Український танк Т-64БВ знищує російський танк з близької відстані. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент знищення російського танку екіпажем української бронемашини Т-64БВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся поблизу села Хрещенівка на Херсонщині. На записі видно, як український екіпаж вражає ворожий танк з близької відстані.

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