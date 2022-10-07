Прем’єрка Фінляндії Марін про те, як завершити війну: Росія має залишити територію України. ВIДЕО

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін пояснила, як можна завершити війну РФ проти України.

Відео оприлюднив брюссельський кореспондент фінської телерадіомовної компанії YLE Річард Хусу, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єруку запитали, яким може бути "вихід із конфлікту".

"Вихід із конфлікту? Вихід із конфлікту - це коли Росія залишить територію України. Ось це вихід із конфлікту. Дякую", – сказала вона.

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