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Українські воїни влаштували "святковий феєрверк" з нагоди дня народження Путіна: знищили ворожий ЗРК "БУК" та РСЗВ "ГРАД". ВIДЕО
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Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали влучних ударів по позиціях росіян, знищивши ЗРК "Бук" та РСЗВ "Град".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 44 окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.
"Святковий феєрверк з нагоди дня народження ліліпутькіна. З нагоди ДНЯ СМЕРТІ обіцяємо в рази потужніший", - підписали відео своєї роботи бійці.
У відеоматеріалі зазначено, що російські РЗСВ "ГРАД" та ЗРК "БУК" уражені вогнем української артилерії.
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