Двох окупантів, що спали в окопі, українські бійці ліквідували за допомогою дрона. ВIДЕО

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влучно скинули боєприпас з дрона та ліквідували двох окупантів, що спали в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення загарбників бійці опублікували у соцмережах.

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