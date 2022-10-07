Рашисти жили разом зі свинями у свинарнику на Херсонщині, - СБУ. ВIДЕО

У визволеному селі Любимівка на Херсонщині російські загарбники жили у свинарнику разом зі свинями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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"СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині. Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої "другої армії світу". І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", - йдеться в повідомленні.

Місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян, прокоментував: "Знайшли собі подібних".

Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини.

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