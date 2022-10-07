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Мінометники влучили у російський танк. ВIДЕО
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Українські бійці знищили російський танк прямим влучання із міномета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання в російську бронемашину зафільмований безпілотником та опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+46 частный сектор
показати весь коментар07.10.2022 11:31
+19 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар07.10.2022 11:33
+12 Alex K 8d0b77c0
показати весь коментар07.10.2022 11:39
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"фартовий" танк
мінометники - профі..
Тому що два прямих влучання одне за одним - для міномета це фантастика, якщо міни не кореговані.
Навіть для сьогодення 2С9 «Нона-С» - унікальна артилерійська система, що поєднує в собі властивості гармат різних видів і призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою.
Можливості цієї гармати дозволяють застосовувати її не тільки для ураження живої сили і руйнування оборонних споруд супротивника, але і вести боротьбу з танками, для чого до боєкомплекту входять різні набої. В першу чергу, це спеціальні осколково-фугасні артилерійські снаряди з готовим нарізом на провідному поясочку; такими снарядами можна вести вогонь на дальність до 8,7 км, а їх невисока початкова швидкість (367 м/с) дозволяє вести стрільбу з великою крутістю траєкторії.
-вращайте барабан!
-ииии..... на барабане супер приз! автомобиль!
Правильно-не бZдєть