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У Росії палять символи війни. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Невідомий підпалив банер із символом "V" в російському Улан-Уде (Бурятія) під пам’ятником Леніну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+47 Михайло Сергієнко
показати весь коментар07.10.2022 19:20
+25 Ніхто Петрович
показати весь коментар07.10.2022 19:16
+20 Viden
показати весь коментар07.10.2022 19:13
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Але насправді, кацапія це гігантський "Острів доктора Моро", Герберта Велза!
Дики звірі в людський оболонці, що живуть за примітивними законами, намагаючись усіляко копіювати людей.
І єдине, що іх утримує від порушення цих законів, це страшне покарання.
може тоді хоч діло буде
у формаліні.
зброєю ‼️
Иди возьми нож, убей детскую воспитательницу (которая на видео построила детей в виде свастики) или школьную учительницу (которая на камеру несла ватный бред на воспитательном часе). Сними на гоупро весь процесс убийства, эвакуируйся спокойно, т.к. другой город будет, пока тело найдут, пока то да се, ведь мотива формально нету, это первая встреча с этой женщиной будет. Выезжай за границу, получили деньги и сбор денег на развлечения как хороший русский. Дай понять кацапам, что их будут убивать. Они будут ссать. Уже сразу иной результат будет в школе, учительницы будут саботировать приказы, боясь за собственную безопасность, а также вечные игры шпионов, когда будут ловить невиновных. Убей всего одну слабую бабу, которая не сможет дать отпор. И срок, если вдруг поймают, будет меньше, если скажешь, что убил из-за ревности и вообще знал убитую, только видео держи на 2 паролях в облаке, где и сам архив будет зашифрован паролем, чтобы никто не слил вдруг.
https://zona.media/news/2022/10/06/flags