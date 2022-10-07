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Український танк Т-64БВ знищує російський танк з близької відстані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент знищення російського танку екіпажем української бронемашини Т-64БВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся поблизу села Хрещенівка на Херсонщині. На записі видно, як український екіпаж вражає ворожий танк з близької відстані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український танк знищує ворожу РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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07.10.2022 10:37
+33
дуже добра робота
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07.10.2022 10:40
+31
КрасівоЄ, нравиться
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07.10.2022 10:40
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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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07.10.2022 10:37 Відповісти
КрасівоЄ, нравиться
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07.10.2022 10:40 Відповісти
дуже добра робота
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07.10.2022 10:40 Відповісти
Кацапи в соусі по Українські.
рецепт від ЗСУ
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07.10.2022 10:40 Відповісти
В этот раз не получилось - кацапы подгорели трошки.
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07.10.2022 23:35 Відповісти
Смерть рашистським гадам!
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07.10.2022 10:44 Відповісти
Башню не відірвало, не згорів, значить може ще і відремонтують наші ))
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07.10.2022 10:48 Відповісти
Нафіга тобі той мангал зі смаженими орками?
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07.10.2022 10:52 Відповісти
на запчастини піде...
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07.10.2022 11:33 Відповісти
У нас поки реально нехватка танків, навіть сьогодні тут писали

https://censor.net/ua/news/3372059/**********************************************************************************
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07.10.2022 11:34 Відповісти
Qq Qqq f1a4586b

"Башню не відірвало, не згорів"
Це ще питання, бк при влучанні зовсім не обов'язково прямо миттєво детонує.
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07.10.2022 12:03 Відповісти
Само собою, але на момент відео є надія ...
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07.10.2022 12:38 Відповісти
"...момент знищення російського танку екіпажем української бронемашини Т-64БВ" - З яких це пір, танк Т-64БВ став бронемашиною?
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07.10.2022 10:53 Відповісти
Це "Булат".
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07.10.2022 11:09 Відповісти
Так і що? "Булат" - це бронемашина, а не танк?
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07.10.2022 11:15 Відповісти
Добре, так і запишемо - неброньова машина танк.
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07.10.2022 11:27 Відповісти
Може вам патент узяти на такий винахід?
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07.10.2022 11:37 Відповісти
V 2af7597c

Танкіст?
Ніколи не чули такий термін - бронетехніка?
Уточнюю, це, як і "бронемашина", узагальнена назва будь-яких самохідних броньованих пристроїв військового призначення, туди відносяться і САУ, і броньована інженерна техніка, броньовані засоби розмінуваняя т.щ.

Доречі, а чому клікуха замість ім'я, страшно або є що приховувати?
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07.10.2022 12:10 Відповісти
Термін бронетехніка не аналог терміну бронемашини. Якщо, щось не розумієте, Вікі у допомогу. До речі, якщо через твіттер заходиш, тобі присвоюється незрозумілий нік. Ніколи не пізно вчитися, маю надію, що хоч щось зрозумієте.
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07.10.2022 12:26 Відповісти
Це звичайний "мозгойоб"! не звертай уваги!
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07.10.2022 12:50 Відповісти
У "чувачка" це - "характерна "метода": доколупаться до чогось несуттєвого і "розвести срач" З таким же успіхом я можу "доколупаться до слова "танк" ("цистерна для рідини") і довбать йому мізки! (Коли перші гусеничні броньовані машини везли в Європу то їх укутали в брезент і назвали дл "секретності" "танками" - "ємностями" Назва "прижилася"
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07.10.2022 12:49 Відповісти
Ну Ви ж на це повелися ? Правда ж ..? Значить питання вірне.

Тут на Цензорі зазавичай пишуть "танк". То що не так ??
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07.10.2022 13:22 Відповісти
На ЩО я "повівся"? На те, що придурок "висрався" "на пустому місці"? Будь який рухомий технічний засіб, обладнаний двигуном та обшитий бронею - "бронемашина" Навіть судно! (якщо підходить до обговорення питання буквально) І "бронемашина" -більш точна назва для гусеничної техніки під найменуванням Т-64 чт Т-72, ніж "танк" ("бочка", "цистерна") "Бронемашина" - назва буквальна, яка означає суть речі А "танк" - "умовна" (Так само, як "макінтош" у понятті "водонепроникний плащ", а не пізвище їх першого виробника - шотландця "Мак-Інтоша")
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07.10.2022 14:26 Відповісти
Ти то взагалі дупоголове лайно, мудило. Навіть Вікі прочитати нездатне.
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07.10.2022 14:32 Відповісти
І що ж там такого у "Вікі" написано що суперечить мною сказаному?

ТАНК1, а, ч. Бойова броньована всюдихідна машина на гусеницях, озброєна гарматою та кулеметами, встановленими на башті, що обертається. Плацдарм відбив усі атаки, захопив дванадцять танків та панцирників, розгромив ущент білий корпус (Ю. Янов., II, 1958, 229); Як і слід було чекати, шосту контратаку почали танки. Вони виповзли з широкої улоговини, що тяглася перед дамбою, і, ставши в ряд, відкрили шалений гарматний вогонь (Гончар, III, 1959, 370); * У порівн. Повзуть у полі трактори, Неначе танки... (Сос., І, 1957, 468).

ТАНК2 а, ч., спец. Спеціально обладнаний бак, цистерна, відсік для зберігання або транспортування рідин. Спіймані тунці потрапляють до танків з охолодженою до нуля - мінус двох градусів морською водою (Рад. Укр., 4.VІ 1967, 4); Молоко закритою системою труб потрапляє в танки-охолодники, розміщені в молочному відділенні (Хлібороб Укр., 7, 1965. 16).
Академічний тлумачний словник
Зверни увагу, ПЕНЬОК - Бойова броньована всюдихідна машина
Це саме те, з-за чого ти тут "на гімно схОдив" і людей обсирать пробував!!! Так хто ж "дупоголо
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07.10.2022 15:03 Відповісти
БМП теж на гусеницях, озброєна гарматою та кулеметами, встановленими на башті, що обертається. Але ніхто не додумався назвати її танком. У зведенні ГШ щоденно - танки - це танки, ББМ - це ББМ. А що там у словарики хтось записав - то це таке. Зрозуміло, дупоголове?
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07.10.2022 15:30 Відповісти
Ідіот! "Академічний тлумачний словник" - офіційне державне видання, що має статус для тлумачення термінів мови Він використовується дл написання державних документів (у тому числі й законодавчих актів) А твоя "Вікі" - неофіційний збірник інформації", на який посилаться треба "з осторогою", бо матеріали, там викладені часто не є "об"єктивно підтвердженими" Ти, перед тим як "пасть відкривать" - головою думай Бо як "ляпнеш" - так і "обсерешся"
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07.10.2022 15:37 Відповісти
Та пішло yf[eq дупоголове, чи ти відтіля і не злазило? Йому мордякою ткнули в невідповідність тлумачення словника, а воно за своє. От же ж дебіл.
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07.10.2022 16:25 Відповісти
Я "туди" не піду - бо не хочу тобі компанію складать! Придурок - ще раз пояснюю: академічний словник має статус "офіційного державного видання" І поки туди не будуть внесені якісь зміни (або його не замінять іншим) - він залишається офіційним тлумачем термінів у державі Де вас Подоляк понабирав - таких тупих і впертих? На якій "помийниці"?
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07.10.2022 16:31 Відповісти
Ти вже там, так що
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07.10.2022 16:32 Відповісти
А ти звідки знаєш? Ти ж мене "не знаєш в лице"? А от від твоїх коментарів тут вже давно "лайном смердить" - не один я на це увагу звертаю!
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07.10.2022 16:36 Відповісти
То не лізь до мене, мудило, сказано ж, пішло
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07.10.2022 16:40 Відповісти
Те що ти "пішло", я бачу "Попутного вітру!"
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07.10.2022 16:47 Відповісти
Це стаття - творчий доробок, а не рапорт. Але ж це треба різницю розуміти. Таким як ти дубогризам це недоступно захмарно. Тому дебіл тут саме ти. Ще й на людей хвостика пружиниш.
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07.10.2022 16:36 Відповісти
Ще одно дупоголове з [ez зірвалося? Ще й за людину себе має
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07.10.2022 16:38 Відповісти
Ех ! Справжні українці зібралися, скільки енергії витратили на незначне зауваження !
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07.10.2022 16:42 Відповісти
Це ти отого клоуна "свіжозарядженого" іменуєш "справжнім українцем"? Та ти почитай його коментарі! Він же, крім "срачів", нічого суттєвого не пише! Я з ним уже не раз "стикався" з подібного приводу Причепиться до якогось несуттєвого дріб"язку і "довбе людям мізки", провокуючи на скандали!
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07.10.2022 16:46 Відповісти
Блін ... Завелись ні за що. Щодо танку, я з ним згоден - прийнято називати "танк".
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07.10.2022 22:31 Відповісти
Різницю між "видовим поняттям" і "видовим" розумієш? "бронемашина" - поняття родове Танк - "видове" (та ще й "умовне") Він "городить" про обертову башту, а у шведів є "бронемашина" яка відноситься до класу "танк" а башти взагалі не має - гармата в корпус вбудована! Так що - називать її танком не можна?
Приведу простий приклад: слово "котлета" тобі відоме? Але те, що ми звикли іменувать "котлетою" таким насправді не є! Французською "котлета" - шматочок смаженого м"яса з кісткою ("поребрина") А те що ми "котлетою" іменуємо - "фальшивка" Так звана "котлета рубана" З "танком" - та сама історія Прийняли "умовну" назву - то й прийняли А цей придурок на голому місці "срач розвів" -на людину ні за що "наїхав"!
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07.10.2022 22:50 Відповісти
та воно прибацане вже допекло своєю тупістю
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07.10.2022 22:25 Відповісти
завали табло своє, дістав вже тут усіх.

Ти дебіл? Всі зрозуміли що мова йде про танк. нахєр твій висєр тут? Кому ти що хочеш довести? Що ти розумний такий? Ну створи свій портал новин, посади там людей і з розумним виглядом на ранкових бріфінгах розказуй, що НІ В КОЄМУ РАЗІ ТАНК ТО НЕ БРОНЕМАШИНА! ВІКІПЕДІЯ АМІНЬ! )

Люди звісно будуть вважати тебе довбойобом, але вони хоч зарплатню будуть отримувати)

А так якого хрєна ми тут повині читати твою маячню? Це що сводка ГШ? ти нічого не попутав V-образний? ))))
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07.10.2022 20:53 Відповісти
Ти якого [ez, сюди вилізло, мудило? До тебе хтось звертався? Чи ти самий розумний? В тебе ж 3 класу та 2 коридору освіти, придурок. Тут до редакторів ЦН, щоб новини викладали коректною мовою. Дійшло, імбецил? Якщо дійшло, то стули пельку. Ще людиною себе вважає. Що ти за людей розписуєшся, недороблене?
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07.10.2022 21:10 Відповісти
ахахаха щалетіло, щось натринділо, в табло від усіх получило і патякаєш щось далі)

друже, ти тупий і нецікавий, розвів срач на рівному місті. Тобі привели тлумачний словник, ти ж окрім кукарєку нічого навести не можеш) то хто з нас недороблене?
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08.10.2022 05:20 Відповісти
Yf[eq пішло
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08.10.2022 09:09 Відповісти
На Цензорі сьодні вже вдруге так заголовки пишуть - мабуть хтось на чергуванні.
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07.10.2022 13:19 Відповісти
Там мабудь і 100 метрів не було Напевно нажерлися росіяни- як завжди
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07.10.2022 10:54 Відповісти
Хочу дуель 64 проти двох російських т-62 https://www.youtube.com/watch?v=HP6XjNC2RJ0
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07.10.2022 10:54 Відповісти
Це несерйозно ...
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07.10.2022 13:23 Відповісти
як же гарно!
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07.10.2022 10:58 Відповісти
"Ай, маладец!"
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07.10.2022 11:12 Відповісти
Рєакція шо надо - зараз кацапам вже ні чого не надо.
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07.10.2022 11:26 Відповісти
Хз, кто, в кого, по кому.. Будем считать, что мы по оркам.
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07.10.2022 11:52 Відповісти
У кінці відео - на танку якась міткає. Але погано видно.
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07.10.2022 13:29 Відповісти
НУ..... це просто *******....
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08.10.2022 00:12 Відповісти
Супер!!! Продолжайте в том же духе!
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08.10.2022 07:03 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
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08.10.2022 11:37 Відповісти
 
 