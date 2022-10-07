Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

38-річний Олександр Засядько боронив Україну в складі Батальйону ім. генерала Кульчицького.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Прощання з Олександром відбулося в Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі в Києві.

Провести його в останню путь прийшли рідні й бойові побратими.

Олександр спочине на цвинтарі в с. Юрчиха Кам'янського району Черкаської області.

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