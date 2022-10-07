Україна може виготовляти дрони-камікадзе кращі за іранські, все для цього є, не вистачає лише державної програми, - Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через низьку вартість іранських дронів-камікадзе РФ може витрачати велику кількість таких засобів. Вони в рази дешевші, ніж крилаті та балістичні ракети
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму відео.
За словами журналіста, застосування Росією іранських безпілотників - це менша загроза, аніж російські ракети.
"Це вже демонстрація того, що в Росії є недостатньо далекобійних засобів ураження і вони застосовують такі Shahed-136. Це дуже простий у виготовленні безпілотник, його основна перевага - це ціна. Там двигун, у нас його називають "літаючий мопед". Його можна почути на 10 км. Вони навіть коли прокладають маршрут, то намагаються йти вздовж трас, щоб не чули цей двигун. Росіяни розуміють його вразливість. Але вони дешеві. Їх можна послати по різних маршрутах, на цих маршрутах Shahed'и можуть створити достатнє навантаження на засоби ППО, знайти вразливі зони, де наші ЗРК не розгорнуто, де наші радари їх не бачать та знайти вразливість", - пояснив Бутусов.
За словами головного редаткора Цензор.НЕТ, через низьку вартість цих дронів РФ може витрачати велику кількість таких засобів. Вони в рази дешевші, ніж російські крилаті та балістичні ракети.
"Росіяни знайшли дешевий спосіб розсередження наших засобів ППО, завдання ударів у тилах. Все це зроблено примітивними засобами, які доступні нам. Цей Shahed-136 створений з підручних матеріалів, які виробляються на комерційному ринку. Всі ці мікросхеми, плати, двигун, все це можна замовити та доставити в Київ. Це навіть не підлягає якимось обмеженням як військове обладнання. Бойову частину тут можна зробити, для цього не треба високих технологій. Головний урок для нас - ми не можемо розробити те, що навіть Іран, країна під санкціями, давно поставила в Сирію", - зазначив Бутусов.
Це все, додав журналіст, потребує державних програм та державного фінансування, замовлення.
"У нас є конструктори, є технології навіть кращі. Навіть кращі двигуни ми можемо брати, кращі мікросхеми, плати, процесори, краще систему навігації створити. Для цього треба просто державна програма, якої нема на цей момент. На жаль, поки що ми цієї цілеспрямованості досягнути не можемо в плані виробництва дронів", - додав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Але щоб олігарх відкрито пішов і списав собі борги на вкрадене підприємство... Це вже з області фантастики... Як же ж вони гоїв ненавидять... Йде війна, бюджету не хватає коштів, передовой броніків, обягу... зброї... а воно нахабно йде і робить своє чорне діло...
https://censor.net/ua/news/3372060/na_telemarafon_yedyni_novyny_u_2023_rotsi_planuyut_vytratyty_2_mlrd_grn_nardep_jeleznyak
"У 2018-му найбільшу допомогу від держави знову отримали фірми, пов'язані з мільярдером Юрієм Косюком. Ідеться про близько 970 мільйонів гривень"
У кожного свої схеми, у когось марафон, у когось дрзі-олігархи.
Ви мабуть знаєте що в недемократичних державах вибори йдуть не по волі людей, а с чого ви взяли що наша держава обирає владу на виборчих дільницях, а не в кабінетах Коломойського, Рината Ахметова, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та ще 100+.
С чого ви взяли що десь на віргінських островах у них немає штабу маніпуляції не тільки ЗМІ а й виборів? Це простіше ніж в соціологію гратися...
Держава - в руках олігархів, якщо для вас це недоконано... то скоріше ви простішу відповідь шукаєте на питання "хто винен"... та ставите в дорікання популсу що він голосує "не так"... Але достеменно ви цього не знаєте, а висновки робите...
А до тих пір бажаю вам не шукати легких відповідей на складні питання.
Особливо клеймити тих, чья вина не доведена. Так ви краще не робите тим хто недостатньо освідчений.
наповнити відроботкою з Чернобиля
та запустити на мацкву-щоб орки зрозуміли
що таке ядерна зброя
В Туреччині для запуску виготовлення Байрактарів потрібна була державна програма або підтримка?
Але конкретні факти у вас є?
Те, що в усьому світі (і навіть у Штати... Та що там - Штати на першому місті!) існує ВПК лоббі - не таємниця.
І отут виникає питання - де було наше лоббі? Де був Кос'янов і той ж Бутусов?
Не змогли?
Тоді які питання від них можуть бути?
Акциз на дороги - есть, а на дроны - нет !
Приоритеты расставлены....
Зі слугами наріду вся партія ОПЗЖ і ці мерозотники - це відветрті вороги Украіни і п'ята колона кремля
https://censor.net/ua/news/3372133/nad_viyiskovoyu_bazoyu_u_kaluzkiyi_oblasti_rf_vybuhnuv_bezpilotnyk
Похоже Украина не только может, но и изготовляет и успешно применяет беспилотники-камикадзе.