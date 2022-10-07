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Окупант скаржиться на українських мінометників: "Попали под обстрел. Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому російських окупант розповідає про результат роботи українських мінометників по його підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупанти несуть свого пораненого.

"Вытягиваем "300". Попали под минометный обстрел. Попали по минометный обстрел... Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два", - каже один з них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+33
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07.10.2022 18:09
+30
Это мы еще не начинали(с)
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07.10.2022 17:41
+20
Пожелаем убиенным - хорошего здоровья, раненым - крепкой ампутации, а оставшимся в живых - весёлых танцев в стиле "семь-сорок" !
Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
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07.10.2022 17:51
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Это мы еще не начинали(с)
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07.10.2022 17:41 Відповісти
это его не поняли он не жалуется .. хвастается
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08.10.2022 05:17 Відповісти
Кацапські свині продовжують дохнути в Україні як мухи...
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07.10.2022 17:42 Відповісти
Тю, так вам ще повезло, що залишились трьохсоті...
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07.10.2022 17:44 Відповісти
Миномет при пехотных боестолкновениях - незаменимая и важная для орков вещь.
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07.10.2022 17:44 Відповісти
ногами вперёд выносят ))
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07.10.2022 17:45 Відповісти
Пиши 9.
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07.10.2022 17:46 Відповісти
"Попалі пад обстрєл.7 - двухсотих,5 - трьохсотих,остальниє чотирехсотие,тоєсть обосравшиєся"...
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07.10.2022 17:46 Відповісти
Пожелаем убиенным - хорошего здоровья, раненым - крепкой ампутации, а оставшимся в живых - весёлых танцев в стиле "семь-сорок" !
Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
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07.10.2022 17:51 Відповісти
Шифровка "Вонючки" для "Сопливого" - пять двести, три триста, три двести, пять двести, один - **** тяжелый кабан, два двести!
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07.10.2022 17:58 Відповісти
Навіщо його нести? Прикопайте десь у посадці ... Все одно сконає, по очам бачу ...
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07.10.2022 18:09 Відповісти
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07.10.2022 18:09 Відповісти
Интересно,что бы он сделал с пидаром рамзанкой дыровым?
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07.10.2022 18:21 Відповісти
Дурне питання?
До чого ці питання на які ніколи не може бути вірної відповіді?
Що крім Дудаєва Чеченців сміливих не лишилось щоб прибрати зрадника Чечні Кадиркіна?
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07.10.2022 22:52 Відповісти
Є такі питання,які називаються "риторичні". Це так... пояснення для особливо обдарованих.
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08.10.2022 06:49 Відповісти
Для "особливо обдарованих" - риторичні питання коли пишуть то у кінці не ставлять ЗНАК ПИТАННЯ.
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08.10.2022 10:07 Відповісти
ничего страшного русские бабы еще нарожают
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07.10.2022 18:19 Відповісти
Вся ваша засрашка-это один сплошной "200".
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07.10.2022 18:19 Відповісти
Він не на міномет скаржиться,а на долю,що вибрала цього орка гарматним м'ясом, а він покірно це прийняв
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07.10.2022 18:23 Відповісти
Побажаєм їхнім трьохсотим конвертуватися в двохсоті!
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07.10.2022 18:31 Відповісти
За*бісь!
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07.10.2022 19:17 Відповісти
Носить вам не переносить!
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07.10.2022 19:18 Відповісти
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07.10.2022 20:06 Відповісти
Дуже сумна новина.
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07.10.2022 22:33 Відповісти
 
 