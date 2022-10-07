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Від Чорного моря до Карпат: ветеран АТО Олександр Швецов на протезі вирушив пішки у подорож, щоб зібрати кошти для військових. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ветеран антитерористичної операції на сході України Олександр Швецов, у якого один протез ноги, вирішив здійснити піший перехід від Одеси до Яремчі, що у Закарпатті, щоб зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Він хоче придбати для своїх побратимів на два пікапи та на мікроавтобус.

Щоденник своєї подорожі Олександр Швецов веде на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Донатимо на ЗСУ

День: 4

Друзі, от і пішов четвертий день як я почав йти пішки від Чорного моря до Карпат.

Хочу здолати цей шлях разом з Вами, збираючи кошти Побратимам на два пікапи та на мікроавтобус які їм зараз дуже необхідні

Суть Вашої допомоги полягає в тому: що одна гривня донату на ці потреби = 1 мій крок

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Між Одесою і Яремче 800 000 метрів,чим більше кроків задонатите, тим коротша буде для мене ця дистанція, і тим скорше пацани отримають такі необхідні для них зараз автівки

На даний час у скарбничці загального збору вже маємо 203500 гривень та 377 доларів,а також 1600 грв які донатили пересічні українці,це означає, що моя дистанція завдяки Вам зменшилася на 216 кілометрів)

За три дні я пройшов 35 кілометрів,того залишок 549 км

Поки ж прошу усіх про підтримку. Реквізити для переказів:

5168 7520 0394 0627

(ПриватБанк),

Pay Pal:

[email protected]

Все буде Україна", - розповів Швецов.

Олександр Швецов – ветеран АТО з Житомирщини. У 2014 році отримав поранення, після чого йому встановили протез ноги.
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Топ коментарі
+8
Здоров'я Тобі наш, дорогий воїне і Божої ласки , а ми допоможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.10.2022 00:08
+7
Треба йти в Запоріжжя. Там губата баба з ОДА покрала всю гуманітарку. Навіть НАБУ обшуки в неї робила.
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07.10.2022 23:55
+7
Бляха, я *******: інваліди ходять по країні і збирають у жебраків копійки для армії, а клоунська влада хоче витратити на єдиний говномарафон космічні 1.5 млрд. Я вже не кажу про дєрєбан із бальшой стройкі, який взагалі не зупинялася і продовжується під вас війни.
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08.10.2022 06:03
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Треба йти в Запоріжжя. Там губата баба з ОДА покрала всю гуманітарку. Навіть НАБУ обшуки в неї робила.
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07.10.2022 23:55 Відповісти
+
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08.10.2022 00:00 Відповісти
Здоров'я Тобі наш, дорогий воїне і Божої ласки , а ми допоможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.10.2022 00:08 Відповісти
Плюс. Я тоже на протезе, так шо понимаю суть вопроса.
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08.10.2022 00:40 Відповісти
А протез не поламается оттакого? Сколько можно ходить в день.
И кстати, неужели нет машин у державы для военных? Или они выходят из строя слишком быстро
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08.10.2022 01:11 Відповісти
Протезы разные бывают. Я на своем вполне спокойно шляюсь на охоту по тутошним ипеням. А машины да, убиваются на войне очень быстро.
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08.10.2022 01:14 Відповісти
Від Яремча до Закарпаття трохи далеко,пішки.
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08.10.2022 02:28 Відповісти
Бляха, я *******: інваліди ходять по країні і збирають у жебраків копійки для армії, а клоунська влада хоче витратити на єдиний говномарафон космічні 1.5 млрд. Я вже не кажу про дєрєбан із бальшой стройкі, який взагалі не зупинялася і продовжується під вас війни.
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08.10.2022 06:03 Відповісти
Деякі тг канали пишуть, що сьогодні о 6-й ранку взірвався Керченский міст
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08.10.2022 06:48 Відповісти
неа. уже есть куча відео. взірвали жд частину Керченського мосту. Всім доброго ранку.
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08.10.2022 06:58 Відповісти
Тогда, благослови, боги, ЗСУ! И дайте им сил роздолбать тот мост до основания, а кацапам - утопиться при отступлении!!
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08.10.2022 07:48 Відповісти
07:38 Часть Крымского моста для автотранспорта обвалилась.
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08.10.2022 07:49 Відповісти
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08.10.2022 07:51 Відповісти
я тоже смотрел на это и не мог понять, что полотно делает в воде
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08.10.2022 08:02 Відповісти
просто він перетворився на "підводний міст"
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08.10.2022 09:45 Відповісти
 
 