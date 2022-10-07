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Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
38-річний Олександр Засядько боронив Україну в складі Батальйону ім. генерала Кульчицького.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Прощання з Олександром відбулося в Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі в Києві.
Провести його в останню путь прийшли рідні й бойові побратими.
Олександр спочине на цвинтарі в с. Юрчиха Кам'янського району Черкаської області.
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