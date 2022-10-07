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Прем’єрка Фінляндії Марін про те, як завершити війну: Росія має залишити територію України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін пояснила, як можна завершити війну РФ проти України.

Відео оприлюднив брюссельський кореспондент фінської телерадіомовної компанії YLE Річард Хусу, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єруку запитали, яким може бути "вихід із конфлікту".

"Вихід із конфлікту? Вихід із конфлікту - це коли Росія залишить територію України. Ось це вихід із конфлікту. Дякую", – сказала вона.

Також читайте: Прем’єрка Фінляндії Марін підтримала проєкт будівництва паркану на кордоні з Росією: Умови для ухвалення такого рішення є

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
розумна та гарна жінка❤️
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07.10.2022 17:03
+17
Борислав Береза: "Мои аплодисменты Санне Марин, премьер-министру Финляндии. Лучше и не скажешь. Полностью совпадает с моей точкой зрения. А ЗСУ очень помогает в реализации требуемого.
А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
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07.10.2022 17:52
+14
достойна відповідь!
а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
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07.10.2022 17:12
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"Вихід із конфлікту - це коли Росія залишить територію..." планети Земля! Або взагаля Сонячної системи чи галактики
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07.10.2022 17:03 Відповісти
розумна та гарна жінка❤️
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07.10.2022 17:03 Відповісти
Дуже розумна. Сами в НАТО без предварительных процедур ,а вот Украину в ЕС - зась.
Прем'єрка Фінляндії Марін проти особливих умов для вступу України до ЄС
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07.10.2022 17:10 Відповісти
А как вы хотели? Чтобы и воровать гуманитарку, и чтобы в ЕС приняли??? Серьезно???
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08.10.2022 08:22 Відповісти
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08.10.2022 08:38 Відповісти
У нас суддю з російським паспортом звільнити не можуть нормально, лише через скандали, про яке НАТО чи ЄС можна говорити?
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09.10.2022 15:51 Відповісти
Гламурная тёла...
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08.10.2022 10:35 Відповісти
ne zhinka, a zhinkynya
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09.10.2022 19:17 Відповісти
красотка
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07.10.2022 17:09 Відповісти
Есть другой вариант: сделать всё, чтобы в ближайшее время кацапы доедали х** без соли !
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07.10.2022 17:11 Відповісти
достойна відповідь!
а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
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07.10.2022 17:12 Відповісти
Борислав Береза: "Мои аплодисменты Санне Марин, премьер-министру Финляндии. Лучше и не скажешь. Полностью совпадает с моей точкой зрения. А ЗСУ очень помогает в реализации требуемого.
А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
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07.10.2022 17:52 Відповісти
Пусть финны тоже заберут свою Карелию,там все равно орков уже нет.
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07.10.2022 18:15 Відповісти
А нужна ли она им сейчас? Туда нужно будет вкладывать миллиарды евро, хотя их можно вложить туда где они сейчас необходимы: в финскую знергетику, зкономику..
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08.10.2022 23:15 Відповісти
это она намекает на испытания Patria Amos на Украине?
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07.10.2022 18:44 Відповісти
Дійсно ,прем*єрка не вдаючись ні в будь які уточнення,вказала найправильніший вихід.Надіюсь,що в Європі,США і НАТО така сама думка-про вихід кацапських військ з України.Надіюсь,що не буде якихось формул,типу Штанмайєра, або нових "безальтернативних договорів".Але пані прем*єрці не треба попугайнічити і говорити про конфлікт-це війна.Та і українських біженців з кацапськими "уклоністами",не мішало би розселити...
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07.10.2022 20:15 Відповісти
Як спитали, так і відповіла. І відповіла чітко, по суті, і без всякого подвійного трумачення.
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07.10.2022 20:42 Відповісти
Сексі.
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07.10.2022 20:46 Відповісти
Красивая женщина.
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07.10.2022 22:45 Відповісти
Раша униженно просит переговоров... Зачем им переговоры, когда у них "спецоперация", а не война? Закончили свою так называемую спецоперацию и ************ в свою резервацию ждать суда.
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08.10.2022 16:23 Відповісти
Эх ты, Россия, страна ты моя
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...
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08.10.2022 22:09 Відповісти
интересная малая-тема с геями не рас крыта))
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08.10.2022 22:13 Відповісти
В Европе появилась странная мода выбирать во власть красивых глупых женщин. Выбирать руководствуясь членом глупо.
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09.10.2022 05:18 Відповісти
 
 