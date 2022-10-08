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Крим (12748) міст (827) пожежа (3751) Керченський міст (363)

"Пожили и хватит", - окупант споглядає, як горить Кримський міст. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російський окупант у Криму спантеличено спостерігає за пожежею на Кримському мості.

Він сам зняв та виклав у соцмережі свою реакцію не те, що відбувається, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пожили, бл#дь, и хватит, нах#й. Мосту п#зда, бл#дь. Пути отрезаны, бл#дь", - в розпачі каже чоловік.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу.

За версією росіян, міст палає через підрив вантажівки. Частково обвалилися два прольоти мосту.

Дивіться: На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
дуже влучний і обьєктивний коментар
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08.10.2022 09:35
+39
Сподіваюсь, ласти є у всіх членів родини.
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08.10.2022 09:33
+38
Хорошого понємножку .
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08.10.2022 09:32
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Хорошого понємножку .
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08.10.2022 09:32 Відповісти
ПАчИму пути Атрезаны? Надуй резиновую попу и вплавь до Тамани
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08.10.2022 09:55 Відповісти
До Тюмени...
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08.10.2022 20:57 Відповісти
Краденому завжди пізда настає,кацапи їбані !👍👍👍
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08.10.2022 10:13 Відповісти
Сподіваюсь, ласти є у всіх членів родини.
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08.10.2022 09:33 Відповісти
Пора клеіти .
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08.10.2022 09:36 Відповісти
А некоторым понадобятся и жабры...
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08.10.2022 09:57 Відповісти
Фсьо! Кина не будет! Мост кончился
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08.10.2022 09:34 Відповісти
дуже влучний і обьєктивний коментар
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08.10.2022 09:35 Відповісти
обреченно так говорит )))
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08.10.2022 10:01 Відповісти
Ты диви - оптиміст якийсь.... русні пі#да!!!
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08.10.2022 09:35 Відповісти
Фпірьод за надувнимі матрасамі!
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08.10.2022 09:36 Відповісти
Пути не отрезаны, все ждут жест доброй воли, пора вертаться взад на рабсею в ***** па дамашнему.
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08.10.2022 09:36 Відповісти
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08.10.2022 09:36 Відповісти
Крим це Україна-був є та залишиться й надалі.Тому кацапським свиням там немає місця-повертайтесь взад в радной свінарнік...
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08.10.2022 09:37 Відповісти
...був, є та залишиться й надалі. НАЗАВЖДИ
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08.10.2022 10:10 Відповісти
Головне, щоб рашистам "понаїхавшим" була можливість виїхати. Слідом за своїм кораблем. Щоб очистили НАШ Крим!
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08.10.2022 09:37 Відповісти
Ще як виїдуть, навіть без моста: Чємодан, надувний човен, расія
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08.10.2022 09:44 Відповісти
Какие ласты лучше длинные или короткие
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08.10.2022 09:56 Відповісти
А теперь собрал свои вещи, и ***** в свои расейские *****
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08.10.2022 09:39 Відповісти
"Пожили и хватит" - харошево понємногу!
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08.10.2022 09:40 Відповісти
Не тільки мосту *****, а й вам, кацапські уйобки)
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08.10.2022 09:41 Відповісти
Кажется спрос на лодки вырастет)
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08.10.2022 09:41 Відповісти
Раки и медузы будут довольны. Лодку если не уметь водить, то легко поймать волну или резко газануть и получить отрицательную плавучесть.

Впрочем, желающие могут поехать через Мариуполь и Бердянск или Мелитополь. Вероятность доехать живым 99.5%+ гарантирована, это очень хороший показатель на самом деле, химарсы всех не доставят. Главное перед поездкой не забудьте продырявить куртку и разорвать кроссовки, подошву оторвать, иначе за куртку или кроссовки застрелят на блокпосте и это, между прочим, действительная реальность того, что вас ждет. Поедите с новыми кроссовками и окажитесь в траве или песке лежать, босыми.
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08.10.2022 09:47 Відповісти
Судя по видео мост такой же надёжный как кацапская армия
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08.10.2022 09:52 Відповісти
Хіба не попереджали вчасно:русня-нах..й!
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08.10.2022 09:42 Відповісти
С днем рожденья тебя. на один день с подарком опоздали
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08.10.2022 09:48 Відповісти
Навпаки! "Саме ТЕ!!!" Увечері "цар" полегшено зітхнув: Ф-фу-у-у!" день прошёл! Хахлы только "Шайковкой" ограничились!" А виявляється - це була лише "затравка"!!!
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08.10.2022 10:46 Відповісти
Данилов послал поздавление пуйлу...👍😁
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid03899i4K7FFfpmSdraYe4ZFSf597rFHYzyB6RFENErwexXWdqABNBuCXg5Te1mNPepl
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08.10.2022 14:21 Відповісти
"пути отрезаны.."👈
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08.10.2022 09:50 Відповісти
Горит? Хорошо горит? Пока криминала нет - нам там делать нечего

https://www.youtube.com/watch?v=xcILIvrEZFs

класика
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08.10.2022 09:51 Відповісти
Хорошоо! )
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08.10.2022 10:24 Відповісти
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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08.10.2022 09:52 Відповісти
Так вже два місяці вивозять фурами награбоване.....раніше так не можна було....Оман діє ? !Так,оманськийкнуркаламой?Хай все шоблокаламоя президент (се ля ві ? )нагородить вас усіх ренигатів найвищими нагородами "посмертно"....
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08.10.2022 09:54 Відповісти
Тост на днюху путлера...
Володин встаёт и каже...
Есть мост,есть РабZeя,нет моста,нет РабZeи....🤣🦍🖤траур...
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08.10.2022 09:57 Відповісти
Именины *****

- это Хуйлоween
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08.10.2022 18:36 Відповісти
Кацапи , шуруйте з Криму , поки не пізно , тому що це тільки початок 😠
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08.10.2022 09:58 Відповісти
Схоже, ця фраза займе друге почесне місце після сруського воєнного корабля.
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08.10.2022 09:59 Відповісти
А було так всьо по домашньому...
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08.10.2022 10:00 Відповісти
Скоро будем наблюдать туристов в полосатих купальниках
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08.10.2022 10:01 Відповісти
Для большего прикола, если ломанули кримские сети и включили гимн Украини
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08.10.2022 10:06 Відповісти
Самі не жили, і другим х*й давали.
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08.10.2022 10:07 Відповісти
пожили и хватит .............. - ******** в свои ***** болотные , на паРашу суки кацапские.!!!!!
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08.10.2022 10:08 Відповісти
І не жили, і не "хватит". Звикайте москалі. Тепер так буде завжди.
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08.10.2022 10:15 Відповісти
"Пути отрезаны". Осталось Путину кое-что отрезать, и будет он бабушкой.
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08.10.2022 10:16 Відповісти
Пожили в квартирах проукраїнських кримчан, тепер хватіт - час валіть в свої засрані чєбоксари.
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08.10.2022 10:17 Відповісти
От і настав цей день .
Шість років не спілкувався з родичами в Криму ,
а сьогодні зателефоную і запитаю : "Шо з їбалом гниди" !??
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08.10.2022 10:18 Відповісти
Виходить по факту: мають відтепер кримский котел?
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08.10.2022 10:29 Відповісти
А що підари думали що завжди буде так?тепер хрен сосіть у свого путлєра
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08.10.2022 10:52 Відповісти
видно що не дуже здивований , так ы мало статись.
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08.10.2022 11:02 Відповісти
😂😂😂
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08.10.2022 11:16 Відповісти
"Путе отрезали.." - я правильно услышал?
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08.10.2022 13:07 Відповісти
а душевно так было, по домашнему
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08.10.2022 13:22 Відповісти
Це ПРОСТО ПРАЗДНІК! слиша твої рєчі о говорун,так хотца заплакать от счастья!
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08.10.2022 13:26 Відповісти
 
 