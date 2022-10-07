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Львівщина (1935) податки (1498) ПДВ (217) підприємці (372) Державна податкова служба (97) Козицький (107)

Львівські податківці хотіли відшкодувати сумнівним компаніям 380 млн грн ПДВ, - Козицький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Підприємства Львівщини скаржаться, що їм через незрозумілі причини ще зі січня не відшкодовують або затягують відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) попри те, що усі перевірки вони пройшли. Тим часом, за даними Львівської ОВА, деякі компанії зі сумнівною репутацією отримають відшкодування регулярно і за більш пізній період.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що 6 жовтня у Львівській ОВА відбулась зустріч щодо ситуації з відшкодуванням ПДВ та блокуванням податкових накладних суб’єктам господарювання Львівської області.

"У зустрічі взяли участь представники Головного управління ДПС у Львівській області та представники підприємств, яким через незрозумілі причини ще зі січня не відшкодовують або затягують відшкодування податку на додану вартість попри те, що усі перевірки вони пройшли. Тим часом деякі компанії зі сумнівною репутацією отримають відшкодування регулярно і за більш пізній період", - додав голова ОВА.

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"Через недбальство або свідомі маніпуляції зі сторони Головного управління ДПС у Львівській області страждає соціально відповідальний бізнес, він не може нормально планувати свою роботу, розраховувати на те, що має отримати за законом, він змушений порушувати терміни виконання робіт і, як наслідок, сплачувати штрафи іноземним фінансовим донорам. Це впливає на загальну економічну ситуацію на Львівщині, адже у деяких підприємствах уже стоїть питання про можливість існування та збереження штату працівників. Позиція Львівської ОВА залишається незмінною: процедура відшкодування ПДВ має бути прозорою та зрозумілою. Просимо Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів звернути увагу на цю ситуацію", - наголосив Козицький.

Голова ОВА також опублікував відео із заявами представників підприємств, які зіткнулися із проблемами з відшкодуванням ПДВ:

Разом з тим, Козицький зазначив, що Бюро економічної безпеки України проаналізувало заявки понад 4,5 тисяч підприємств на відшкодування податку на додану вартість.

"Фахівці БЕБ упередили незаконного відшкодування ПДВ на 1,3 мільярди гривень. 380 мільйонів гривень з цієї суми – це незаконні відшкодування у Львівській області. Це якраз ті підприємства, про сумнівність яких Львівська ОВА говорила раніше. Фахівці БЕБ оглянули юридичні адреси, офіси та складські приміщення компаній, заявки на відшкодування яких викликали сумніви. Встановили відсутність фінансово-господарської діяльності понад 50 підприємств, половина з них зареєстровані у Львівській області", - зазначив голова ОВА.
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Топ коментарі
+10
Щербак Андрій Іванович

В.о.начальника Головного управління ДПС у Львівській області

4 ранг державного службовця

Народився у 1973 році у смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.

Питання ще є, *****?
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07.10.2022 20:44
+9
З листопада 2020 по лютий 2022 року обіймав посаду начальника відділу координації роботи Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України.

охеренний спеціаліст по "ПДВ"
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07.10.2022 20:45
+7
Я думаю львівські податківці були в вишиванках...
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07.10.2022 20:28
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Я думаю львівські податківці були в вишиванках...
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07.10.2022 20:28 Відповісти
Це з маааскви таке запитання?
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07.10.2022 20:36 Відповісти
однозначно... львов в период хаоса в феврале не забывал снимать бабло с несчастных беженцев за парковку , не забывая при этом поднимать цены с 200 долларов до 700 долларов... за 1-комнатную квартиру при, этом съехав со своих квартир в Европу .. да , *хитрожопые* соотечественники?
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07.10.2022 20:48 Відповісти
нульовий гоша, йди в розкішницю
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07.10.2022 20:50 Відповісти
я як здавав - так і здавав. щоправда були і такі, що піднімали сильно ціни. що поробиш. але для тих хто не міг платити за окрему квартиру була організована безкоштовна ночівля, сніданок, душ. так що не треба під один гребінець чесати.
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07.10.2022 22:20 Відповісти
львівські податківці зараз обслуговують додатково Донецьку обл, так що тут все ясно кому відшкодовують ПДВ
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07.10.2022 20:49 Відповісти
І хто відповість, поверне, відшкодує, чи зараз не на часі....
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07.10.2022 20:28 Відповісти
ну так...вони ж и не таки сумнивни то...хиба зовсим трошки...)
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07.10.2022 20:31 Відповісти
Щербак Андрій Іванович

В.о.начальника Головного управління ДПС у Львівській області

4 ранг державного службовця

Народився у 1973 році у смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.

Питання ще є, *****?
показати весь коментар
07.10.2022 20:44 Відповісти
З листопада 2020 по лютий 2022 року обіймав посаду начальника відділу координації роботи Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України.

охеренний спеціаліст по "ПДВ"
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07.10.2022 20:45 Відповісти
Хочеш перемоги корупцію, стань її очільником
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07.10.2022 20:48 Відповісти
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07.10.2022 21:01 Відповісти
Кому війна,а кому і мати рідна.
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07.10.2022 21:05 Відповісти
По крупному работают
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07.10.2022 21:36 Відповісти
Давно нужно ликвидировать этот НДС и сделать бизнес проще.
НДС это возможность поставить на колени любой бизнес по прихоти некоторых чиновников.
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07.10.2022 22:24 Відповісти
Слепоте НАБУ, СБУ и ГБР можно позавидовать: находясь в самой столице Украины они в упор не видят, сколько надо «занести» (и регулярно «заносят») за возврат НДС, который должен производиться едва ли не автоматически; но конвертационные фирмы и фирмы-нулевки получают возврат быстрее всех.
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07.10.2022 22:30 Відповісти
Нинішній Пдв - це чисто корупційний податок, коли ти нічого ще не заробив, а вже винен державі і на цьому фоні є велике поле для відкатів чиновникам, які цей схематоз обслуговують. Тому ПДВ має платитися усіма по факту продажу чогось - товару або послуги, як в усіх цивілізованих країнах.
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07.10.2022 22:48 Відповісти
 
 