"Азов" відновлює підрозділи. Не вистачає танків та артилерії. ВIДЕО

Полк "Азов" відновлює підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів.

Про це повідомив на пресконференції в/о командира полку "Азов" Микита Надточій, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За його словами, зараз структура полку являє собою батальйонно-тактичну групу, в яку входять чотири піхотні роти, мінометна батарея, взвод вогневої підтримки, група розвідки, управляння та підрозділи забезпечення.

"В умовах сучасної війни нам не вистачає танків та артилерії для того, щоб бути автономними у своїх діях та мати можливість вести бойові дії на суходолі. Тому ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів і чекаємо на озброєння та техніку, яку нам обіцяли", - сказав Надточій.

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Друге за пріоритетом - це безпілотники та зв'язок, - додав він.

"На цей момент 25 військовослужбовців окремого загону загального призначення "Азов", які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю та виконують бойові завдання, у тому числі і я. І сьогодні полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії, не дивлячись на відсутність важкого озброєння. За час виконання бойових завдань є втрати особового складу та техніки, але запевняю вас, що втрати противника у рази більше", - зауважив Надточій.