Від Чорного моря до Карпат: ветеран АТО Олександр Швецов на протезі вирушив пішки у подорож, щоб зібрати кошти для військових. ВIДЕО
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Ветеран антитерористичної операції на сході України Олександр Швецов, у якого один протез ноги, вирішив здійснити піший перехід від Одеси до Яремчі, що у Закарпатті, щоб зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Він хоче придбати для своїх побратимів на два пікапи та на мікроавтобус.
Щоденник своєї подорожі Олександр Швецов веде на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Донатимо на ЗСУ
День: 4
Друзі, от і пішов четвертий день як я почав йти пішки від Чорного моря до Карпат.
Хочу здолати цей шлях разом з Вами, збираючи кошти Побратимам на два пікапи та на мікроавтобус які їм зараз дуже необхідні
Суть Вашої допомоги полягає в тому: що одна гривня донату на ці потреби = 1 мій крок
Між Одесою і Яремче 800 000 метрів,чим більше кроків задонатите, тим коротша буде для мене ця дистанція, і тим скорше пацани отримають такі необхідні для них зараз автівки
На даний час у скарбничці загального збору вже маємо 203500 гривень та 377 доларів,а також 1600 грв які донатили пересічні українці,це означає, що моя дистанція завдяки Вам зменшилася на 216 кілометрів)
За три дні я пройшов 35 кілометрів,того залишок 549 км
Поки ж прошу усіх про підтримку. Реквізити для переказів:
5168 7520 0394 0627
(ПриватБанк),
Pay Pal:
Все буде Україна", - розповів Швецов.
Олександр Швецов – ветеран АТО з Житомирщини. У 2014 році отримав поранення, після чого йому встановили протез ноги.
Будь ласка, зачекайте...
И кстати, неужели нет машин у державы для военных? Или они выходят из строя слишком быстро