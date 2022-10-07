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У Росії палять символи війни. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Невідомий підпалив банер із символом "V" в російському Улан-Уде (Бурятія) під пам’ятником Леніну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Мобілізованим з Якутії роздали шоколад та прокладки. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
Безпосереднє. Якби не він, там було б нормальне життя.
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07.10.2022 19:20
+25
Бо раніше були "За" "спецоперацію", раніше труни не прибували в такій кількості.
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07.10.2022 19:16
+20
нафіга писати в множині про одинокий випадок?
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07.10.2022 19:13
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какое отношение имеет ленин к бурятии ?
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07.10.2022 19:12 Відповісти
Безпосереднє. Якби не він, там було б нормальне життя.
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07.10.2022 19:20 Відповісти
Так Ви хіба не бачите , що це ленін-бурят ? А якщо серйозно , то ті , хто пожив при совку , пам'ятають - пам'ятники цій мразоті стояли в союзі ледь не біля кожного туалету .
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07.10.2022 19:22 Відповісти
Как ты яхту назовёшь так она и поплывёт!ВОЛОДЯ ВЛАДИМИР ВОЛОДИМИР+ХВФАМИЛИЯ ИМЕЕТ ЕЩЁ ДОПОЛНЕНИЕ! ************** *****!Не Прощайте все володьки знаю все и все ()!!!
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07.10.2022 19:39 Відповісти
У Лєніна бабця з батькового боку калмичка. А калмики і буряти, - це субетноси монгольського народу. Тобто, і буряти і калмики, - фактично монголи.
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07.10.2022 20:25 Відповісти
это не ленин, а членин
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07.10.2022 20:42 Відповісти
только к калмыкам
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07.10.2022 20:43 Відповісти
Оно там для идолопоклонников оставили.
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07.10.2022 21:40 Відповісти
...говорят, что он открыл им глаза
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07.10.2022 21:40 Відповісти
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07.10.2022 22:12 Відповісти
А раньше почему не палили?
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07.10.2022 19:13 Відповісти
Бо раніше були "За" "спецоперацію", раніше труни не прибували в такій кількості.
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07.10.2022 19:16 Відповісти
нафіга писати в множині про одинокий випадок?
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07.10.2022 19:13 Відповісти
а щоб хайпонути!
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07.10.2022 21:21 Відповісти
Власть треба палить, а не буковки
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07.10.2022 19:13 Відповісти
чЛеніна знесіть
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07.10.2022 19:16 Відповісти
Салют Буряцкой Народной Ріспубліке
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07.10.2022 19:17 Відповісти
Ленин и Бурятия... пздц.
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07.10.2022 19:20 Відповісти
Раніше, мені здавалося, що найбільш вдало, ******* кацапію описав Джордж Оруел в книжці "1984".
Але насправді, кацапія це гігантський "Острів доктора Моро", Герберта Велза!
Дики звірі в людський оболонці, що живуть за примітивними законами, намагаючись усіляко копіювати людей.
І єдине, що іх утримує від порушення цих законів, це страшне покарання.

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07.10.2022 19:27 Відповісти
Из искры да возгорится пламя !!!
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07.10.2022 19:28 Відповісти
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07.10.2022 19:28 Відповісти
хер на палочке вони отримають
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07.10.2022 19:49 Відповісти
Пыня включил программу, стать всей юрьбой, из лиц кацапо-славянской национальности, в среде симбирского конгломерата , нацменшиною. Бо ввиду таких кацапо-раскладах в Украине, кацапо-свыноматки уже не нарожают... по случаю отсутствия детородных органов мужского рода.
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07.10.2022 19:36 Відповісти
не символи паліть, а ювіляра сьогоднішнього бункерного
може тоді хоч діло буде
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07.10.2022 19:31 Відповісти
Мое имхо, пыню надоть беречь, бо в нарабсее никто не сможет так завалить свою страну.
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07.10.2022 19:39 Відповісти
ми вже пропонували зберегти його обличчя.
у формаліні.
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07.10.2022 19:40 Відповісти
Заодно и членина поджарили
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07.10.2022 19:40 Відповісти
Спаліть краще кремлівську крису , яка погрожує всьому світові ядерною
зброєю ‼️
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07.10.2022 19:42 Відповісти
Какая страна, такой и протест. Попробовал бы этот смельчак изображение путлера спалить...
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07.10.2022 20:06 Відповісти
то всьо до сраки..як і папір
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07.10.2022 20:01 Відповісти
Зрештою, Бурятія не мокша.
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07.10.2022 20:15 Відповісти
Это всё, к сожалению, ни о чём..Так можно ещё тыщу лет выражать протест..
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07.10.2022 20:46 Відповісти
Пламенная любовь к Ильичу.
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07.10.2022 20:59 Відповісти
Краще б кремль спалили нах...
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07.10.2022 21:03 Відповісти
Что у людей в голове... Спалил тряпку... Вот это результат. А человек хоть понимает, что срок за это (дискредитация армии) выше, чем за убийство? И какой результат?

Иди возьми нож, убей детскую воспитательницу (которая на видео построила детей в виде свастики) или школьную учительницу (которая на камеру несла ватный бред на воспитательном часе). Сними на гоупро весь процесс убийства, эвакуируйся спокойно, т.к. другой город будет, пока тело найдут, пока то да се, ведь мотива формально нету, это первая встреча с этой женщиной будет. Выезжай за границу, получили деньги и сбор денег на развлечения как хороший русский. Дай понять кацапам, что их будут убивать. Они будут ссать. Уже сразу иной результат будет в школе, учительницы будут саботировать приказы, боясь за собственную безопасность, а также вечные игры шпионов, когда будут ловить невиновных. Убей всего одну слабую бабу, которая не сможет дать отпор. И срок, если вдруг поймают, будет меньше, если скажешь, что убил из-за ревности и вообще знал убитую, только видео держи на 2 паролях в облаке, где и сам архив будет зашифрован паролем, чтобы никто не слил вдруг.
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07.10.2022 22:00 Відповісти
Судью ещё можно. Вряд ли она с охраной ходит. Одну, другую, третью и возможно потом и начнётся... А может и не начнётся.



https://zona.media/news/2022/10/06/flags
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08.10.2022 00:30 Відповісти
Надо было и картавого уничтожить за одно.
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07.10.2022 22:50 Відповісти
 
 