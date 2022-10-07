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"Азов" відновлює підрозділи. Не вистачає танків та артилерії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полк "Азов" відновлює підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів.

Про це повідомив на пресконференції в/о командира полку "Азов" Микита Надточій, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз структура полку являє собою батальйонно-тактичну групу, в яку входять чотири піхотні роти, мінометна батарея, взвод вогневої підтримки, група розвідки, управляння та підрозділи забезпечення.

"В умовах сучасної війни нам не вистачає танків та артилерії для того, щоб бути автономними у своїх діях та мати можливість вести бойові дії на суходолі. Тому ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного та артилерійського дивізіонів і чекаємо на озброєння та техніку, яку нам обіцяли", - сказав Надточій.

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Друге за пріоритетом - це безпілотники та зв'язок, - додав він.

"На цей момент 25 військовослужбовців окремого загону загального призначення "Азов", які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю та виконують бойові завдання, у тому числі і я. І сьогодні полк "Азов" має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії, не дивлячись на відсутність важкого озброєння. За час виконання бойових завдань є втрати особового складу та техніки, але запевняю вас, що втрати противника у рази більше", - зауважив Надточій.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Я думаю ми всією країною молимося за вас, удачі вам хлопці Удачі, Удачі, сили та здоров'я, будьте ви всі живі та здорові.
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07.10.2022 10:00
+10
Азов-ви справжні воїни та герої...Ви вже легенда...
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07.10.2022 10:01
+6
Озброїти Азов по повній, підтримати авіацією і рашистський фронт буде прорваний від Гуляй-поля і Вугледару аж до самого Маріуполя і Бердянська.
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07.10.2022 10:06
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Я думаю ми всією країною молимося за вас, удачі вам хлопці Удачі, Удачі, сили та здоров'я, будьте ви всі живі та здорові.
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07.10.2022 10:00 Відповісти
👍
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07.10.2022 10:00 Відповісти
Азов-ви справжні воїни та герої...Ви вже легенда...
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07.10.2022 10:01 Відповісти
як не вистачає? а ленд-ліз?
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07.10.2022 10:03 Відповісти
ленд-ліз розпочався тільки 1-о жовтня та ще не набрав потрібних обертів...
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07.10.2022 10:08 Відповісти
А десь писалось, що розпочався (на практиці)? Ніби навіть після 1-го жовтня ми отримуємо зброю на безоплатній основі (додатково ж виділили 12.5 млрд $).
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07.10.2022 10:20 Відповісти
Хотів би я знати, звідки такі чутки про початок ленд-лізу з 1-ого жовтню? Ви маєте посилання на якийсь документ, що тут про це так впевнено заявляєте?
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07.10.2022 10:58 Відповісти
Друзі, зразу видно, що ви не дивились вчорашнє відео від Бутусова. НЕ так все добре у нас із озброєнням, на жаль. Досі багато чого не вистачає.
(і боюся, що ленд-ліз цього не змінить, ******* танки і літаки вони і не думають нам надавати(()
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07.10.2022 10:19 Відповісти
До таких новин треба одразу дописувати реквізити банківського рахунку, щоб можна було допомогти хлопцям коштами.
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07.10.2022 10:04 Відповісти
Чого не вистарчає "Азову".того не вистарчає і ЗСУ
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07.10.2022 10:06 Відповісти
Озброїти Азов по повній, підтримати авіацією і рашистський фронт буде прорваний від Гуляй-поля і Вугледару аж до самого Маріуполя і Бердянська.
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07.10.2022 10:06 Відповісти
безпілотники та зв'язок це дуже важливі речі я б не ставила їх на друге місце, нехай будуть разом зі всім іншим на першому, це частини цілого, частини боєздатності підрозділу...
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07.10.2022 10:07 Відповісти
Справедливості ради танків і артилерії не вистачає всім бригадам ЗСУ і 53 і 93 і 60 і...
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07.10.2022 10:12 Відповісти
Дурень, думками багатіє!! Справедливості раді..
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07.10.2022 10:18 Відповісти
Низький уклін, як АЗОВЦЯМ, так і усім Захисникам України !!
Стефанчук-Зеленський теж формують батальйони, в Монако та Відні!!!
Мабуть! голова НБУ Шевченко, бабло повіз їм на зимовий одяг!!
Чекаємо від нього новин…
Смерть рашистам ***** та їх опожопівцям в Україні !!,
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07.10.2022 10:17 Відповісти
Обычно когда рашисты видят Азов то бросают танки и драпают,так что скоро насобирают техники.
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07.10.2022 10:35 Відповісти
"На цей момент 25 військовослужбовців окремого загону загального призначення "Азов", які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю та виконують бойові завдання"
Треба натякнути русні, що бойові завдання виконуватимуться не тільки на території України.
Щоб вони там вже починали сцятися і шукати ДРГ в сміттєвозах Ростова та Бєлгорода.
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07.10.2022 11:19 Відповісти
На параше уже матка упала.
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07.10.2022 11:29 Відповісти
Якби хтось з відомих фондів "відкрив лінію" зі збору коштів на цільове відновлення трофейної та придбання нової техніки для "Азову", то українці, разом із МОУ мсогли б пришвидчити вирішення цього питання?!
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07.10.2022 12:08 Відповісти
Відберіть 2 лярди з zeмарафону і буде вам щастя....
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07.10.2022 12:11 Відповісти
 
 