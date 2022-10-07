Затримано зрадника, який допомагав окупантам будувати оборонні позиції у Куп’янську, - ДБР. ВIДЕО
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Завідувач одного із секторів Держпідприємства "Куп’янське лісове господарство" добровільно пішов на співпрацю з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.
"Після так званої співбесіди в окупаційній комендатурі, чоловіка призначили на посаду директора лісгоспу. Одна з основних вимог, яку виснули окупанти — організовувати регулярне постачання деревини для укріплення їхніх позицій. Крім того, зрадник віддав кілька службових автомобілів лісництва на потреби військових РФ та надав відомості про всіх співробітників", - йдеться в повідомленні.
Після звільнення Куп’янська зрадник втік до одного із сіл Харківського району, де намагався пересидіти. ДБР встановило його місцеперебування та затримало, влаштувавши засідку біля будинку. Нині йому повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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