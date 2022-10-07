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Затримано зрадника, який допомагав окупантам будувати оборонні позиції у Куп’янську, - ДБР. ВIДЕО

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Завідувач одного із секторів Держпідприємства "Куп’янське лісове господарство" добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Після так званої співбесіди в окупаційній комендатурі, чоловіка призначили на посаду директора лісгоспу. Одна з основних вимог, яку виснули окупанти — організовувати регулярне постачання деревини для укріплення їхніх позицій. Крім того, зрадник віддав кілька службових автомобілів лісництва на потреби військових РФ та надав відомості про всіх співробітників", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Куп’янська зрадник втік до одного із сіл Харківського району, де намагався пересидіти. ДБР встановило його місцеперебування та затримало, влаштувавши засідку біля будинку. Нині йому повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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Автор: Марина Макєєва
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Чергова мерзенна гнида...
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07.10.2022 17:51 Відповісти
И не единчная. Деваться им некуда, по первой сбежали, а теперь возвращаются огородами.
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07.10.2022 18:06 Відповісти
Ну цього виявили. А коли виявлять тих, хто руйнував оборону в каденцію зеленського?
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07.10.2022 18:40 Відповісти
На каменоломни эту сволочь, на каменоломни..
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07.10.2022 19:13 Відповісти
 
 