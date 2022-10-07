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Окупант скаржиться на українських мінометників: "Попали под обстрел. Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковане відео, на якому російських окупант розповідає про результат роботи українських мінометників по його підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти несуть свого пораненого.
"Вытягиваем "300". Попали под минометный обстрел. Попали по минометный обстрел... Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два", - каже один з них.
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Топ коментарі
+33 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар07.10.2022 18:09
+30 Bob East
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+20 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.10.2022 17:51
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Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
До чого ці питання на які ніколи не може бути вірної відповіді?
Що крім Дудаєва Чеченців сміливих не лишилось щоб прибрати зрадника Чечні Кадиркіна?