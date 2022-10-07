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Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ за допомогою дрона успішно атакували групу російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українські бійці опублікували у соцмережах. На записі видно 10 окупантів, частина з яких несуть на ношах свого пораненого. Після влучного скидання боєприпасів, лише один із них почав втікати, а інші залишилися лежати на землі.
Топ коментарі
+39 Роман с камнем
показати весь коментар07.10.2022 13:16
+34 Роман с камнем
показати весь коментар07.10.2022 13:20
+23 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар07.10.2022 13:16
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В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко там ВОГ сидит...
Вони вже вміють притворяться щоб повторній приліт не стимулювати...