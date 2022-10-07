Український воїн ліквідовує окупанта у вбиральні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з’явилося відео, на якому український воїн ліквідовує російського окупанта у вбиральні.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри з’явилися в соцмережах.
Топ коментарі
+107 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар07.10.2022 01:44
+59 Urs
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+57 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.10.2022 02:14
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Будь ласка, зачекайте...
Ай яй яй! Убили! Замочили!
Ай яй яй, как старший приказал.
Ай яй яй! Убили! Замочили!"
Отак і поховайте його з очком.
Птички жалко...
Тогда был бы хоть 1% спастись
И свидетельства о преступлениях
було б 100 зі 100 якби з нашого боку був нохчо бо саме нохчо путін закликав мочити в сортирі.
але то я вже дойобуюся, пробачте мені.