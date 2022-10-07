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Мобілізованим з Якутії роздали шоколад та прокладки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Мобілізованим росіянам з Якутії роздали шоколад та прокладки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мобілізований дістає з пакету автомобільну аптечку, шоколад та прокладки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
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07.10.2022 11:46
+25
А букет?
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07.10.2022 11:44
+25
Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х
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07.10.2022 11:50
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А букет?
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07.10.2022 11:44 Відповісти
букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
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07.10.2022 11:46 Відповісти
І букет ))
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07.10.2022 11:46 Відповісти
ну логично - шоколадку на прокладку, и жрать.
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07.10.2022 11:44 Відповісти
Най ще шаблі замість автоматів і брічки замість танків дадуть і все буде норм ))
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07.10.2022 11:45 Відповісти
да этим можно колья и рогатины выдать. зачем на них металл тратить
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07.10.2022 11:47 Відповісти
Тоді вже каміння і шкури замість броніків ))
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07.10.2022 11:49 Відповісти
так у них и так вместо бронепластин - ворованные ноутбуки. это же те еще дебилы.
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07.10.2022 11:51 Відповісти
Не мішало би таблєтки від нервів і поносу .
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07.10.2022 11:45 Відповісти
Нє, най нервуються і сруться ... ))
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07.10.2022 11:48 Відповісти
походу шоколад з пургеном... тому і прокладки в дупу
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07.10.2022 15:04 Відповісти
Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х
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07.10.2022 11:50 Відповісти
Для ********** нормально
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07.10.2022 11:51 Відповісти
вы только что обидели всех **********, сравнив их с этим сбродом (((
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07.10.2022 11:52 Відповісти
то геи, а то п...
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07.10.2022 12:02 Відповісти
- Абраша, а ви вкурсе, что Изя таки ******** ?
- ой, вей, он что одолжил деньги и не вернул ?!
- нет, что вы... он в хорошем смысле этого слова !
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07.10.2022 12:04 Відповісти
А чорний пакет?
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07.10.2022 11:51 Відповісти
А на хера вы едете воевать , вы ж вообще читать не умеете ,как тот медведь
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07.10.2022 11:52 Відповісти
потому и едут.
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07.10.2022 13:08 Відповісти
Які ще тобі тактічєчкіє ачкі?! Прокладки на очі ліпи.
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07.10.2022 11:53 Відповісти
Це ці що пєтухов з навоза ліплять? Так вони ні шоколаду ні прокладок не бачили ніколи, от і думають що це якесь новітнє озброєння рус недоармії.
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07.10.2022 11:53 Відповісти
А памперси?!?!
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07.10.2022 11:54 Відповісти
для памперсов надо кушать, а им и прокладки хватит
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07.10.2022 13:10 Відповісти
А памперси - це занадто дорого, або дефіцит?
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07.10.2022 11:54 Відповісти
А Вагнеру дают дроны, одежду дорогую, противодронное оружие волонтеры. А извините здесь только насмешки над врагом манипулятивные.
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07.10.2022 11:57 Відповісти
******* всеравно вся русня бует в пакете,и как можно не ржать с тупых имбецилов,иди поплачь зрадойоб или просто кацап)))
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07.10.2022 12:02 Відповісти
Шо воно белькоче?
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07.10.2022 11:58 Відповісти
Если что то у Вагнера даже своя авиация есть. Думаю даже в Азова врятли что такое есть
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07.10.2022 11:59 Відповісти
У повара дохера чего есть. И ЧП и зеки и карманное *****. А тебе что, от этого легче, руцьке?
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07.10.2022 12:03 Відповісти
Орки голодні на шоколадки тому будуть працювати за шоколадки
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07.10.2022 11:59 Відповісти
за Б/У трусы !
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07.10.2022 12:02 Відповісти
Було б непогано роздати їм ще й протизаплідні засоби,на випадок зустрічі з кадировцями....
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07.10.2022 12:00 Відповісти
Чукча держит шоколадку.
Второй начинает расспрашивать:

- Она вкусная, однако?
- Вкусная, однако!
- Как оленя?
- Не.
- Как тюленя?
- Не.
- А как?
- Как ипаться....
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07.10.2022 12:01 Відповісти
анекдоту лет 100. И в оригинале был апельсин (********). Спиртом, водкой, шоколадом чукчей еще геологи-полярники угощали.
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07.10.2022 12:07 Відповісти
Спирт и табак стоили чукчам независимости от российской империи.
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07.10.2022 12:13 Відповісти
Да и шоколадку-то дали - без шоколада.
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07.10.2022 12:16 Відповісти
сухпайки им из копальхена выдали ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%BD
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07.10.2022 12:06 Відповісти
**@льхен - копальхен!!!
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07.10.2022 13:29 Відповісти
Они несут русский мир, так как из всего русского знают "я х*ею *лядь"!
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07.10.2022 12:13 Відповісти
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07.10.2022 12:20 Відповісти
В СРСР були прокладки?
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07.10.2022 14:05 Відповісти
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07.10.2022 12:49 Відповісти
Не перепутай - что куда совать, Кутузов!
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07.10.2022 13:27 Відповісти
путин по себе судит
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07.10.2022 13:54 Відповісти
памперси та та закріплююче потрібно видавати
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07.10.2022 14:52 Відповісти
Прокладки им придётся запихивать в задницы когда прилетит хаймарс.
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07.10.2022 15:37 Відповісти
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09.10.2022 00:32 Відповісти
Памперсы ищо надо выдать!
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10.10.2022 10:58 Відповісти
 
 