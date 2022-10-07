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Український танк Т-64БВ знищує російський танк з близької відстані. ВIДЕО
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В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент знищення російського танку екіпажем української бронемашини Т-64БВ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій відбувся поблизу села Хрещенівка на Херсонщині. На записі видно, як український екіпаж вражає ворожий танк з близької відстані.
Топ коментарі
+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+33 stavr
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+31 Єто Другоє
показати весь коментар07.10.2022 10:40
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рецепт від ЗСУ
https://censor.net/ua/news/3372059/**********************************************************************************
"Башню не відірвало, не згорів"
Це ще питання, бк при влучанні зовсім не обов'язково прямо миттєво детонує.
Танкіст?
Ніколи не чули такий термін - бронетехніка?
Уточнюю, це, як і "бронемашина", узагальнена назва будь-яких самохідних броньованих пристроїв військового призначення, туди відносяться і САУ, і броньована інженерна техніка, броньовані засоби розмінуваняя т.щ.
Доречі, а чому клікуха замість ім'я, страшно або є що приховувати?
Тут на Цензорі зазавичай пишуть "танк". То що не так ??
ТАНК1, а, ч. Бойова броньована всюдихідна машина на гусеницях, озброєна гарматою та кулеметами, встановленими на башті, що обертається. Плацдарм відбив усі атаки, захопив дванадцять танків та панцирників, розгромив ущент білий корпус (Ю. Янов., II, 1958, 229); Як і слід було чекати, шосту контратаку почали танки. Вони виповзли з широкої улоговини, що тяглася перед дамбою, і, ставши в ряд, відкрили шалений гарматний вогонь (Гончар, III, 1959, 370); * У порівн. Повзуть у полі трактори, Неначе танки... (Сос., І, 1957, 468).
ТАНК2 а, ч., спец. Спеціально обладнаний бак, цистерна, відсік для зберігання або транспортування рідин. Спіймані тунці потрапляють до танків з охолодженою до нуля - мінус двох градусів морською водою (Рад. Укр., 4.VІ 1967, 4); Молоко закритою системою труб потрапляє в танки-охолодники, розміщені в молочному відділенні (Хлібороб Укр., 7, 1965. 16).
Академічний тлумачний словник
Зверни увагу, ПЕНЬОК - Бойова броньована всюдихідна машина
Це саме те, з-за чого ти тут "на гімно схОдив" і людей обсирать пробував!!! Так хто ж "дупоголо
Приведу простий приклад: слово "котлета" тобі відоме? Але те, що ми звикли іменувать "котлетою" таким насправді не є! Французською "котлета" - шматочок смаженого м"яса з кісткою ("поребрина") А те що ми "котлетою" іменуємо - "фальшивка" Так звана "котлета рубана" З "танком" - та сама історія Прийняли "умовну" назву - то й прийняли А цей придурок на голому місці "срач розвів" -на людину ні за що "наїхав"!
Ти дебіл? Всі зрозуміли що мова йде про танк. нахєр твій висєр тут? Кому ти що хочеш довести? Що ти розумний такий? Ну створи свій портал новин, посади там людей і з розумним виглядом на ранкових бріфінгах розказуй, що НІ В КОЄМУ РАЗІ ТАНК ТО НЕ БРОНЕМАШИНА! ВІКІПЕДІЯ АМІНЬ! )
Люди звісно будуть вважати тебе довбойобом, але вони хоч зарплатню будуть отримувати)
А так якого хрєна ми тут повині читати твою маячню? Це що сводка ГШ? ти нічого не попутав V-образний? ))))
друже, ти тупий і нецікавий, розвів срач на рівному місті. Тобі привели тлумачний словник, ти ж окрім кукарєку нічого навести не можеш) то хто з нас недороблене?