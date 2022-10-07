Іранські дрони добре помітні для української ППО, але росіяни шукають "шпарини", де відсутня протиповітряна оборона, - Бутусов. ВIДЕО
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УкраїнськаППО бачить та знищує іранські безпілотники, але поки що немає розгалуженої мережі протиповітряної оборони, щоб знищувати їх усі.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і своєму відео.
"У них далекобійність велика, до 2 тис. км можуть пролетіти, але наша ППО їх добре бачить. Питання в тому, що вони шукають маршрути, де нема наших засобів ППО. Посилаються попереду дрони-розвідники, які шукають радіолокаційне випромінювання та чи працює по них ППО. Вишукують цілі там, де ППО не є щільною. Наприклад, Росія вдарила по Білій Церкві, тобто вони шукають шпарини, де 100% немає прикриття і намагаються вдарити", - пояснив журналіст.
За словами Бутусова, ціна цих ударів низька - в 10-15 разів менше, ніж у крилатої ракети.
"Тому противник може випускати значну кількість, якусь частину наше ППО одразу збиває. Вони дуже тихохідні, запускають їх вночі, щоб зменшити вразливість, але і вдень запускають. Наша ППО їх бачить, знищує, але поки що ми не маємо такої розгалуженої мережі, щоб знищувати їх усі. Летіти будь-куди та будь-коли вони не можуть, тому що їм потрібна розвідка. Якщо цю групу дронів вчасно помітять, то їх можуть знищити різними засобами ППО. Їх бачать, але вони шукають маршрути, де б їхня помітність була найменшою. Але ця зброя є менш небезпечною, аніж ракетні удари", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Розмір тут має ключьове значення ....
Але й літаки вже залітали й не один -- в 50 км були від Хрещатику . У Гостомелі ...
Цікаво - де вони зараз ?!!!
Так що в Вас теорія , я життя це суцільна практика !!!
ЗСУ й тероборони разних міст й селищ просто йще не навчилися достатньо проти такої загрози .
Кожна система , кожний технічний засоб (навіть дрібний) який щось фіксує (сенсори) в обов"язковому порядку калібруються й тестуються . Під кожну загрозу сенсор повинен бути налагодженний . Навіть ПЗ можно для цього пристосувати . Але написання програми по VMD теж вимагає часу . Сенсор шуму вимагає точної регуляціє на певний спектор децебел .
Але питання , чи требо на це витрачати час , якщо й зараз через пів місяця ці "мопеди" в московитів закінчаться - якщо це дійсно іранські , а не китайські . А поки потрібні очі , людей потрібно виставляти на підходах до ключових об"єктів ...
Але усі забули один параметр включити в аналіз верогідностєй .
Це "психічний стан" того єдиного там , хто надає накази .
Знаєте , верогідність того , що московити повинні були драпанути з Ліману йще 3 тиждня тому була до 90% . Верогідність того , що вони вже зараз повинні тікати з правого берегу Херсонщини теж так 80% .
Але шизоїд , який живе у властних "полюціях" надає певні накази ... Й хто його знає , якщо воно накаже стрибнути десанту над Львівщиною без парашутів з 5 км не думаю , що воно не знайде бажаючих ...
Нагадаю , що : збори на утілізацію тривають під оркестри й блатняк сіскастих шансоньєток з мікрофонами . Вони й рота не відкривають , коли їх в полі кидають в їх московії , де вже зараз може бути мінус у верчьорі . Їх кидають без снаряддя й підготовки в бій -- вони навіть не бліють .
Також у Гомель нібито прибули представники російських спецпідрозділів (можливо ПВК), які розмістилися у готелях.
Журналісти пишуть, що найближчим часом не виключається застосування зазначених БПЛА для заподіяння вогневих поразок територією України.
Хочемо сказати, що такої інформації від наших джерел нам поки що не надходило, ми обов'язково це перевіримо.
Відзначимо, що нашим військовим добре вдається боротися з дронами-камікадзе та с початку їх використання вже вдалося збити понад 50 штук.
В будь-якому разі, не зважаючи ні на що, повітряну тривогу ігнорувати не варто, бережіть себе ❤️
https://t.me/kievreal1/29048
Да, себестоимость запуска меньше. Но и сбиваются иранские мопеды чуть ли не из рогатки.
Зрівняйте кошти -- дрони дешевші за навіть крилаті ракети в раз 5-10 .
А за балістичні раз в 100-200 .
Й головне -- зараз Україна живе виключно за рахунок тих , кого вона захищає від орків . Це дуже непрості відношення , бо існує певний момент , коли хтось зі фінансистів забуває , що їх теж захищають , а ось гроші усі пом"ятають , які владали , вкладають й будуть вкладати в ЗСУ й бюджет України . Забувають , що їх фінасові витрати як й збитки України повинні будуть потім конпенсуватися триліонною контрибуцією від загарбника .
Й тому така дозованна допомога , яка включає боєздатність ... навіть її підвищення , а ось статті про беспеку мирних громадят це в них така стаття "економії" !
Й тому в ситуацію з "мопедами" майже не втручаються й не допомагають саме в цьому .
Прі нульовому (або близькому до нуля) досвіту їх ефективність майже 95% . А на передку вже 5% -- бо особливо там вчаться дуже швидко й там рівень інтелекту бійців ЗСУ в разів 10 висших за супротивника . Але складно рівняти , коли там воює майже увесь спектр суспільства , а в ********** на передок потрапляє лише людський шлак (с точки зору інтелекту) . А якщо в когось там й був інтелект , то стекломой теж робить свою справу !
Солдати теж такі були. Приїжджає і каже: «Я рити не буду. Я шо, рити приїхав, чи Батьківщину захищати?» Але таке ставлення вже в минулому. Бо тих, хто рити не хотів, вже давно понесли.
Досвід поступово переходить і в тил. Так, повільніше. Але на фронті від цього гарантовано залежить твоє власне життя. Там доводиться думати швидше. Інструкції на такі випадки завжди написані кров'ю. А в тилах сподіваються на «авось». Авось не прилетить. Авось не зачепить. Але способи поступово дойдуть і до тилу.
Що до були , то згодний -- це ж софкоїдна спадщина ... Один знайоми командир (капітан першого рангу й колишній старпом крейсеру до речі й як людина дуже безпонтова) на моє питання , мовляв , а скільки разів в місяць вони стріляли зі стрілецької , а він -- типо тож не моя спеціалізація ... А я йому , мовляв чи знає , що в НАТО кілька 2-зіркових генералів звільнили тільки за те , що вони здали нормативи по кросу ... Тому в НАТО ніколи не було пузатих не тільки офіцерів , але й генералів . Й по стандартах НАТО й будь якої цівілізованної країни в час бойових дій кожен офіцер й генерал (а хоч й командуючий) повинен на момент дій виконувати будь яку роботу , будь якого військового звання й повинен здавати піхотні нормативи . Крім того кожен в артілерії повинен мати навички й піхоти й сапера й тактичної медицини . А сержати , так ті постійно здають нормативи .
Так, тут річ у тім, що нам від совку дісталося у спадщину, що майор - це остання ланка польового управління. Підполковник - то вже в штабі сидить. Йому не треба нікуди бігти. А на початку війни навіть ротні десантних бригад жалілися, шо у другій хвилі резервістів присилали бійців абсолютно без фізичної підготовки. На заході ж військових долучають до зайнять кросфітом.
А чим йще займатися в армії ?! Ось сортіри мити - це ні , кухня тим більше . Й зброю розбирають тільки раз в місяць . Бо це дійсно інша спеціалізація ... В бойових умовах все одно не буде часу ремонтувати автомат . Не вистачає завжди часу й змазати , й почистити . Ніхто ніде не рахує набої й не збирає гільзи . Усе раціо -- тільки те проходять ,що може допомогти зберігти життя як умога більшої кількості особистого складу й тільки другий пріорітет -- виконання бойової задачи .
А шо, в російській армії хтось переймається питанням збереження життя особового складу? Теж в кращих традиціях радянської армії. От від цього гівна ми зі скрипом і намагаємося відійти. Фізуха - це завжди ліньки. Хоча це залежить як раз від командира частини та ротного - будуть солдати займатися, чи ні.
Короче чушь это всё, скоро о них забудут. Даже сравнивать с крылатыми ракетами, искандерами-кинжалами и даже с-300 тут нечего. Те в 20 раз опаснее и страшнее, чем мопедики.
Ви з чим рівняєе ?!
Ваши "рассуждалкі" вони на рівні , що мовляв виробникам "Хундай" 1200 кубів ... куди їм до "Ферарі" й "Ройлс-Ройсів" , бо то мильниці , а це дійсно єлетарні тачиллли !
Але ж факт бізнесу в тому полягає , що найбільш успішні авто-корпорації як раз ті , які виробляють дешевий ширпотреб , а не щось елітне . Й це в усьому . Навіть на ринку овочів ті що продають "економ-клас" усі в 10 разів більше заробляють , за тих , в кого "елітний товар" !
Ось й головна небеспека , головна біль тих українців , кого цей "мопед" задів в тому , що це смердяче-верескуче лайно з мопедним двигуном воно коштує в 10 разів дешевше за будь які крилаті ракети й в разів 100-200 за балістичні (до яких не тільки "Ескандери" й "Кінжали" відносяться , але та ж "Точка-У") ...
б) роздати калаші дружинникам, позмінне чергування, розставляти на дахах
в) ********** атакамсами командні центри біля місць запуску та склади. кажете, нема атакамсів? відтермінуємо цей пункт але не викидаємо
г) розставити мережу вловлювання звуків щодо завчасного сповіщення про атаку дронів
д) долучити мирняк, що банальним повідомленням в чат-бот сповістить що чує як летять балалайки
є) бачу вже пробують наші впс літаками їх гасити. може, варто десь швидко дістати літаки на пропелерах, вони краще аніж на реактивній тязі упораються
ж) дати доручення нашим розумакам переобладнати оті дрони, що швидко і маневрено літають на дрони-перехоплювачі-камікадзе
з) підірвати к ****** іранський завод що виготовляє ці балалайки
і) створити мобільні групи реагування з пзрк (в т.ч.змонтовані на транспорті), які покривають площу радіусом 25 кілометрів на групу
к) зробити такі самі балалайки і роз'***** к **** білгород
И он вам , как в случае с Корбаном ответит "Мол если что, да кабы как, но непременно если бы , а не вдруг , А так - случись такое - вот тебе и пожалуйста"...
Что в переводе означает: Зачем родине дроны волонтёров, если с нии нельзя договориться про откаты?! Мы их и прессуем...и обыски по ночам делаем - не понимают намёков - и всё тут .