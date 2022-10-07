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У Росії під час транспортування з вантажівки упали чотири ракети до комплексу С-300. ВIДЕО
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Чотири ракети до комплексу С-300 упали з платформи вантажівки під час транспортування в одному з російських міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пригоди опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+76 Zemer
показати весь коментар07.10.2022 17:00
+31 AbOriginal_UA
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Будь ласка, зачекайте...
Ззябровку.
а могли ж...
bilingual joke.
the son is kia but the car is lada
(пояснення для тих, хто не в курсі: в американській армії, і в інших англомовних мабуть теж, KIA - це похмура ґабревіатура Killed In Action - "загинув у бою", еквівалент нашого "двохсотий"... з цієї причини, до речі, корейські авто бренду KIA не надто популярні в США )
Коли питали: чому вічне, то відповидали: купиш - х...й продаш.
А зараз якось Кіа виправляє ситуацію.
Mitsubishi Pajero. В испаноязычных странах Латинской Америки эту модель упорно не покупали, т.к. в латиноамериканском жаргоне "пахеро" - грубое слово для обозначения гомосексуалов. Для этих регионов название быстро сменили на "Montero".
Ford Pinto - в испаноязычных странах эту модель постигла неудача - "pinto" указывает на… маленький пенис. Для мексиканцев, колумбийцев и других горячих мачо модель быстро переименовали в Corcel, что означает "жеребец".
Мazda Laputa - тот, кто придумал это название, был неплохо знаком с литературой, - именно так назывался остров, на который попал Гулливер. Однако на испанском la puta значит "женщина легкого поведения".
Chevrolet Nova - на испанском No va означает "не едет".
Nissan Moco - на испанском moco значит "козявка", и не та, что ползает, а та, что из носа.
Ford Fiera - в Латинской Америке с этой моделью произошел фейл, т.к. Fiera в южноамериканском испанском означает "уродливая старуха", "карга".
Opel Ascona - в северной части Испании этим словом обозначают интимную зону женщины.
Було ще багато подібних випадків, наприклад Buick LaCrosse у канадському Квебеку (для франкофонів довелося змінити назву, бо у квебекському жаргоні lacrosse - це "займатися онанізьмом" ).
Але назви окремих моделей це ще підлога біди, а от коли назва самого бренду сприймається на 300-мільйонному ринку США як "Вантаж 200"... - скажу як маркетолог: ситуація зуйова.
Не авто, але на цю ж тему
(мабуть, особливо ті, хто їде у Таїланд з метою секс-туризму)
Тольяттинские «Жигули» стали называть «Ладами» не просто так. Название даже стали писать на зарубежный манер «Lada». В нескольких языках слово Жигули имело не очень приличные созвучия. В этом смысле особенно отличился венгерский, в котором есть выражение "щикули" с абсолютно нецензурным переводом, в других языках "Жигули" напоминали понятие "жиголо". В итоге уже в 1975 году все экспортные ВАЗы были переименованы в LADA.
Не так давно АвтоВАЗ умудрился повторно опростоволоситься с названием: привычную для россиян Lada Kalina для Финляндии пришлось переименовывать. Экспортное название - Лада 119. Дело в том, что в переводе с финского kalina означает треск, дребезжание, грохот. Невнимательность или скрытое предупреждение?
(чомусь думав, що "підлога країни" це загальновідомий мем)
Звикне хлопець.
Щодо якості автівок, KIA на рівні, якого вимагає інженерна честь Південної Кореї.
Вони не розуміють, що при такому користуванні техніка ламатиметься регулярно.
Як з'ясувалося, це не журавлина, а сувора реальність... щоправда, це ще стереотип про "хорошего русского", популярний у ті часи - позитивний чувак, і його метод, що характерно, спрацював.
Зараз на МКС із московитськими колегами усе сумніше...
Траектория будет "непредсказуемой" - направят во Львов, а прилетят в Киев
во второй они ещё попробуют их отстрелять, "шоб добро не пропадало"
Що не вибухнули! 🤬
срана азiопська паРаша ))
Такому фейку верить!