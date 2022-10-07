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Рашисти жили разом зі свинями у свинарнику на Херсонщині, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У визволеному селі Любимівка на Херсонщині російські загарбники жили у свинарнику разом зі свинями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ отримала беззаперечні докази, що собаки путіна – в житті справжні свині. Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої "другої армії світу". І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", - йдеться в повідомленні.

Місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян, прокоментував: "Знайшли собі подібних".

Але це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Бідні кабанчики. Після таких сусідів треба гарно провітрювати.
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07.10.2022 10:29
+31
Нічого дивного-ето жє іх радная срєда обітанія...
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07.10.2022 10:26
+31
"как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему"
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07.10.2022 10:31
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Нічого дивного-ето жє іх радная срєда обітанія...
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07.10.2022 10:26 Відповісти
...патамуша вся расєя-адін агромний свінарнік...
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07.10.2022 10:30 Відповісти
Так для них це як 5-ти зірковий готель ))
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07.10.2022 10:39 Відповісти
навіть лакшері...
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07.10.2022 10:40 Відповісти
Треба довести експертам НАТО, тут якесь западня
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08.10.2022 01:43 Відповісти
Як говорив Шаріков : "Воздух в свінарнікє пріятний" .
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07.10.2022 10:27 Відповісти
Бідні кабанчики. Після таких сусідів треба гарно провітрювати.
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07.10.2022 10:29 Відповісти
І як їх не знудило?
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07.10.2022 10:42 Відповісти
Бідні свині, їх треба показати психологу, після такого стресу.🤕
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07.10.2022 12:45 Відповісти
Це природньо.
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07.10.2022 10:29 Відповісти
Як вдома.
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07.10.2022 10:30 Відповісти
Собаки кацапами погребували - до будок не пустили ☹️
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07.10.2022 10:30 Відповісти
...а свині - добрі люди 😂
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07.10.2022 10:44 Відповісти
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07.10.2022 10:30 Відповісти
Співчуіаю свиням
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07.10.2022 10:31 Відповісти
Свинарник для свинособак - дом родной, а украинский свинарник для россиян - апартаменты в отель 4 звезды.
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07.10.2022 10:31 Відповісти
"как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему"
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07.10.2022 10:31 Відповісти
У господарстві немає нічого неприємного..
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07.10.2022 10:31 Відповісти
Але я думаю ви не поставите ліжко в хліву, щоб спати там?
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07.10.2022 10:34 Відповісти
Якщо на дворі сонечко світить тепла зоряна ніч, то ні, а якщо холодно і непогода та ще й вмазаний а поруч хлів то цілком, і без ліжка
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07.10.2022 10:40 Відповісти
😁😂
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07.10.2022 11:50 Відповісти
Все так душевно, по домашнему что не хотелось уезжать. Но главное стиралка есть. Я подозреваю что орки смародеренные стиралку у себя в деревнях так же ставят посреди двора на куче навоза чтобы соседи завидовали. Вот и все ее предназначение
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07.10.2022 10:32 Відповісти
Якби не пральні машини та БК біля входу, то більше скидалося ніби кацапи сюди вигнали господарів з хат. Бо занадто чисто як на злопатоїдів.
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07.10.2022 10:33 Відповісти
Всьо так па дамашнєму-даже уєзжать нє хатєлі...
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07.10.2022 10:34 Відповісти
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07.10.2022 10:37 Відповісти
Цікаво, а до вітру вони виходили на двір, чи прям там разом з свинками. Єволюція, б.лять.
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07.10.2022 10:35 Відповісти
Это лютый трэш!!! Проверьте еще свинок на сифилис и гонорею. Они их походу еще и вместо жен использовали
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07.10.2022 10:35 Відповісти
Собачьи будки уже были, теперь свинарники))) Когда кацапов величали свинособаками, многие думали что это метафора, козломордые решили доказать что это реальность)))
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07.10.2022 10:35 Відповісти
Так повинні жити усі москалі, які виживуть, а особливо на маскві !!!
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07.10.2022 10:36 Відповісти
бідні-бідні поросята брудні кацапи приперлись в свинарник
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07.10.2022 10:37 Відповісти
можливо це свинки зробили собі запас продуктів у вигляді кацапів
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07.10.2022 10:38 Відповісти
это они от кадыровцев там прятались
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07.10.2022 10:38 Відповісти
Для них це так "по домашнему"
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07.10.2022 10:40 Відповісти
Вони знайшли своє місце 😂
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07.10.2022 10:41 Відповісти
***** ,ну зачем для этого переться в Украину. Заведите у себя и живите с ними
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07.10.2022 10:43 Відповісти
А в конце загон под пленкой типо чума, видимо орковский генерал жил с женой хвостатой
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07.10.2022 10:43 Відповісти
"О сколько нам открытий чудных готовят москали вокруг !.. " (пушкин ас)
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07.10.2022 10:45 Відповісти
І чому їх називають свиньми...
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07.10.2022 10:47 Відповісти
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07.10.2022 10:49 Відповісти
Dlia kacapov eto cytajetsia normalnaja zyzn.Eto tak s pokolenije idiot
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07.10.2022 10:49 Відповісти
eto ruski mir po ixnemu
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07.10.2022 10:51 Відповісти
У каждого своя хата, пришли построить новый кацапо мир, не представляю , какой был старый.
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07.10.2022 10:49 Відповісти
***, копия , Царев ..
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07.10.2022 10:51 Відповісти
бідним поросятам довелося жити із руськими свинями
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07.10.2022 10:52 Відповісти
свині тягнуться до свиней... - генетичний зов.
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07.10.2022 11:16 Відповісти
До речі - "близость" у них можлива не тільки з їх "видом"....
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07.10.2022 10:57 Відповісти
Нажаль,наступний приплод потрiбно весь топити...
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07.10.2022 12:55 Відповісти
- Алло сыначка! Ты где сейчас?
- Пад Херсонам!
- А чо делаете?
- Свинарник захватили!
- И чо?
- Мать! Уних свиньи живут лучше, чем мы дома!

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07.10.2022 13:34 Відповісти
Шкода свиней,бо засмерділися
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07.10.2022 11:00 Відповісти
А що Вас дивує? У російській фашистляндії до сих пір приватні будинки будуються під одним дахом з приміщеннями для житла господарів. "Тонкій та загадочний запах Расєї" для них досі асоціюється зі смородом свинарника.
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07.10.2022 11:04 Відповісти
они один народ, у них даже жилье общее...
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07.10.2022 11:14 Відповісти
объедали свиней, и не удивительно , что те теперь едят их. А стиралка уже даже не удивляет
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07.10.2022 11:18 Відповісти
бідні свині, з таким непотребом прийшлось жити(
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07.10.2022 11:32 Відповісти
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07.10.2022 11:34 Відповісти
Я не удивлюсь если эти ублюдки насиловали бедных свинок.
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07.10.2022 11:36 Відповісти
Так і народжуються свинособаки... Спали разом.......
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07.10.2022 11:40 Відповісти
Ледве знайшли братній народ? Не бачили мабуть, як ті свині їх їдять, хороших.
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07.10.2022 11:42 Відповісти
Все ж ліпше, ніж вдома.
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07.10.2022 11:43 Відповісти
Невже і кацапські мусульмани там жили? Ну там кадирівці якісь.
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07.10.2022 11:45 Відповісти
Лютий треш.
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07.10.2022 12:33 Відповісти
Это они так под хрюшек косили. Ну, - маскировка военная такая.
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07.10.2022 13:27 Відповісти
Надо бы свиней отфильтровать на предмет мимикрирующих кацапов.
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07.10.2022 13:41 Відповісти
Сало близько і кукуйка низько 😃
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07.10.2022 13:42 Відповісти
не нужно оскорблять свиней сравнением с кацапами.кацапы это биомусор!
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07.10.2022 13:55 Відповісти
Це українські непарнокопитні жили з мацьковскими друногорогими свинями поряд .

Бідні хрюшки
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07.10.2022 14:13 Відповісти
На свиней зря наезжают. Говорят, что спят и жрут там, где срут. Закрыли бедных животных в клетку, и называют засранцами. Любого закрой в камеру без параши, и он будет срать там, где спит. Если свинья имеет выход на двор, то пойдет срать туда.

А у кацапов есть выбор, но срут там где жрут и спят. И даже свиньями их не назовешь, свиней неохота оскорблять. Отака ***** малята.
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07.10.2022 14:41 Відповісти
А ещё говорят : "Человек не свинья, ко всему привыкает"
Это я в защиту хрюшек.
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09.10.2022 06:50 Відповісти
Чита, росія - люди живуть поміж сміттезвалищ - https://www.youtube.com/watch?v=6CuMuY2v4VQ&t=637s
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07.10.2022 22:30 Відповісти
Так это ж украинские хрюшки. Для орков это почти как их жёны, только водку не пьют и матом не ругаются.
Понимать надо.
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09.10.2022 06:48 Відповісти
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10.10.2022 02:23 Відповісти
Мабуть тому щоб Українців від свинини не вернуло )
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12.10.2022 00:21 Відповісти
 
 