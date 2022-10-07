Група спротиву підпалила місця розквартирування російських офіцерів у Маріуполі. ВIДЕО

У тимчасово захопленому загарбниками Маріуполі Група спротиву "Ї" заявила про успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відео, на якому можна бачити густий дим, що піднімається з місця, де стоїть будинок розташування російських офіцерів.

"Група Маріупольського Спротиву "Ї" повідомила про успішний підпал місця розквартирування російських офіцерів в Маріуполі. Гарне привітання до дня народження найогиднішого диктатора 21 сторіччя", - зазначив чиновник під відео.

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Він процитував повідомлення від учасників маріупольського спротиву про їхній підпал ворожого майна: "Мариуполь. Сопротивление. Давно мы не брали в руки спички. Красиво полыхает... Дом окупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощай форма, личные вещи, награбленное и покой".