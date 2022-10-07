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Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

38-річний Олександр Засядько боронив Україну в складі Батальйону ім. генерала Кульчицького.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання з Олександром відбулося в Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі в Києві.

Провести його в останню путь прийшли рідні й бойові побратими.

Олександр спочине на цвинтарі в с. Юрчиха Кам'янського району Черкаської області.

Також дивіться: З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 01
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 02
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 03
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 04
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 05
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 06
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 07
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 08
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 09
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 10
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 11
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 12
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 13
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 14
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 15
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 16
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 17
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 18
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 19
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 20
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 21
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 22
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 23
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 24
Захисника України Олександра (Дафа) Засядька провели в останню путь 25

Автор: Ольга Лузан
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!

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07.10.2022 13:43 Відповісти
У нас уходят лучшие...
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07.10.2022 13:44 Відповісти
Практически цвет нации... Вечная память и подяка Герою.
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07.10.2022 13:54 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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07.10.2022 13:44 Відповісти
Украіна в жалобі 😪😪😪
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07.10.2022 13:53 Відповісти
Слава тобi Герой! Ти вiтддав найдорожче-свое життя за Украiну! Сем,i ,рiдним глибокi спiвчуття. Це и наше горе.
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07.10.2022 14:41 Відповісти
 
 