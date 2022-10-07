Україна може виготовляти дрони-камікадзе кращі за іранські, все для цього є, не вистачає лише державної програми, - Бутусов. ВIДЕО

Через низьку вартість іранських дронів-камікадзе РФ може витрачати велику кількість таких засобів. Вони в рази дешевші, ніж крилаті та балістичні ракети

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму відео.

За словами журналіста, застосування Росією іранських безпілотників - це менша загроза, аніж російські ракети.

"Це вже демонстрація того, що в Росії є недостатньо далекобійних засобів ураження і вони застосовують такі Shahed-136. Це дуже простий у виготовленні безпілотник, його основна перевага - це ціна. Там двигун, у нас його називають "літаючий мопед". Його можна почути на 10 км. Вони навіть коли прокладають маршрут, то намагаються йти вздовж трас, щоб не чули цей двигун. Росіяни розуміють його вразливість. Але вони дешеві. Їх можна послати по різних маршрутах, на цих маршрутах Shahed'и можуть створити достатнє навантаження на засоби ППО, знайти вразливі зони, де наші ЗРК не розгорнуто, де наші радари їх не бачать та знайти вразливість", - пояснив Бутусов.

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За словами головного редаткора Цензор.НЕТ, через низьку вартість цих дронів РФ може витрачати велику кількість таких засобів. Вони в рази дешевші, ніж російські крилаті та балістичні ракети.

"Росіяни знайшли дешевий спосіб розсередження наших засобів ППО, завдання ударів у тилах. Все це зроблено примітивними засобами, які доступні нам. Цей Shahed-136 створений з підручних матеріалів, які виробляються на комерційному ринку. Всі ці мікросхеми, плати, двигун, все це можна замовити та доставити в Київ. Це навіть не підлягає якимось обмеженням як військове обладнання. Бойову частину тут можна зробити, для цього не треба високих технологій. Головний урок для нас - ми не можемо розробити те, що навіть Іран, країна під санкціями, давно поставила в Сирію", - зазначив Бутусов.

Це все, додав журналіст, потребує державних програм та державного фінансування, замовлення.

"У нас є конструктори, є технології навіть кращі. Навіть кращі двигуни ми можемо брати, кращі мікросхеми, плати, процесори, краще систему навігації створити. Для цього треба просто державна програма, якої нема на цей момент. На жаль, поки що ми цієї цілеспрямованості досягнути не можемо в плані виробництва дронів", - додав Бутусов.

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