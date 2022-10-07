Росія на своєму прикладі покаже, що загарбницька війна - це шлях до власного послаблення та неминучої руйнації, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 226 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення.
Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою.
Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, а народи будуть захищені від будь-яких окупацій. Цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку Росія поставила себе в умови, за яких це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем Кремля", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:07.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
Это правда? Будут какие-то комментарии? Или никакой борьбы за демократические ценности и права нации на выживание нету? Или зассал перед Китаем? Надо просто признать, что на данный момент очень много стран и огромное количество населения планеты живет вне демократии и они очень сильные, но в военном плане они все мясо и их можно и нужно военным путем заставить пойти в демократию. И Китай каждый день снабжает кацапов ресурсами и технологиями, перевозя поездами и судами все что надо. И поставлял бы оружие, если бы не риск санкций. Они наш враг, а не нейтральный союзник.
Там Мексика,Україна і ще не дуже розвинені 10.
Агентура працює.
про упреждающий было лучше)))) впечатляюще... но...оказалось сцыкотно))))) для напольёна))))
Вони назло не проголосують.
Ну звернувся там до народу, в вирішальні дні...Ну кожен день по всіх телеканалах, інтернеті...
Мариуполь разрушеный заваленый трупами
должен каждый день поминать своего "благодетеля"
Зеленський пристроїв свого друга,
росіянина Гошілашвілі - радником голови ГУР МО Буданова