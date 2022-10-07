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Україна може виготовляти дрони-камікадзе кращі за іранські, все для цього є, не вистачає лише державної програми, - Бутусов. ВIДЕО

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Через низьку вартість іранських дронів-камікадзе РФ може витрачати велику кількість таких засобів. Вони в рази дешевші, ніж крилаті та балістичні ракети

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму відео.

За словами журналіста, застосування Росією іранських безпілотників - це менша загроза, аніж російські ракети.

"Це вже демонстрація того, що в Росії є недостатньо далекобійних засобів ураження і вони застосовують такі Shahed-136. Це дуже простий у виготовленні безпілотник, його основна перевага - це ціна. Там двигун, у нас його називають "літаючий мопед". Його можна почути на 10 км. Вони навіть коли прокладають маршрут, то намагаються йти вздовж трас, щоб не чули цей двигун. Росіяни розуміють його вразливість. Але вони дешеві. Їх можна послати по різних маршрутах, на цих маршрутах Shahed'и можуть створити достатнє навантаження на засоби ППО, знайти вразливі зони, де наші ЗРК не розгорнуто, де наші радари їх не бачать та знайти вразливість", - пояснив Бутусов.

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За словами головного редаткора Цензор.НЕТ, через низьку вартість цих дронів РФ може витрачати велику кількість таких засобів. Вони в рази дешевші, ніж російські крилаті та балістичні ракети. 

"Росіяни знайшли дешевий спосіб розсередження наших засобів ППО, завдання ударів у тилах. Все це зроблено примітивними засобами, які доступні нам. Цей Shahed-136 створений з підручних матеріалів, які виробляються на комерційному ринку. Всі ці мікросхеми, плати, двигун, все це можна замовити та доставити в Київ. Це навіть не підлягає якимось обмеженням як військове обладнання. Бойову частину тут можна зробити, для цього не треба високих технологій. Головний урок для нас  - ми не можемо розробити те, що навіть Іран, країна під санкціями, давно поставила в Сирію", - зазначив Бутусов.

Це все, додав журналіст, потребує державних програм та державного фінансування, замовлення. 

"У нас є конструктори, є технології навіть кращі. Навіть кращі двигуни ми можемо брати, кращі мікросхеми, плати, процесори, краще систему навігації створити. Для цього треба просто державна програма, якої нема на цей момент. На жаль, поки що ми цієї цілеспрямованості досягнути не можемо в плані виробництва дронів", - додав Бутусов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Тоді ми не зможемо будувати дороги. (ВАЗ)
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07.10.2022 13:21
+29
Не на часі. Треба будувати дороги и 600 мільйонів гривень виділити на єдиний телемарафон.
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07.10.2022 13:21
+15
Где асфальт, а где дроны !
Акциз на дороги - есть, а на дроны - нет !
Приоритеты расставлены....
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07.10.2022 13:26
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Украина может и ядрёные ракеты делать. Угу. Только программы не хватает.
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07.10.2022 13:20 Відповісти
бажаня
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07.10.2022 14:05 Відповісти
Баження у зелених одне - пи...ти і продавати все підряд
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07.10.2022 15:33 Відповісти
За 30 років хтось діяв інакше? Назовіть їх, будь-лака.
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07.10.2022 16:12 Відповісти
Круче них ніхто, ви маєте рацію
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07.10.2022 16:14 Відповісти
сум та й годі... дозволяємо нас згноювати - вони і раді стараться...
Але щоб олігарх відкрито пішов і списав собі борги на вкрадене підприємство... Це вже з області фантастики... Як же ж вони гоїв ненавидять... Йде війна, бюджету не хватає коштів, передовой броніків, обягу... зброї... а воно нахабно йде і робить своє чорне діло...
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07.10.2022 16:21 Відповісти
Тоді ми не зможемо будувати дороги. (ВАЗ)
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07.10.2022 13:21 Відповісти
й вкладати гроші в телеканал "Рада"...
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07.10.2022 13:47 Відповісти
У нас купа своїх проектів, які розвивалися при "баризі", шукали найкращий варіант, а при гарному, нє крадущєму мальчіку, знищили все, що було, не зилишили ні кращий ні гірший. Як проказав час то це була дуже велика помилка, бо дрони, як і ракети потрібні в цій ******** війні, а не дороги.
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07.10.2022 15:33 Відповісти
Не на часі. Треба будувати дороги и 600 мільйонів гривень виділити на єдиний телемарафон.
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07.10.2022 13:21 Відповісти
2.3 мільярди.
https://censor.net/ua/news/3372060/na_telemarafon_yedyni_novyny_u_2023_rotsi_planuyut_vytratyty_2_mlrd_grn_nardep_jeleznyak
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07.10.2022 13:42 Відповісти
Не в якості противаги, а в доповнення - з 2014 року "Не на часі"

"У 2018-му найбільшу допомогу від держави знову отримали фірми, пов'язані з мільярдером Юрієм Косюком. Ідеться про близько 970 мільйонів гривень"

У кожного свої схеми, у когось марафон, у когось дрзі-олігархи.
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07.10.2022 14:27 Відповісти
Потім Косюк фінансував "Довіру"
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07.10.2022 16:07 Відповісти
Може, але не буде!Поки до влади будете обирати дилетантів.Пів року масштабної війни...нічого не виробляється.Повна залежність від імпорту.І задавати питання уряду не начасі,а коли буде на часі?
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07.10.2022 13:22 Відповісти
Тобто серіал "Голобородько" знімав дилетант? Чи державу обкрадають та в судах собі борги списують, облгази скупляють дилетанти? Просинайся друже! Олігархія править балом, а "Нові обличчя" щоб мізки стаду задурити.
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07.10.2022 16:15 Відповісти
А ви вважаєте, що той "культурний" продукт дорого вартує?Не потрібно мені про олігархів та їх ляльок розповідати..коли Зеленський висувався всі знали про те, хто за ним стоїть,люди зробили вибір та мають те ..
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07.10.2022 16:21 Відповісти
перечитайте першій свій коментар зі сторони. В ньому немає розуміння чому олігархія обкрада населення, не ради свого достатку - а щоб ми були бідними як в Сев. Кореї.

Ви мабуть знаєте що в недемократичних державах вибори йдуть не по волі людей, а с чого ви взяли що наша держава обирає владу на виборчих дільницях, а не в кабінетах Коломойського, Рината Ахметова, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та ще 100+.

С чого ви взяли що десь на віргінських островах у них немає штабу маніпуляції не тільки ЗМІ а й виборів? Це простіше ніж в соціологію гратися...

Держава - в руках олігархів, якщо для вас це недоконано... то скоріше ви простішу відповідь шукаєте на питання "хто винен"... та ставите в дорікання популсу що він голосує "не так"... Але достеменно ви цього не знаєте, а висновки робите...
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07.10.2022 16:33 Відповісти
Я бачу що ви читати не вмієте я ж написав що люди свідомо обрали того кого обрали, вибори визнали демократичними ,вже двадцять років я пишу про одне й те ж держава повинна перестати займатися бізнесом,бо зараз том менеджери всім відомих олігархів по сумісництву керують в уряді або державними корпораціями.Хочемо зменшення корупції беремо приклад з США.
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07.10.2022 16:41 Відповісти
предоставите докази що вибори не підтасовані. Тоді погоджусь з вами.

А до тих пір бажаю вам не шукати легких відповідей на складні питання.

Особливо клеймити тих, чья вина не доведена. Так ви краще не робите тим хто недостатньо освідчений.
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07.10.2022 16:59 Відповісти
треба захопити декілька іранських дронів
наповнити відроботкою з Чернобиля
та запустити на мацкву-щоб орки зрозуміли
що таке ядерна зброя
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07.10.2022 13:23 Відповісти
Щоб у них право влупити ЯО, ти цього бажаєшь
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07.10.2022 13:39 Відповісти
Он как раз и бажає, это ж троллятина пригожинская гадит.
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07.10.2022 15:19 Відповісти
Я щось заплутався....
В Туреччині для запуску виготовлення Байрактарів потрібна була державна програма або підтримка?
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07.10.2022 13:26 Відповісти
так
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07.10.2022 13:27 Відповісти
Глава кампании зять Президента,по-совместительству, какбе общеизвестный факт
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07.10.2022 13:33 Відповісти
Ви будуєте project trend за місцевими шаблонами.
Але конкретні факти у вас є?
Те, що в усьому світі (і навіть у Штати... Та що там - Штати на першому місті!) існує ВПК лоббі - не таємниця.
І отут виникає питання - де було наше лоббі? Де був Кос'янов і той ж Бутусов?
Не змогли?
Тоді які питання від них можуть бути?
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07.10.2022 13:41 Відповісти
почитайте пост Луценка на "Обозревателе", може роз'ясниться...
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07.10.2022 13:48 Відповісти
Где асфальт, а где дроны !
Акциз на дороги - есть, а на дроны - нет !
Приоритеты расставлены....
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07.10.2022 13:26 Відповісти
Іран навіть показав, як облаштувати фабрику так, щоб її неможливо було розбомбити. Необхідно будувати більше метро не через економічні вигоди/витрати, а просто тому, що вони служать бункерами для всього, включаючи ядерну атаку, і по дорозі можна прорити кілька тунелів для захищених заводів.

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07.10.2022 13:30 Відповісти
Походу Израиль разбомбил только крытый павильон с несколькими образцами беспилотников а не сами заводы. Иран уже давно все от ядерных установок до беспилотников все под землей делает
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07.10.2022 13:51 Відповісти
Треба дивитися на причину, не програми державної не вистачає, а патріотів і державників висококваліфікованих і мотивованих не вистачає, щоб швидко запустити виробництво. Натомість там купа паразитів, диверсантів і хабарників. А президент усілякими там бпла не сильно схоже переймається. Може він і був змушений змінитися і пристосуватися до ситуації, демонструвати, як актор свою продержавницьку позицію, зростання патріотизму, але імітація, справжню кваліфікацію і спроможність не додає. А просто надавати команди розробити, виготовити, розбомбити, без тих, хто це вміє і буде робити - то буде такий же результат, як в чмобіків. Так що наших дронів таких у великих кількостях у військах, у цьому році принаймі, можете не чекати. Це тільки під керівництвом Турчинова і у таких професіоналів, як пан Герой України генеральний конструктор КБ Луч, - Коростельов Олег Петрович, могло швидко виходити виготовляти такі складні речі, як Нептун, Вільха, розробляти ЗРК СД-300, ударний БПЛА Сокіл і т.д. А зараз хто їх замінить?
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07.10.2022 13:31 Відповісти
все вірно,риба гниє з голови,оточення президента зробило йому теплу ванну з якої він вже півроку не вилазить,а самі на телемарафонах піаряться за держбюджет і рейтинги накручують вимкнувши з етеру всі патріотичні ЗМІ...але каденція Зеленського завершується,тому почуємо та побачимо багато цікавого.
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07.10.2022 16:29 Відповісти
так це ж гроші треба, а марафон за що оплачувати?
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07.10.2022 13:32 Відповісти
СН хоче виграти війну виключного за рахунок допомоги Заходу, особливо не вкладаючи у впк. Державні гроші краще пустити на свої забаганки, їх доцільність використання ніхто не перевірятиме, а людям головне, що президент не втік, постійно скидує свої зобов'язання на плечі НАТО і кожного вечора випускає ролік, де прямо вказується на його значний внесок у кожній вдалій операції ВСУ
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07.10.2022 13:32 Відповісти
по перше це зручно,політики зручно влаштувалися,легко зпихнути невдачі на когось, наприклад на Захід який щось там недодає забуваючи про власний уряд..
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07.10.2022 16:32 Відповісти
я помню как мы далеко не самый специфичный шаговый мотор две недели искали по всей Украине еще задолго до войны ... так что насчет все есть это сомнительно ... хотя, если в Украине делались бы свои мопеды, то наверно собрать можно было бы ...
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07.10.2022 13:33 Відповісти
Львовский мотозавод (
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07.10.2022 13:52 Відповісти
там давно приміщення під шарашки розпродали. тільки назва "мотозавод" і залишилася
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07.10.2022 14:19 Відповісти
🤣
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07.10.2022 15:21 Відповісти
Треба казати конкретно, проблема в президенті він головнокоманданте
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07.10.2022 13:37 Відповісти
А якщо поставиш іншого президента, і в нього не вийде запустити виробництво, а крім того, ще буде жувати галстук, бігати підписувати договори з новими лініями розмежування і заважати військовим робити свою справу? Що тоді будеш робити? Лити крокодилячі сльози? Чи "хуже уже нібудєт"?
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07.10.2022 13:45 Відповісти
А якщо вийде у нового президента поставити виробництво?!!
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07.10.2022 14:01 Відповісти
Ризик великий. Я розумію, якби зараз оборона валилась скрізь, головнокомандувач, як переляканий, бігав би по офісі в паніці. То треба було знімати неважливо як. А так, ЗСУ досить впевнено витискає "другу армію всесвіту". Військових ніхто не обмежує і не заважає. Від добра добра не шукають. А наразі це добро, хоч воно може декому не подобатись.
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07.10.2022 14:08 Відповісти
Найголовніше, щоб говнокамандующій не ліз до військових, і не заважав їм...
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07.10.2022 16:56 Відповісти
Зате в держави є програма на підтримку "зеленого телемарафону"!
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07.10.2022 13:41 Відповісти
Проблема в том , что любое производство не выгодно вороватой власти!Выгоднее все завозить и брать откаты на таможне ,которые сразу идут наверх!А людей держать впроголодь и обещаниями заставлять голосовать как надо! И война это не изменила , наш враг сидит во власти, и рашка все делает для того что бы так было , иначе ей Украину не удавить!
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07.10.2022 13:43 Відповісти
Не треба зводити все до вороватості. Там все набагато глибше.
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07.10.2022 14:13 Відповісти
Нажаль при зе und дєрьмак и компания це не можливо. В них зовсім протилежні інтереси.
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07.10.2022 13:43 Відповісти
Мені завжди цікаво яку перемогу ми можемо одержати під керівництовом Зелі.
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07.10.2022 13:47 Відповісти
Мали мінімум вісім років, щоб розробити приграму випуску ударних дронів. А все досі залишається на рівні приватних фірм та ентузіастів. Це ганьба.
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07.10.2022 13:43 Відповісти
якщо немає державної підтримки ці розробки незаконні й за це переслідують...
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07.10.2022 13:49 Відповісти
А хто були і є керівниками оборонпрому? То був автоділер, нині - не "технар". а чи то "економіст", чи то богослов (захистив кандидатську з історії церкви)... А хто голова наглядової ради - Милованов, який казав "мене ніколи не цікавила Україна"? Великі специ!
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07.10.2022 14:15 Відповісти
Зешобле это и накуй не надо (((
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07.10.2022 13:47 Відповісти
Я ето уже 30 лет слышу что Украина ого-го чего может выпускать. Но пока выпускаем мы только олигархов и зеленые тарифы
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07.10.2022 13:47 Відповісти
Когда имеешь пророссийских агентов во всех ветвях власти, как ты можешь запустить производство оружия? Это сейчас хотя бы от Медведчука избавились. Но сейчас вкладываться в завод, когда полстраны не работает, а их нужно как-то поддержать... Надежда только на Запад.
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07.10.2022 13:53 Відповісти
Збехались одного Мертветчука кажете , а у ВР засідає , в одній спайці ,
Зі слугами наріду вся партія ОПЗЖ і ці мерозотники - це відветрті вороги Украіни і п'ята колона кремля
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07.10.2022 13:59 Відповісти
Блин почему все думают что дешовый дрон значит любой дурак в гараже спаяет из кило тротила мотокосы и платы с алиэкспресс, там управление идет на 1000км, значит должен быть очень мощный и технологичный пункт управления и такойже высотный дрон ретранслятор сигнала малозаметный для пво и устойчивый к системам реб, а это блин с коленки не соберешь...
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07.10.2022 14:03 Відповісти
это как снаряд 155мм стоит 2 000$ а САУ три миллиона
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07.10.2022 14:11 Відповісти
ну так дешевым популистам в это не нужно вникать ... и хватает только кинуть в безграмотный народ идею и все )) .... то что там помимо двухтактного двигателя еще есть микроэлектроника для управления полетом и мощной РЭБ и где ее брать, вопрос как-то не раскрыт ...
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07.10.2022 14:13 Відповісти
Вся электроника собирается из запчастей с aliexpress!
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07.10.2022 14:34 Відповісти
Ну так собери! Без боевой части никто не запрещает. Дашь свое предложение президенту. И если он тебе откажет, тогда снимем его
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07.10.2022 14:35 Відповісти
Я не говорил что занимаюсь дронами , а просто электронщик и знаю принципы и работал с микроконтроллерами и программировал их!И покупал на алиэкспресс и знаю что там продается.Но сейчас я просто занят тем что выживаю используя свои знания! Кормлю семью! И сколько таких как я? Для того что бы чем то заниматься надо иметь возможности , а зарабатывание денег на выживание отнимает практически все время.Вместо того что бы использовать потенциал , занимаются видосиками и выспрашиванием всего и вся у запада!
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07.10.2022 22:22 Відповісти
мы и ОТРК Гром можем.. АЕОА
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07.10.2022 14:07 Відповісти
Зараз в фб дуже популярний пост одного колись популярного журналіста. Він розповідає, як ходив до попереднього президента і вмовляв його налагодити виробництво дронів, але той през йому відмовив. Цікава річ, у коментах запитали у цього журналіста декілька разів, чому він не пішов до діючого преза з такою самою пропозицією, а в отвєт - тішіна. Отже, у імбіцилів73% нічого не міняється - якщо в країні є пройоб, то винуватий у ньому порошенко, а пріZeдент хароший, він розповідає у відосах тільки про перемоги і ні за що у цій країні не відповідає.
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07.10.2022 14:08 Відповісти
Не може бути одна людина бути винна у пройобах, а тим паче президент України, який по суті нічого не вирішує в параментсько-президентській республіці.
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07.10.2022 14:16 Відповісти
У президента більшість в парламенті. Все вирішує його влада. Але Єрмаку прийшла вказівка з кремля, - ніяких дронів, які можуть доставати аєродроми в росії.
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07.10.2022 15:08 Відповісти
Україна може виготовляти дрони-камікадзе - все для цього є, не вистачає лише державної програми Держава, державна програма, бюрократія - все що є у світі неефективного, навіть шкідницького. Тільки приватний бізнес. Потрібні спрощені умови... Без отримання ліцензій, без ... тільки ентузіазм, ініціатива і "нємєшать"
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07.10.2022 14:11 Відповісти
Без отримання ліцензій? Хочеш мати вибухівку у кожному підвалі?
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07.10.2022 14:18 Відповісти
Вибухівку розробляти непотрібно, це зроблено до нас.
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07.10.2022 14:54 Відповісти
Некоторые виды дронов Украина может производить и через неделю. Бизнес сделает. Нужна не программа, а спецификация от ВСУ, какие дроны необходимы ВСУ. Для разгона мобиков и освобождения Крыма всё же нужны разные дроны. И нужно воспользоваться опытом ВОВ и в "Антонов" поставить кровати, чтобы уже через неделю была бы вся документация планеров под разные двигатели и БЧ.
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07.10.2022 15:09 Відповісти
Є так званий декларативний спосіб початку діяльності господарності. Якщо по виготовленні зброї, - в широкому сенсі, - то підприємство підпадає під нагляд СБУ, МінОборони - при СССР представник воєнвєдомства... Прописується певний режим охорони: фізичної, інтелектуальної власності - все те, що на казенному підприємстві... Приватний власник ліпше себе захистить - то його найвищий інтерес. Облік? Довжину паркану можна визначити по кількості цвяхів...
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07.10.2022 15:04 Відповісти
Якби в Україні була українська влада, а не прокремлівська, то подібних дронів з дальністю до 1000 км. за пів року можна було б виготовити тисячі.
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07.10.2022 15:05 Відповісти
В Украине полно высококлассных сециалистов, которые чужое копировать не будут. Производят самолёты, вертолёты - дайте им нормальные деньги и будет дешёвый эффективный беспилотник. Нам же постоянно выделяются сотни миллионов - куда они нахрен деваются ?
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07.10.2022 15:09 Відповісти
Да нет, мы лучше будем списывать по 4 мрд. долгов с кучерявой Шлюхи бени...
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07.10.2022 16:25 Відповісти
Это сегодня
https://censor.net/ua/news/3372133/nad_viyiskovoyu_bazoyu_u_kaluzkiyi_oblasti_rf_vybuhnuv_bezpilotnyk


Похоже Украина не только может, но и изготовляет и успешно применяет беспилотники-камикадзе.
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07.10.2022 18:45 Відповісти
Бутусов я з тобою згоден шо ми можем хоч черта робити щоб він кацапів душиа,але відповіси на запитання,а хто красти буде в віськовий час.
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07.10.2022 19:30 Відповісти
Ярд триста на телемарафон, то нужне дєло, а от війна то нехай люди баблом скидаються! Яким хреном можна ту шоблу що Верховній Раді сидит, взять і розпустить, бо вже підзайо@ла та монобільшість?
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07.10.2022 23:39 Відповісти
 
 