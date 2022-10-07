Мінометники влучили у російський танк. ВIДЕО

Українські бійці знищили російський танк прямим влучання із міномета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання в російську бронемашину зафільмований безпілотником та опублікований у соцмережах.

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