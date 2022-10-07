49 217 97
Двох окупантів, що спали в окопі, українські бійці ліквідували за допомогою дрона. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влучно скинули боєприпас з дрона та ліквідували двох окупантів, що спали в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення загарбників бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+49 Valter Valter
показати весь коментар07.10.2022 11:56
+37 Юрий Педаченко
показати весь коментар07.10.2022 12:08
+31 Артем 42df2539
показати весь коментар07.10.2022 11:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Недостатньо перемог у хлопців які можна показати?
Чи це психологічна атака на москалів...
Второй: - А где мои яйца?
"Мы пытались с министром (иностранных дел Швеции. - Ред.) Бильдтом объяснить украинской стороне, что на последних метрах этого марафона нужно выполнить все условия. Будем надеяться, что Украина успеет", - отметил он.
После встречи с Виктором Януковичем министр сделал довольно резкое заявление. "У нас нет времени для блефа", - сказал Радослав Сикорский журналистам.
"Последний срок - это 18 ноября", - добавил он.
......
Евромайда́н - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины.
То есть, порошкобот, ты реально думаешь, что это мол такое совпадение ? Может ты л-х ?
Доказу що той що знепритомнів втратив життя - також.
Адже були п'яні як чіпи, при будь якому болі різної ступені - тіло просить реакції без прорахунку що саме пошкоджено - шкіра чи артерія.
Останнє, якщо розуміти будову скелету (артерія під кісткою коли він лежить на спині), має шанс пошкодження - 15%. Тому скоріше за все відключився від алко+шоку. Але пролежить 1-2 години та втратить 1 літру крові. Це зовсім не смертельно.
Очевидно що непопадання в ціль - унеможливлює 100% знищення.
Той що поряд - навіть не проснувся... Тобто промілей там на трьох)
А жертва насилля зрадіє (уявіть!!!) болісному завиванню гвалтівника. Хіба ж можна радіти чужому болю!
баба с пышнАю пиз..ой,
бочка пива, водки таз
и кадырова приказ
-Саня ты в порядке, саня?
-Блэт, пиструнчик оторвало!
-Неееет!!!
А путин по ним ракетой ударил.
Видели видео, где тело молодой женщины из под завалов вытаскивали?
Посмотрите, потом будете новости про убитых орков лайкать.
.
це оті два гомика, що один одному смоктали.
перед смертю, коли зрозуміли що вогом відірвало все, що вони смоктали обійнялися та здохли.
яка сумна новина, піду порву два баяни.
--- Москалі копають собі яму.
--- Лягають туди.
--- Чекають дрону.
--- Всьо.
П.С. Это я всем этим зоозащитникам.
-- я йєщьо і усрался
А потім згадуєш, що - русня. Яка прийшла на твою землю зі зброєю. Яка розвалила у щебінь Маріуполь. Яка там вбила майже 100 тисяч цивільних.
Та бийте тварюк без жалю, пацани!