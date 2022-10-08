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Українські воїни влаштували "святковий феєрверк" з нагоди дня народження Путіна: знищили ворожий ЗРК "БУК" та РСЗВ "ГРАД". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали влучних ударів по позиціях росіян, знищивши ЗРК "Бук" та РСЗВ "Град".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

"Святковий феєрверк з нагоди дня народження ліліпутькіна. З нагоди ДНЯ СМЕРТІ обіцяємо в рази потужніший", - підписали відео своєї роботи бійці.

Також дивіться: Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили групу ворожих піхотинців. ВIДЕО безпілотника

У відеоматеріалі зазначено, що російські  РЗСВ "ГРАД" та  ЗРК "БУК" уражені вогнем української артилерії.
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Топ коментарі
+11
И еще один фейерверк, на крымском мосту. Горит так, шо мостику кажись будет капец.
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08.10.2022 09:29
+5
руснявые, пшли вон из Украины
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08.10.2022 09:30
+5
па празднічному...па дамашнєму
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08.10.2022 09:31
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И еще один фейерверк, на крымском мосту. Горит так, шо мостику кажись будет капец.
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08.10.2022 09:29 Відповісти
Зачьот, але в Криму веселіше...
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08.10.2022 09:29 Відповісти
руснявые, пшли вон из Украины
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08.10.2022 09:30 Відповісти
па празднічному...па дамашнєму
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08.10.2022 09:31 Відповісти
кажуть, ще й "Ураган" знищили, що теж дуже круто
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08.10.2022 09:54 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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08.10.2022 10:36 Відповісти
Видео с БУКом не совсем новое... но красоты от этого не меньше. Но увы, пальму первенства таки перехватил крымский мост
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08.10.2022 11:11 Відповісти
Бажаю ***** довгих років тюрми у Гаазі.
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08.10.2022 11:25 Відповісти
Які сьогодні гарні новини Слава ЗСУ Переможемо
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08.10.2022 14:21 Відповісти
C днем рождения, Вова.
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08.10.2022 16:25 Відповісти
 
 