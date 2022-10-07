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війна (56913) Зеленський (17531) Курили (54)

Росія на своєму прикладі покаже, що загарбницька війна - це шлях до власного послаблення та неминучої руйнації, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 226 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне. Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення.

Росія не має жодного права на ці території. Усі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою.

Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, а народи будуть захищені від будь-яких окупацій. Цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку Росія поставила себе в умови, за яких це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем Кремля", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада визнала Курили окупованою Росією територією

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Зелений пабіун.
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07.10.2022 21:52
+8
Виключить йому інтернет і закрийте в кладовій без лампочки
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07.10.2022 21:52
+6
припиніть його нарешті !!!!
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07.10.2022 21:52
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Зелений пабіун.
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07.10.2022 21:52 Відповісти
Ви не підтримуєте руйнацію росії? З чим ви не згідні?
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07.10.2022 22:00 Відповісти
ти чого "умнічаєш"? було сказано : "зелений вавуїн". шо неясно?
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07.10.2022 22:03 Відповісти
Не Он c021725e

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Реєстрація:07.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
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07.10.2022 22:14 Відповісти
туда .... !!!

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07.10.2022 22:59 Відповісти
любиш колеса і песиків? а пляшки і швабри? будеш скавуліти і кричати, але бігти буде незручно
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07.10.2022 22:18 Відповісти
да, а шо...
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07.10.2022 22:22 Відповісти
Я не підтримую Зеліне вихваляння.
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07.10.2022 22:06 Відповісти
Виключить йому інтернет і закрийте в кладовій без лампочки
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07.10.2022 21:52 Відповісти
припиніть його нарешті !!!!
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07.10.2022 21:52 Відповісти
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07.10.2022 21:53 Відповісти
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07.10.2022 21:54 Відповісти
...всі подолякі однакові, що наші, що з-за паребріка
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07.10.2022 21:57 Відповісти
Сегодня прочитал (в полуватном тг канале), что Украина в ООН воздержалась при голосовании по геноциду уйгуров китайскими коммуняками (скорее обычной ОПГ). Несмотря на наличие огромного числа доказательств, та и они не нужны, итак все явно по той же риторике официальных представителей Китая.

Это правда? Будут какие-то комментарии? Или никакой борьбы за демократические ценности и права нации на выживание нету? Или зассал перед Китаем? Надо просто признать, что на данный момент очень много стран и огромное количество населения планеты живет вне демократии и они очень сильные, но в военном плане они все мясо и их можно и нужно военным путем заставить пойти в демократию. И Китай каждый день снабжает кацапов ресурсами и технологиями, перевозя поездами и судами все что надо. И поставлял бы оружие, если бы не риск санкций. Они наш враг, а не нейтральный союзник.
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07.10.2022 21:56 Відповісти
Це було голосування від США ,12 країн утрималось.
Там Мексика,Україна і ще не дуже розвинені 10.
Агентура працює.
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07.10.2022 22:00 Відповісти
Спочатку утримались,а наступного дня заявили що все таки підтримують,влаштували якийсь цирк як у Верховній Раді.
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07.10.2022 23:02 Відповісти
политинформация... бла-бла-бла пафосно и скучно...
про упреждающий было лучше)))) впечатляюще... но...оказалось сцыкотно))))) для напольёна))))
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07.10.2022 21:58 Відповісти
А казав будем всіх домбіть.
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07.10.2022 22:02 Відповісти
Не наосто**изділо ото кожного дня нести потік своєї свідомості на голови зедібілів?
Вони назло не проголосують.
Ну звернувся там до народу, в вирішальні дні...Ну кожен день по всіх телеканалах, інтернеті...
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07.10.2022 22:01 Відповісти
...але ж це єдине, що воно вміє Справжній замполіт, "...рот закрыл - рабочее место убрано..."(с)
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07.10.2022 22:11 Відповісти
Коли надто захоплюєшся триндінням та деребаном, ризикуєш прищемити роялем зелений хер.
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07.10.2022 22:04 Відповісти
"зе" теж показує на власному прикладі всьому світові,що в очах рашистського куйла миру ніколи не побачиш, а можна побачити лише КГБ.І коли великі і серйозні дядечки кажуть копати траншеї,значить їх потрібно копати (і швидко купляти зброю)для захисту України і її народу а не займатися асвальтування доріг для швидкої окупації країни.,
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07.10.2022 22:15 Відповісти
то треба паяльником його виборцям на спині випалювати
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07.10.2022 22:21 Відповісти
на спині не видно- на лобі краще.
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07.10.2022 22:24 Відповісти
от деколи, сконцентрувавшись на ланцюжку подій з початку 2019-го року, навіть трохи далі, відклавши в сторону всі емоції та особисту неприязнь до цього вилупка, я бачу те, шо його прихід на найвідповідальнішу посаду у воюючій країні був неминучо необхідний. бо воно не є чимось вийнятковим. воно є квінтесенцією всього негативного, що є в українцях: лінь, тупість, небажання вчитись і розвиватись, чинопоклонство, бажання давати і брати хабарі, пристрасть до халяви, пошук найлегшого варіанту, невизнання власних недоліків та помилок- це все сконцентрувалось у криворогульному наполеоні боневтіку. це мало статись, як важке похмілля, як важкий перебіг запущеної хвороби, як чорнобиль соціального штибу. ну не могло бути якось по іншому, рано чи пізно це мало статись. недалекий український народ має заплатити страшну ціну. лише так у нас є шанс піднестись, стати нацією, заявити про себе на весь світ "ми-УКРАЇНА".
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07.10.2022 22:16 Відповісти
котра зараз година? Що, вже настав час для відосиків та "піздатих історій"
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07.10.2022 22:23 Відповісти
коли воно ідіот- то йому, як дурному коту і у вересні березень
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07.10.2022 22:24 Відповісти
потім буде відпочивати десь до 16 години. Чому не бритий і не голений?
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07.10.2022 22:41 Відповісти
Молодець, дуже правильна промова.
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07.10.2022 22:48 Відповісти
От дивишься на нього, потім на останні новини трешу від СН, який тебе зовсім не дивує, бо так завжди було, і розумієш що московія реально воює з 20-30 відсотками українців, які є носіями української культури, фундаментом Української держави, а все інше це сутиативне населення, котре адаптувалося би до окупації і залюбки прийняли себе у статусі малоросів.
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07.10.2022 22:49 Відповісти
"Росія на своєму прикладі покаже",а Зелєнін на своєму покаже що жадність і нахабство приведе до неминучої 3,14здюліни.
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07.10.2022 23:07 Відповісти
как так получилось что граница была разминирована?-а вот как!
Мариуполь разрушеный заваленый трупами
должен каждый день поминать своего "благодетеля"
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08.10.2022 02:29 Відповісти
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08.10.2022 02:30 Відповісти
сучья фсбэшная мразь
Зеленський пристроїв свого друга,
росіянина Гошілашвілі - радником голови ГУР МО Буданова
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08.10.2022 02:31 Відповісти
мразь уничтожила ракетную программу и разминировал границу шашлыки обещал ...гнида оманская
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08.10.2022 02:32 Відповісти
 
 