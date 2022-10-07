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"Слушай, добей, а!", - "Ми ж, сука, не ви - довбо#оби!", - поранений "лікар" з Костроми під час бою просить бійця ЗСУ добити його. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український військовий в бойових умовах відмовився добивати пораненого ворога на його прохання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах видно, що російський військовий опинився затиснутим між БТРом та стіною після зустрічі з ЗСУ. Він почав благати щоб його добили, але один з наших бійців намагається витягнути його. Навіть попри те, що бій продовжується.

"Ми ж, сука, не ви - довбо#оби!", - каже боєць і починає допомагати ворогу, який називається лікарем із Костроми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український танк Т-64БВ знищує російський танк з близької відстані. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+90
Українці ніколи не були на не будуть аднім народом з ублюдочними кацапами...
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07.10.2022 11:09
+71
Айболит дорогу в Африку показывал. На броне с автаматом. Такое.
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07.10.2022 11:09
+55
Надеюсь, амнести Интернешнл не осудят за этот братский удар по пятаку ))
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07.10.2022 11:10
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Ні один москаль чи кацап не схотів, побачити ї зробити висновки, як Українці, наприклад, рятували людей ( антимайданівців, російських диверсантів і інших українофобів) 2 травня в Одесі коли трапилась пожежа в будинку профспілок й на виклики ДСНС які довго не приїджали чи приїздили, напевно боячись їхати. Тому треба знищувати кацапів по більше, всіма способами і інші країни щоб приймали активну участь, як мінімум "вирізати" мільойнів 25-30. По іншому вони на жаль не розуміють і нас жаліти вони не будуть.
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07.10.2022 13:25 Відповісти
Хочу доповнити трошки що ватні кацапи в Українцях "бачили" лише негатив і заздрили Україні в цілому, тепер вони відгрібають поступово й може різко і в подальшому, мокшани отримають іще більше різних карм, бумерангів Бавовниняток і тому подібне.
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07.10.2022 13:43 Відповісти
тому і напали бо побачили толерасів
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31.12.2022 00:46 Відповісти
"Лада" накрилася...
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07.10.2022 14:18 Відповісти
з ручним керуванням
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08.10.2022 23:05 Відповісти
Лікар дає клятву Гіпократа, яка забороняє навмисне вбивство. Як він воювати збирався?
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07.10.2022 15:08 Відповісти
Так він же не лікар, а "врач"
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07.10.2022 19:02 Відповісти
Doktor Ай-болит
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08.10.2022 02:42 Відповісти
Ну так, а чем всё закончилось? Надеюсь, наши из-за этого вонючего ,,врача" не пострадали. И всё-таки его добили
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08.10.2022 07:31 Відповісти
Зацените красоту момента .Пацан ехал сверху на бехе а она потеряв управление от страха или поврежения вьехала в здание.Кацап слетел и попал под нее.И его бросили свои же типа медика .Это так" своих не бросаем".И наш не стрелял в него просто в сторону.
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08.10.2022 20:02 Відповісти
орк говорит, что, он врач, только наши врачи в белых халатах в больницах, а этот на танке, с автоматом, интересно кого он лечит???????????????
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09.10.2022 11:15 Відповісти
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