Прем’єрка Фінляндії Марін про те, як завершити війну: Росія має залишити територію України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем’єрка Фінляндії Санна Марін пояснила, як можна завершити війну РФ проти України.
Відео оприлюднив брюссельський кореспондент фінської телерадіомовної компанії YLE Річард Хусу, інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єруку запитали, яким може бути "вихід із конфлікту".
"Вихід із конфлікту? Вихід із конфлікту - це коли Росія залишить територію України. Ось це вихід із конфлікту. Дякую", – сказала вона.
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Топ коментарі
+35 U A 03b737e8
показати весь коментар07.10.2022 17:03
+17 Ан Мур
показати весь коментар07.10.2022 17:52
+14 Werner Stauffacher
показати весь коментар07.10.2022 17:12
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Прем'єрка Фінляндії Марін проти особливих умов для вступу України до ЄС
а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...