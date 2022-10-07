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У Росії під час транспортування з вантажівки упали чотири ракети до комплексу С-300. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Чотири ракети до комплексу С-300 упали з платформи вантажівки під час транспортування в одному з російських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пригоди опублікований у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+76
Якби вони ще й їбанули...
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07.10.2022 17:00
+31
Есть надежда, что при погрузке крановщик исправит ситуацию
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07.10.2022 17:08
+28
шкода що не їб..нули
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07.10.2022 17:01
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тре присипати їх швиденько...
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07.10.2022 16:59 Відповісти
А ти не звернув увагу - ДТП сталося коло аеропорту "Кольцово" А що це значить? Те, що скоріш всього, по-перше, що кацапи перекидають ракети авіатранспортом - "дорожче, але швидше" По-друге - пруть уже (не ховаючись) через цивільні аеропорти А це значить, що військові аеродроми - "зашиваються"!
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07.10.2022 17:17 Відповісти
В шайковке горе. Жду
Ззябровку.
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07.10.2022 18:21 Відповісти
Та для "Зябровки" вистачить і залпу "Хаймерсів" чи батареї "трьох сокир" (чи чогось подібного) десь з району (промовчу - не буду тикать пальцем) Я там гриби збирав колись! Лука тому й "сидить як миш під віником" - бо боїтся щоб не "шваркнули" Там же не одна "Зябровка" у межах дії нашої зброї!
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07.10.2022 18:31 Відповісти
Якби вони ще й їбанули...
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07.10.2022 17:00 Відповісти
саме коли їх будуть вантажити
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08.10.2022 09:16 Відповісти
Для Росії це все нормально напевно п'яні орки вантажили
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07.10.2022 17:00 Відповісти
не с нашим-то счастьем !!!
а могли ж...
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07.10.2022 17:00 Відповісти
Щойно колега скинув у чат тонкий двомовний жарт:

bilingual joke.
the son is kia but the car is lada

(пояснення для тих, хто не в курсі: в американській армії, і в інших англомовних мабуть теж, KIA - це похмура ґабревіатура Killed In Action - "загинув у бою", еквівалент нашого "двохсотий"... з цієї причини, до речі, корейські авто бренду KIA не надто популярні в США )
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07.10.2022 17:04 Відповісти
В Німеччині років 20 тому говорили про Кіа: Ewiges Auto - вічне авто.
Коли питали: чому вічне, то відповидали: купиш - х...й продаш.
А зараз якось Кіа виправляє ситуацію.
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07.10.2022 17:14 Відповісти
З назвами автівок взагалі пердімоноклі були у багатьох виробників. Причому особливо "щастить" із продажами в Іспанії, Мексиці та інших ґешпаномовних країнах...

Mitsubishi Pajero. В испаноязычных странах Латинской Америки эту модель упорно не покупали, т.к. в латиноамериканском жаргоне "пахеро" - грубое слово для обозначения гомосексуалов. Для этих регионов название быстро сменили на "Montero".
Ford Pinto - в испаноязычных странах эту модель постигла неудача - "pinto" указывает на… маленький пенис. Для мексиканцев, колумбийцев и других горячих мачо модель быстро переименовали в Corcel, что означает "жеребец".
Мazda Laputa - тот, кто придумал это название, был неплохо знаком с литературой, - именно так назывался остров, на который попал Гулливер. Однако на испанском la puta значит "женщина легкого поведения".
Chevrolet Nova - на испанском No va означает "не едет".
Nissan Moco - на испанском moco значит "козявка", и не та, что ползает, а та, что из носа.
Ford Fiera - в Латинской Америке с этой моделью произошел фейл, т.к. Fiera в южноамериканском испанском означает "уродливая старуха", "карга".
Opel Ascona - в северной части Испании этим словом обозначают интимную зону женщины.

Було ще багато подібних випадків, наприклад Buick LaCrosse у канадському Квебеку (для франкофонів довелося змінити назву, бо у квебекському жаргоні lacrosse - це "займатися онанізьмом" ).
Але назви окремих моделей це ще підлога біди, а от коли назва самого бренду сприймається на 300-мільйонному ринку США як "Вантаж 200"... - скажу як маркетолог: ситуація зуйова.
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07.10.2022 18:34 Відповісти
"Blue Water" в Україні

Не авто, але на цю ж тему
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07.10.2022 19:14 Відповісти
І досить відомі в ЄС харчові бренди Bledina та ****, чомусь абсолютно не представлені на українському ринку (здавалося б, чому? )
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07.10.2022 22:55 Відповісти
На улюбленому фінському печиві написано найяскравішим шрифтом: ******
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07.10.2022 23:25 Відповісти
Моя доча( под 30 лет, на секундочку) каждый раз, когда кушает "Kit Kat" , безудержно хихикает.
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07.10.2022 23:57 Відповісти
Черт, всю жизнь думал, что Kit Kat - это корм для котов
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08.10.2022 14:51 Відповісти
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08.10.2022 16:35 Відповісти
А от у готель ***** House (Бангкок) туристи з пострадянських країн навпаки активно заселяються по приколу
(мабуть, особливо ті, хто їде у Таїланд з метою секс-туризму)
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07.10.2022 23:25 Відповісти
аспірин у пса
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09.10.2022 11:03 Відповісти
Мазда начебто був біблійний кінь. Красива назва.
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07.10.2022 19:27 Відповісти
Ще є таке: Proton Perdana, Chevy Trax, Chevy Calos, Pagani Huayra
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07.10.2022 20:01 Відповісти
Кацапи ще за часів СРСР теж вляпалися...

Тольяттинские «Жигули» стали называть «Ладами» не просто так. Название даже стали писать на зарубежный манер «Lada». В нескольких языках слово Жигули имело не очень приличные созвучия. В этом смысле особенно отличился венгерский, в котором есть выражение "щикули" с абсолютно нецензурным переводом, в других языках "Жигули" напоминали понятие "жиголо". В итоге уже в 1975 году все экспортные ВАЗы были переименованы в LADA.

Не так давно АвтоВАЗ умудрился повторно опростоволоситься с названием: привычную для россиян Lada Kalina для Финляндии пришлось переименовывать. Экспортное название - Лада 119. Дело в том, что в переводе с финского kalina означает треск, дребезжание, грохот. Невнимательность или скрытое предупреждение?
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07.10.2022 23:04 Відповісти
"підлога біди" - нe кopиcтуйcя пepeклaдачaми!
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07.10.2022 20:51 Відповісти
Влучне зауваження, немов стріла з цибулі Робін Гуда. Стать форуму розподіляє вашу крапку зору, нема сечі дивитися на ці лінгвістичні борошна.

(чомусь думав, що "підлога країни" це загальновідомий мем)
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07.10.2022 22:58 Відповісти
Перша зустріч.
Звикне хлопець.
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07.10.2022 23:30 Відповісти
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08.10.2022 01:16 Відповісти
... підлога біди- метко сказано!
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08.10.2022 17:21 Відповісти
Маю чудовий киа зі 1,5 литровим дізелем.
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07.10.2022 19:50 Відповісти
Ну для нас це нормальна назва )) тож можна підтримувати бренд, щоб компенсували фейл на ринку США.
Щодо якості автівок, KIA на рівні, якого вимагає інженерна честь Південної Кореї.
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07.10.2022 23:16 Відповісти
шкода що не їб..нули
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07.10.2022 17:01 Відповісти
Есть надежда, что при погрузке крановщик исправит ситуацию
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07.10.2022 17:08 Відповісти
ящик водки герою, посмертно
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07.10.2022 17:10 Відповісти
Гумові.
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07.10.2022 17:04 Відповісти
і тут, відголоском, ледь чути голос Хаймарса: "надайте точні коордінати, будь ласка"
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07.10.2022 17:04 Відповісти
Згадалося... XDDDD

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07.10.2022 17:06 Відповісти
Ну і класика https://youtu.be/Efbx8r5Q9C8
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07.10.2022 23:31 Відповісти
це в основному у африканців і азіатів. Мене дивувала їх віра у супер можливості їхньої техніки.
Вони не розуміють, що при такому користуванні техніка ламатиметься регулярно.
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09.10.2022 11:14 Відповісти
Так і везли!! ніби дрова... За кермом водій московської маршрутки..
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08.10.2022 00:30 Відповісти
Не, ну кацапы! У вас же бензин дешёвый - неужели жалко литруху плеснуть и покурить !?
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07.10.2022 17:07 Відповісти
Насколько я понимаю тут сразу несколько нарушений по транспортировке опасных военных грузов. Но ванькам пофиг)
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07.10.2022 17:08 Відповісти
а все тому що рукожопі.....
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07.10.2022 17:08 Відповісти
А в мире это называют "загадочная русская душа"
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07.10.2022 17:10 Відповісти
с помощью молотка и какой то матери
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07.10.2022 17:13 Відповісти
Суть питання в одному відео
Як з'ясувалося, це не журавлина, а сувора реальність... щоправда, це ще стереотип про "хорошего русского", популярний у ті часи - позитивний чувак, і його метод, що характерно, спрацював.
Зараз на МКС із московитськими колегами усе сумніше...
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07.10.2022 23:41 Відповісти
Щоб вони так і ядерну зброю перевозили...зі зведеною боєголовкою.
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07.10.2022 17:08 Відповісти
"можем повторить" )))))))))))
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07.10.2022 17:09 Відповісти
Раз ракети впали, то всередині щось пошкоджено. Взагалі будь-який БК, якщо він зазнав дії стороннього впливу (механічного, термічного і т. д.) підлягає утилізації, бо подальше його використання є небезпечним. Але це ж кацапи. Вони не це не підуть, бо це тяганина: рапорти, списання, комусь дупу надеруть. Вони їх мабуть спробують використати. Тому є дуже висока вірогідність їх запуску з "непередбачуваною траєкторією". Чекаємо видовища та приємних новин
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07.10.2022 17:13 Відповісти
Точняк!
Траектория будет "непредсказуемой" - направят во Львов, а прилетят в Киев
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09.10.2022 01:49 Відповісти
Мені здається що с-400 ...
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07.10.2022 17:15 Відповісти
Это ж надо быть такими рукожопыми . Когда я служил такой херни не было , хотя считалось , что все **********. Но это хорошо ,это вселяет твёрдую уверенность, что Украина победит.
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07.10.2022 17:15 Відповісти
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07.10.2022 17:16 Відповісти
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07.10.2022 21:18 Відповісти
Теперь эти ракеты полетят куда захотят.
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07.10.2022 17:31 Відповісти
А захотят они на Банковскую!
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09.10.2022 01:50 Відповісти
Шкода шо не гепнули...
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07.10.2022 17:34 Відповісти
это первая серия..
во второй они ещё попробуют их отстрелять, "шоб добро не пропадало"
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07.10.2022 17:35 Відповісти
"І єта ми есчьо не начіналі." Підпис- вє вє *****.
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07.10.2022 17:42 Відповісти
"Че не смеетесь? Это россссия!"
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07.10.2022 17:48 Відповісти
Бляха муха, як прикро...
Що не вибухнули! 🤬
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07.10.2022 17:48 Відповісти
Ну чого вони не йбанули на день поховання путинаХуйла!ану ***** розберись
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07.10.2022 17:56 Відповісти
Теперь кацапастые будут делать квадратные ракеты, что бы с телег не падали.
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07.10.2022 18:01 Відповісти
Как они ******* Запорожье этим дерьмом
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07.10.2022 18:15 Відповісти


срана азiопська паРаша ))
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07.10.2022 18:18 Відповісти
жалко что не *******.
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07.10.2022 20:07 Відповісти
Шкода, що кацапів при цьому не повбивало.
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07.10.2022 20:11 Відповісти
Залить бы бензином, спалить и успеть бы ноги унести...
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07.10.2022 22:25 Відповісти
а може там досить було голкою проколоти?.. то дивно упав такий боєкомплек з метру й не здетонував.. може надувний?..
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08.10.2022 00:32 Відповісти
Клінічні ідіоти...Природа тут безсильна...
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08.10.2022 10:29 Відповісти
Конечно идиоты!
Такому фейку верить!
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09.10.2022 01:52 Відповісти
Почему не взорвались? Разобраться и доложить, виновных наказать...
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08.10.2022 10:29 Відповісти
 
 