки так і треба з російськими виродками, ніякої їм пощади! Слава ЗСУ!
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07.10.2022 07:47 Відповісти
как романтично поздравили ***** с днем рождения
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07.10.2022 07:54 Відповісти
КрасівоЄ! Раз 20 перед сном дививсь
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07.10.2022 08:02 Відповісти
"Замочили кацапа в сортире.
Ай яй яй! Убили! Замочили!
Ай яй яй, как старший приказал.
Ай яй яй! Убили! Замочили!"
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07.10.2022 08:03 Відповісти
Така смерть для кацапа прям як мрія. Померти на унітазі.
Отак і поховайте його з очком.
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07.10.2022 08:04 Відповісти
Стріляв на запах, тобто сморід орка.
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07.10.2022 08:19 Відповісти
Здох під запах родіни...)))
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07.10.2022 08:30 Відповісти
Выглядит как боец с группой зачистки шел и говорил по связи со своими, затем наугад (или услышал что то из за двери) дал два патрона по туалету, ну а потом повеселился.
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07.10.2022 09:28 Відповісти
Ну и вот чего было удалять мой комент/вопрос? Что в нем такого? Впечатление, что админы здесь какие-то махровые вышиватники. Ни критики, ни вопросов - ничего нельзя. Как в раше - глобальный и полный одобрямс.
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07.10.2022 10:39 Відповісти
не в моей компетенции
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07.10.2022 10:41 Відповісти
Жуткая, нелепая смерть
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07.10.2022 09:23 Відповісти

Птички жалко...
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07.10.2022 09:25 Відповісти
"Я утверждаю и готов спорить насмерть: Telegram был нормальным мессенджером до момента, пока… В общем, создатель Telegram Паша Дуров всех предал. Можете так прямо и написать. Предал и продал. За бабки. Чтобы тусоваться красиво", - заявил Талан.
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07.10.2022 09:32 Відповісти
Нужно было выходить на дорогу и сдаваться

Тогда был бы хоть 1% спастись
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07.10.2022 09:34 Відповісти
речи о жалости быть не должно,упырей убивать
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07.10.2022 09:44 Відповісти
В каждом освобожденном городе массовые захоронения мирных

И свидетельства о преступлениях
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07.10.2022 09:52 Відповісти
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07.10.2022 09:47 Відповісти
Цікаво скільки у нього куль поцілило.....
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07.10.2022 10:33 Відповісти
Гривен на 500 довольно дёшево
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07.10.2022 13:53 Відповісти
Там ще походу справа поміч прилетіла
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07.10.2022 16:14 Відповісти
Да...я тоже это заметил
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07.10.2022 16:20 Відповісти
задовбали кидати посилання на телеграм. або викладайте в себе або не викладайте зовсім такі відоси!
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07.10.2022 10:45 Відповісти
майже шедевр, на 99 зі 100.

було б 100 зі 100 якби з нашого боку був нохчо бо саме нохчо путін закликав мочити в сортирі.

але то я вже дойобуюся, пробачте мені.
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07.10.2022 10:59 Відповісти
путін вимагатиме від ООН перевірити ЗСУ на чіти...
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07.10.2022 11:05 Відповісти
Говорят, это Добкин был, не знаю правда или нет. Если да, то респект!

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07.10.2022 13:52 Відповісти
Пишут что жобкин с момента агрессии параши в ВСУ. Если правда - респект.
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07.10.2022 13:54 Відповісти
респект за фоточку???
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07.10.2022 17:46 Відповісти
Звичайне діло. Якщо є сортир, значить в ньому сховався терорист, а терористів в сортирі як відомо треба мочити.
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07.10.2022 17:09 Відповісти
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